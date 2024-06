AI. NEWS STIRI Studiu BCG: Angajații din întreaga lume sunt dornici să se recalifice în contextul progreselor GenAI Ionut Razvan Share







Trei sferturi dintre angajați din întreaga lume cred că GenAI va aduce un anumit nivel de schimbare la locul de muncă. În ciuda vremurilor incerte, aceștia rămân încrezători în poziția lor pe piața muncii: 57% dintre ei sunt pregătiți să se recalifice în noi poziții pentru a avansa în carieră. În România, datele arată tendințe asemănatoare: 73% dintre respondenții români consideră că GenAI va avea un anumit impact asupra locului de muncă. 55% dintre cei chestionați doresc să se recalifice pentru a se adapta noului context, în timp ce 40% doar dacă este necesar, iar 5% nu-și propun deloc acest lucru. Din perspectiva poziției de negociere, 60% dintre respondenții români consideră că dețin avantajul atunci când negociază pentru un nou loc de muncă: 65% declară că sunt abordați de către potențiali angajatori cel puțin odată pe an, 12% odată la câțiva ani și doar 23% spun că nu au fost contactați niciodată. În ce privește gradul de adopție al AI, doar 23% dintre români spun că folosesc această tehnologe în mod regulat, față de 29% dintre francezi sau 39% dintre americani. 23% dintre români nu au auzit niciodată despre AI, comparativ cu 14% dintre respondenții la nivel global. Acestea sunt cateva dintre concluziile principale ale unui nou raport intitulat „Cum se schimbă preferințele de muncă în era GenAI”, publicat de catre Boston Consulting Group (BCG), The Network și The Stepstone Group. Studiul se bazează pe datele unui sondaj realizat pe 150.000 de angajați din 188 de țări și este a doua parte a ediției 2024 din seria Decoding Global Talent. Sondajul din România a fost efectuat pe un eșantion de 1074 de respondenți. Concluziile studiului subliniază abordarea proactivă pe care angajații o adoptă ca răspuns la impactul GenAI. Prioritizând recalificarea și dezvoltarea, aceștia nu doar că se pregătesc să se adapteze la schimbările tehnologice, dar își exprimă și încrederea în capacitatea lor de a prospera pe o piață a muncii în evoluție. Această adaptabilitate este esențială pentru menținerea unei forțe de muncă robuste și reziliente în fața progreselor tehnologice continue. „Vedem o evoluție rapidă și maturizare a opiniilor angajaților față de AI și o recunoaștere crucială a faptului că un angajament pentru recalificare continuă este benefic pentru angajați pe termen lung,” a spus Jens Baier, Director General și Partener Senior la BCG, lider în zona resurselor umane. Din perspectiva factorilor importanți pentru alegerea locului de muncă, aspectele de ordin financiar sunt prioritare pentru angajații români, fiind urmate de echilibrul dintre viața personală și cea profesională, precum și de relația cu superiorii. La nivel global, factorul cel mai apreciat este securitatea locului de muncă. Angajații români sunt siguri și cu privire la ceea ce nu-și doresc—69% ar refuza o ofertă de muncă atractivă dacă ar avea o experiență negativă în timpul procesului de interviu. În plus, 35% dintre angajați spun că nu vor lucra pentru companii care nu oferă opțiunea lucrului de acasă sau de la distanță, iar 41% apreciază diversitatea și incluziunea la locul de muncă. “În ultimii ani, i-am văzut pe candidații români mult mai interesați decât în trecut de subiecte precum echilibrul dintre viața personală și cea profesională, posibilitatea de a lucra remote, relația cu managerul și cu echipa sau oportunitățile de dezvoltare personală. Nu vor ajunge niciodată să depășească importanța salariului, dar intră pe lista elementelor obligatorii pe care trebuie să le bifeze un viitor job. Mai mult, în cazul candidaților tineri și foarte tineri, lista de așteptări pe care le au de la un angajator este foarte bine conturată. Știu clar ce își doresc și, în unele cazuri, sunt mult mai hotărâți, decât candidați din alte categorii de vârstă, să nu accepte un job care nu le îndeplinește toate standardele”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România, partener The Network.

