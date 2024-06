AI. NEWS STIRI Binance Research prezintă tendintele lunii iunie în Cripto: Capitalizare totală a pieței crescută cu 8,6% Ionut Razvan Share







După o lună tumultoasă, piețele criptografice și-au revenit în mai, închizând luna cu o creștere de 8,6% a capitalizării totale de piață. Aprobarea preliminară a ETF-urilor ETH la vedere de către Comisia pentru valori mobiliare și burse din SUA (SEC) și adoptarea Legii privind inovația financiară și tehnologia pentru secolul XXI (FIT21) de către Camera Reprezentanților din SUA au fost două evoluții majore din punct de vedere al reglementărilor care au contribuit la această redresare la nivelul pieței. Aceste evenimente au avut loc în contextul campaniilor politice din SUA, candidații discutând despre viziunile lor cu privire la criptomonede. În cele din urmă, ETF-urile BTC la vedere au înregistrat intrări nete timp de 14 zile consecutive, contribuind la performanța generală pozitivă a pieței. Toate monedele din top zece după capitalizarea de piață au încheiat luna cu creșteri de preț. Solana a fost moneda care a avut cea mai puternică performanță din mai, prețul său crescând cu 33,9%, deoarece valoarea totală blocată (TVL) în DeFi a crescut cu 33,4% până la 4,84 miliarde de dolari, în timp ce volumele lunare de tranzacționare DEX on-chain au ajuns la 31,2 miliarde de dolari. Acest lucru a fost determinat în mare parte de performanța puternică a memecoin-urilor de pe Solana, cum ar fi BONK și WIF. ETH a pornit o redresare puternică ce a culminat cu aprobarea neașteptată de către SEC a ETF-urilor ETH la vedere, prețul său crescând cu 26,8% în cursul lunii. Aprobarea a venit pe 23 mai și a marcat o victorie notabilă pentru industrie, consolidând performanța puternică a lui Ether și declanșând o redresare la nivelul pieței. TON, a treia moneda cu cea mai bună performanță din lună, a înregistrat o creștere a prețului de 24,2%, în timp ce valoarea totală blocată (TVL) în DeFi a continuat să atingă maxime istorice, crescând cu 227,8% în cursul lunii pentru a ajunge la 326 de milioane de dolari. Urmând redresarea lui ETH, memecoin-urile ERC-20 au cunoscut și ele o creștere a prețului, DOGE și SHIB crescând cu 19,9% și, respectiv, 11,4% în cursul lunii. Între timp, AVAX a crescut cu un respectabil 12,4%, iar BTC a crescut cu 12,2%, deoarece ETF-urile BTC la vedere au înregistrat intrări nete timp de 14 zile consecutive. În concordanță cu tendințele mai largi ale pieței, XRP, BNB și ADA au experimentat creșteri mai modeste, de 6,1%, 5,6% și, respectiv, 4,7%. Finanțe descentralizate (DeFi) Reflectând revenirea mai largă a pieței, valoarea totală blocată (TVL) în DeFi a înregistrat o creștere în mai, cu un câștig lunar de 21,7%. Printre cele mai importante zece blockchain-uri, câștigătorii notabili au fost Merlin, TON și Solana, înregistrând creșteri lunare de 183%, 135% și, respectiv, 36%. Mai multe proiecte de protocoale emergente – anume Pendle Finance, Athena, Morpho și Polymarket – care acoperă diverse piețe DeFi considerate revoluționare, cum ar fi derivatele ratelor dobânzii, împrumuturile modulare, stablecoin-urile cu randament și predicțiile, au experimentat toate o creștere notabilă în mai, atingând niveluri record ale valorii totale blocate (TVL). Token-uri non-fungibile (NFT) Spre deosebire de dinamica generală a industriei, piața NFT a înregistrat o scădere semnificativă în mai. Volumul total al vânzărilor, de 0,63 miliarde de dolari, a marcat o scădere de 41% față de aprilie. Deși Ordinals a rămas colecția de top în funcție de volumul vânzărilor, aceasta a înregistrat o scădere de 71% în cursul lunii. Alte colecții de top, inclusiv NodeMonkes, Crypto Punks și Bored Ape Yacht Club, au cunoscut, de asemenea, scăderi semnificative ale volumelor de vânzări. Această performanță redusă a fost observată pe principalele blockchain-uri, volumele de vânzări ale NFT-urilor scăzând considerabil. În special, Bitcoin a înregistrat o scădere notabilă, de la 602 milioane de dolari la 194 de milioane de dolari în mai – 68%. Cu toate acestea, au existat și aspecte pozitive, Fantasy Top, lansat pe 1 mai, reușind să contracareze tendința negativă.

