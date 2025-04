STIRI Platformele online foarte mari au obligația de a atenua riscurile sistemice asupra proceselor electorale Ionut Razvan Share







Furnizorii de platforme online foarte mari și de motoare de căutare online foarte mari au obligația de a evalua și atenua riscurile sistemice identificate, în conformitate cu art. 34 și 35 din Regulamentul privind serviciile digitale. Această obligație derivă din amploarea serviciilor lor (peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană).

Riscurile sistemice sunt diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, efectele negative asupra discursului civic, proceselor electorale și a siguranței publice, efectele negative în ceea ce privește violența bazată pe gen, protecția sănătății publice și a minorilor și consecințele negative grave asupra bunăstării fizice și mentale a persoanei.

Măsurile de atenuare a riscurilor sistemice identificate trebuie să fie rezonabile, proporționale și eficace, iar furnizorii de platforme online foarte mari sau de motoare de căutare online foarte mari trebuie să acorde o atenție deosebită impactului măsurilor respective asupra drepturilor fundamentale.

Pentru a sprijini furnizorii de platforme online foarte mari și de motoare de căutare foarte mari în gestionarea riscurilor asociate proceselor electorale, în vederea respectării obligațiilor prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale, Comisia Europeană a publicat Orientările către furnizorii de platforme online foarte mari și de motoare de căutare online foarte mari privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale.

Orientările privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale

Orientările recomandă adoptarea unor măsuri de atenuare a riscurilor și a unor bune practici de către platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari înainte, în timpul și după desfășurarea alegerilor, precum:

consolidarea proceselor interne, inclusiv prin instituirea unor echipe interne cu resurse adecvate, care să analizeze informațiile disponibile cu privire la riscurile specifice contextului local și la modul în care serviciile lor sunt utilizate pentru a căuta și a obține informații înainte, în timpul și după alegeri;

implementarea de măsuri specifice alegerilor, adaptate fiecărei perioade electorale și fiecărui context local. Printre acestea se numără promovarea informațiilor oficiale privind procesele electorale, inițiativele de educație media și adaptarea algoritmilor de recomandare pentru a responsabiliza utilizatorii și a reduce monetizarea conținutului care amenință integritatea proceselor electorale, cât și viralizarea acestuia. În plus, publicitatea politică trebuie etichetată clar, în perspectiva noului regulament privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică;

adoptarea unor măsuri specifice de atenuare a riscurilor legate de inteligența artificială generativă: platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari ale căror servicii ar putea fi utilizate pentru a crea sau disemina conținut generat de IA ar trebui să evalueze și să atenueze riscurile aferente, prin etichetarea clară a conținutului generat de IA (cum ar fi deepfake-urile), prin ajustarea termenilor și condițiilor de utilizare și prin asigurarea aplicării lor;

cooperarea cu autoritățile, experții independenți și societatea civilă, la nivel național și european, pentru a facilita schimbul eficient de informații și aplicarea de măsuri de atenuare a riscurilor adecvate, inclusiv în domeniul acțiunilor străine de manipulare a informațiilor și al ingerințelor străine, al dezinformării și al securității cibernetice;

adoptarea unor măsuri specifice de atenuare a riscurilor, inclusiv un mecanism de răspuns la incidente, în perioada electorală, pentru a limita impactul evenimentelor care ar putea influența semnificativ rezultatul alegerilor sau prezența la vot;

evaluarea eficacității măsurilor de atenuare a riscurilor prin revizuiri postelectorale. Platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari ar trebui să publice o versiune neconfidențială a acestor evaluări pentru a permite feedback-ul public privind măsurile luate.

Platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari care nu aplică recomandările prevăzute în aceste orientări trebuie să demonstreze Comisiei Europene că măsurile adoptate sunt la fel de eficace în atenuarea riscurilor. În cazul în care primește informații care pun la îndoială caracterul adecvat al unor astfel de măsuri, Comisia Europeană poate solicita informații suplimentare sau poate iniția proceduri oficiale în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale.

