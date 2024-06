AI. NEWS COMPUTING STIRI Săptămână istorică pentru ETH: Activitate record pe platforma Binance Ionut Razvan Share







Aprobarea cererilor pentru tranzacționarea fondurilor tranzacționate la bursă (ETF) bazate pe Ether (ETH) la vedere în Statele Unite marchează o schimbare marcantă în peisajul de reglementare a criptomonedelor, sporind legitimitatea activelor digitale dincolo de Bitcoin. Binance a înregistrat o activitate record de tranzacționare ETH în urma știrii, reflectând răspunsul entuziast al pieței și confirmând încrederea în platformă în timpul evenimentelor cruciale. În zilele premergătoare aprobării, Binance a înregistrat o creștere de 80% a înregistrărilor instituționale, ceea ce poate fi văzut și ca o dovadă a accelerării legitimizării Ether și a criptomonedelor, în general, printre investitorii profesioniști. În aceeași zi în care Camera Reprezentanților din SUA a adoptat un proiect de lege care își propune să creeze un nou cadru legal pentru activele digitale, Comisia pentru valori mobiliare și burse (SEC) a făcut un pas semnificativ spre permiterea tranzacționării fondurilor tranzacționate la bursă (ETF) pe bază de Ether (ETH) la vedere. Deși produsele specifice nu au fost încă autorizate pentru tranzacționare, aprobarea cererilor burselor de către SEC semnalează o schimbare majoră. Această decizie, care se preconizează că se va materializa pe deplin în săptămânile sau lunile următoare, are un potențial simbolic și substanțial de influențare a pieței. Dezvoltarea, care a venit ca o surpriză pentru mulți observatori, reprezintă o schimbare mai amplă a perspectivei, subliniind legitimitatea crescândă a activelor digitale dincolo de Bitcoin. Legitimarea criptomonedelor dincolo de Bitcoin Aprobarea marchează un alt pas critic în legitimitatea activelor digitale, atât de către autoritățile de reglementare, cât și de către investitorii instituționali, în special a activelor dincolo de BTC. Aprobarea recentă a ETF-urilor BTC din ianuarie a fost o etapă importantă pentru adoptarea generală, pregătind terenul pentru o acceptare mai largă a criptomonedelor. Cu toate acestea, criptomoneda originală s-a bucurat întotdeauna de un statut unic printre activele digitale, și nu a fost clar dacă altele pot spera la un tratament similar. Acum, când ETF-urile reglementate care urmăresc un alt token de prim rang sunt la orizont, imaginea pare mai promițătoare pentru multe altele. De remarcat, produsele ETF menționate în decizia SEC au fost definite ca „acțiuni fiduciare bazate pe mărfuri”, sugerând o potențială schimbare în ceea ce privește clasificarea lui Ether ca titlu de valoare. Reclasificarea aceasta ar putea avea implicații profunde pentru tratamentul de reglementare al ETH – și, potențial, al altor active – și pentru percepția generală a pieței la nivel global. Efecte pe termen scurt și lung asupra pieței Pe termen scurt, aprobarea ETF-urilor ETH a declanșat o creștere semnificativă a prețurilor și o cerere sporită pentru ETH. Cu toate acestea, la fel ca în cazul aprobării ETF-urilor BTC în ianuarie, impactul acestei decizii este probabil să continue să se simtă și pe termen lung, consolidând adopția deja în creștere a criptomonedelor de către publicul larg și instituții. Dincolo de adoptarea crescută, această evoluție are potențialul de a remodela economia fundamentală a ecosistemului cripto, în special în ceea ce privește staking-ul. Dacă cantități substanțiale de ETH sunt blocate în ETF-uri, dar nu sunt puse la staking, acest lucru ar putea duce la o reducere a ofertei de pe piață, determinând creșterea prețurilor din cauza cererii ridicate din partea investitorilor care preferă produse reglementate. În același timp, valoarea în creștere a ETH ar putea face staking-ul mai atractiv – totuși, penuria de ETH disponibil pentru staking ar putea exercita o presiune suplimentară în sus asupra prețurilor. Într-un astfel de scenariu, deținătorii de ETF-uri ar beneficia de aprecierea activului. Săptămâna istorică a lui ETH pe Binance În urma știrilor despre ETF-urile ETH, Binance a înregistrat o activitate record de tranzacționare ETH. Volumul net Taker, un indicator cheie care măsoară diferența dintre volumul de cumpărare și vânzare prin ordine de piață, a crescut dramatic pe măsură ce utilizatorii Binance au început să execute poziții long ETH semnificative pe 20 mai 2024. Mai mult, într-un singur vârf, volumul de cumpărare Taker a depășit Volumul de vânzare Taker cu 530 de milioane de dolari – cea mai mare evoluție ETH înregistrată vreodată pe Binance. În graficul Volumului net Taker, această dinamică este reprezentată de bara verde impunătoare din extrema dreaptă, însoțită de o bară roșie Taker Sell foarte scurtă care se îndreaptă în jos. Intrările de Ether pe Binance au fost de asemenea notabile în această perioadă. Pe 21 mai, Binance a înregistrat intrări nete de 145.777 ETH, cel mai mare flux net zilnic din mai 2023, și a continuat să fie puternic în zilele următoare. De remarcat că nu doar trader-ii retail au alimentat acest val. Între 19 mai și 23 mai, ziua aprobării SEC, am asistat la o creștere de 80% a înregistrărilor instituționale pe Binance, ceea ce susține ideea legitimizării crescute a Ether și a criptomonedelor, în general, în rândul investitorilor instituționali. Pe lângă indicarea unui interes crescut pentru ETH, acest val a evidențiat, de asemenea, încrederea comunității crypto în Binance ca platformă de alegere pentru a facilita nevoile lor de tranzacționare în timpul evenimentelor cruciale ale pieței.

