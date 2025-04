FEATURED OFERTE STIRI Telekom Romania Mobile anunță oferta de Paște Ionut Razvan Share







Telekom Romania Mobile anunță lansarea campaniei promoționale de Paște, cu oferte foarte atractive la telefoane și abonamente cu acces la beneficii naționale nelimitate și la roaming SEE (Spațiul Economic European) inclus. Campania propune un tempo fresh, cu accent pe comunicarea directă și deschisă cu clienții Telekom. Plecând de la ideea de „valoare la un cost corect”, o promisiune de bază a brandului, noua campanie aduce în prim-plan oferte corecte prezentate de un personaj carismatic: Șerban Trîmbițașu, transformat în “agentul tău TELEmobiliar”, aici și aici. „La Telekom continuăm să le oferim clienților noștri soluții mobile echilibrate, transparente și adaptate nevoilor reale – altfel spus, corecte. Noile noastre oferte aduc combinații atractive de telefoane și abonamente, dar și abonamente la prețuri competitive. Noua noastră ofertă și mesajul nostru din această campanie inedită pun în valoare ceea ce ne definește: corectitudinea, accesibilitatea și calitatea serviciilor noastre”, a declarat Mircea Hațegan, Director Executiv Comercial Telekom Romania Mobile. Astfel, din 11 aprilie, Telekom Romania Mobile are următoarele oferte pentru persoane fizice, consumatori, atât pentru clienții actuali, cât și cei noi, având la bază abonamente încheiate pentru o perioadă inițială de 24 de luni: Samsung A56 5G inclus la abonament NELIMITAT 19,

Samsung A16 inclus la abonament NELIMITAT 10,

Redmi Note 14 Pro 5G inclus la abonament Nelimitat 17,

Redmi 14C inclus la abonament Nelimitat 8. La acestea se adaugă și mai multe terminale incluse sau în rate, la abonamente NELIMITAT, cu oferte atractive, precum: Realme C61 sau Motorola G54 5G incluse la Nelimitat 10, HONOR 200 Smart 5G inclus la NELIMITAT 13, Samsung Galaxy A26 5G cu rata lunară de doar 1 euro la NELIMITAT 15, Samsung Galaxy A36 5G cu rata lunară de doar 1 euro la NELIMITAT 17, HONOR Magic7 Lite 5G inclus la NELIMITAT 21, și altele, de asemenea, pentru abonamente încheiate pentru o perioadă inițială de 24 de luni. Pentru clienții care își doresc doar abonament, oferta pleacă de la prețul de 3 euro lunar (TVA inclus) pentru un abonament cu acces la beneficii naționale nelimitate și acces la roaming în SEE (Spațiul Economic European), în condițiile politicii de utilizare rezonabilă. Oferta este valabilă atât pentru persoane fizice cât și pentru clienții business, la contractarea abonamentelor încheiate pentru o perioadă inițială de 24 de luni. În mod special, pentru clienții business, Telekom Romania Mobile oferă iPhone în următoarele configurații: iPhone 16 Pro Max 256 GB, cu 399 euro avans (+TVA), la abonamentul BUSINESS GLOBAL 55,

iPhone 16 128 GB, cu avans zero, la abonamentul BUSINESS GLOBAL 55 Clienții care preferă serviciile preplătite pot opta în magazinele Telekom pentru Cartela Mobil Nelimitat, la care oferta este de 3 euro + TVA, cu toate beneficiile naționale nelimitate (net, minute și SMS-uri naționale) și valabilitate de 30 de zile. În plus, pe www.telekom.ro, clienții persoane fizice au o experiență 100% online pentru achiziția de telefoane și abonamente, fără efort. Cu o gamă variată de dispozitive, procesul de achiziție este simplu, rapid și accesibil direct de acasă. Ofertele cu abonament adresate atât persoanelor fizice cât și clienților business implică încheierea unui contract de abonament pentru o perioadă minimă de 24 de luni și sunt supuse unor termeni și condiții de eligibilitate. Ofertele care includ și terminale sunt valabile în limita stocului disponibil. Campania se desfășoară între 11 aprilie 2025 și 10 iunie 2025.

