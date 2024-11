ENTERTAINMENT FEATURED STIRI Telekom: Mai Black Friday nu se poate! Ionut Razvan Share







Telekom Romania Mobile a pregătit noi surprize pentru ediția 2024 a campaniei Black Friday care începe luni, 4 noiembrie, sub sloganul ”Mai Black Friday nu se poate” și se încheie pe 11 noiembrie 2024. În această săptămână specială, clienții beneficiaza de super oferte cu reducere de 100% la achiziționarea telefoanelor Redmi Note 13 Pro 5G , Honor 90 5G , Motorola Edge 50 Neo sau Samsung Galaxy A55 5G. Pe langa telefoane, în oferta sunt incluse si ceasuri smart Huawei, cum ar fi HUAWEI WATCH GT 5 Pro Black de 46 mm sau HUAWEI WATCH GT 5 GOLD de 41 de mm. Toate aceste oferte sunt valabile la portarea la Telekom, de la un abonament postpaid la abonamentul Nelimitat 19 pe 24 de luni, abonament ce ofera minute si SMS-uri nationale nelimitate, Bonusul Net Nelimitat și acces la roaming SEE. În plus, pentru abonamentele fara telefon, avem o oferta speciala exclusiv online, de 50% reducere pentru 24 de luni din pretul lunar al abonamentului, la toate abonamentele NELIMITAT. Astfel un abonament cu minute si SMS-uri nationale nelimitate, Bonusul Net Nelimitat plus acces la roaming poate fi achiziționat cu doar 2,5 euro/lună, ofertă promoțională disponibilă la toate tipurile de achizitie online, nu doar la portare. Clienții persoane juridice beneficiaza si ei de oferte atractive: telefonul HONOR Magic V3 la doar 499 euro (fara TVA) la contractarea unui abonament Business Global 55 (55 euro fara TVA), pentru 24 de luni. De asemenea, un voucher de 50 EUR (fara TVA) va fi acordat la orice achizitie a unui abonament de mobil NELIMITAT sau BUSINESS GLOBAL de minim 15 Euro (fără TVA), pe o perioadă contractuală de 24 luni, voucher care poate fi folosit ulterior pentru orice achiziție de smartphone cu abonament. Descoperă toate ofertele pe www.telekom.ro/blackfriday și în magazinele Telekom.

