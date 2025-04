STIRI TECH & TRENDING Utilizatorii își creează figurine și personaje în stil Ghibli generate de AI: Ce riscuri cibernetice ar putea trece cu vederea? Ionut Razvan Share







În ultimele zile, internetul a fost invadat de un nou trend: imagini în stil anime inspirate de Studio Ghibli sau de figurine de acțiune, create cu ajutorul unor instrumente de inteligență artificială (AI), precum „Images for ChatGPT” de la OpenAI. Înainte de a se alătura acestui val, este important ca utilizatorii să fie conștienți de riscurile legate de securitate și confidențialitate asociate cu partajarea fotografiilor personale pe platformele și aplicațiile alimentate de AI. Mai jos, Kaspersky oferă câteva recomandări pentru protejarea datelor tale personale. Aceste trenduri se bazează, de regulă, pe faptul că utilizatorii își încarcă propriile fotografii — de cele mai multe ori selfie-uri — pe platforme AI care le transformă în portrete stilizate. Inspirate de estetici binecunoscute, cum ar fi vizualul oniric și delicat al producțiilor Studio Ghibli sau liniile puternice, specifice figurinelor de acțiune, aceste instrumente folosesc modele generative pentru a-i reimagina pe utilizatori ca personaje fantastice sau eroi în miniatură. Procesul implică, în general, încărcarea unui portret clar, alegerea unui stil vizual și lăsarea AI-ului să genereze o imagine personalizată. Rezultatele finale sunt apoi distribuite pe scară largă pe rețelele sociale, cu hashtaguri precum #AIart, #GhibliStyle sau #AIactionfigure, care fac furori pe Instagram și TikTok. De exemplu, potrivit celui mai recent raport Kaspersky, 44% dintre respondenți obișnuiesc să posteze pe rețelele sociale rezultatele joculețelor și testelor amuzante, lucru care poate include și fotografiile utilizate în cadrul acestui trend. Deși rezultatele pot fi spectaculoase din punct de vedere vizual, comoditatea și atracția acestor unelte AI tind să îi facă pe utilizatori să ignore implicațiile serioase legate de securitatea cibernetică. Atunci când încarci selfie-uri sau portrete în generatoare de imagini bazate pe inteligență artificială, este posibil să consimți, fără să-ți dai seama, ca platforma să păstreze și să refolosească imaginile tale. Fiecare imagine încărcată devine o sursă de date — date care pot fi stocate, analizate și chiar exploatate, mai ales dacă platforma nu dispune de protocoale de securitate solide. Aceste imagini pot fi utilizate pentru a antrena și mai mult modelele AI sau chiar să fie incluse în seturi de date publice, ceea ce poate duce la expunerea persoanelor la sisteme de recunoaștere facială, doxxing (publicarea intenționată a datelor personale) sau utilizări abuzive precum deepfake-urile. În plus, având în vedere că multe dintre aceste servicii se bazează pe infrastructură cloud sau pe API-uri ale unor terți, nu este întotdeauna clar unde ajung datele tale — sau cine are acces la ele. Pentru a rămâne în siguranță, Kaspersky recomandă următoarele: Citește cu atenție termenii de confidențialitate: Multe dintre aceste servicii AI funcționează pe baza unor termeni vagi sau foarte generoși în ceea ce privește utilizarea datelor. Este esențial să analizezi politicile de confidențialitate și acordurile de licențiere pentru a înțelege cum vor fi stocate, partajate sau chiar monetizate datele tale. Acordă o atenție specială clauzelor care permit vânzarea datelor către terți sau păstrarea lor pe termen nedeterminat. Ferește-te de platforme false și programe malware: Popularitatea acestor tendințe duce adesea la apariția unor aplicații contrafăcute sau site-uri de tip phishing care promit „artă AI Ghibli ultra-realistă”. Acestea pot fi create pentru a fura date personale, a colecta fotografii sau a infecta dispozitivele cu malware. Folosește doar platforme de încredere, care au acreditări de securitate verificate. Atenție la scurgerile de identitate: Fotografiile care includ detalii din fundal — cum ar fi locuința, biroul sau alte locații — pot dezvălui, fără intenție, informații personale. Combinate cu datele faciale, acestea pot crește riscul de furt de identitate, impersonare sau atacuri de tip social engineering. Mai mult, conform datelor Kaspersky, până la 43% dintre persoane cred că în viitorul apropiat va fi posibilă crearea unor copii digitale extrem de realiste ale indivizilor, care să-i poată impersona fără ca ceilalți să își dea seama. Gândește-te la consecințe: amprenta ta digitală este permanentă. Chiar dacă imaginile generate cu AI par efemere — create pentru o tendință, o glumă sau o poză de profil — fiecare contribuie la conturarea prezenței tale digitale. Odată încărcate și distribuite, aceste imagini pot fi salvate, partajate sau extrase de terți și pot rămâne online pentru totdeauna. Potrivit celor mai recente cercetări Kaspersky, 52% dintre utilizatori cred că datele personale rămân vizibile online chiar și după moarte, iar 61% se tem că identitatea celor decedați este în mod special vulnerabilă la furt. Folosește soluții de securitate de încredere: Pentru a-ți proteja dispozitivele împotriva malware-ului și a altor amenințări cibernetice, instalează o soluție de securitate completă.

