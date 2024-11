STIRI TECH Încurajarea colaborării și inovării: impactul transformării digitale asupra cercetării Ionut Razvan Share







De la bazele de date online care facilitează accesarea revistelor, până la software-ul avansat de analiză, instrumentele digitale au transformat procesul de cercetare academică. Noul val de inovații este prezent, condus de progresele din industria 4.0, care includ integrarea AI, analiza avansată a datelor, IoT și automatizarea. Aceste tehnologii revoluționează cercetarea prin îmbunătățirea colectării datelor, acurateței analizei și colaborarea în timp real în rețelele globale de cercetare. Una dintre cele mai importante provocări în cercetare este colaborarea. Cercetătorii lucrează adesea în mai multe instituții, pe fusuri orare și discipline diferite. Pandemia a făcut parteneriatele de cercetare mai frecvente, creând o nevoie crescută de partajarea datelor în siguranță. Instrumentele digitale care facilitează colaborarea și gestionarea datelor sunt: Platforme de experiență digitală (DXP): instrumente precum Liferay DXP oferă un mediu unificat pentru gestionarea proiectelor de cercetare, partajarea datelor și colaborarea între diferite echipe. Sisteme de management al referințelor: aceste platforme permit cercetătorilor să-și organizeze referințele, să partajeze biblioteci și să acceseze resurse academice. Instrumente de colaborare online: platformele de colaborare integrează chat, conferințe video și partajarea fișierelor, permițând comunicarea fără probleme și munca în echipă între cercetători. Editori colaborativi de documente: instrumentele de editare digitală sprijină colaborarea în timp real pe lucrări și documente de cercetare.

O parte cheie a facilitării colaborării este eliminarea barierelor dintre aceste instrumente digitale. Folosind Liferay DXP pentru unificarea instrumentelor de cercetare și centralizarea datelor, universitățile pot îmbunătăți semnificativ procesul de cercetare. Această abordare face că toți cercetătorii să lucreze pe o singură platformă integrată, promovând coerența și colaborarea. Liferay DXP funcționează prin integrarea diverselor instrumente și date digitale într-o singură platformă coerentă, oferind o experiență perfectă pentru utilizatori și conectând oameni, date și aplicații pentru a crea un mediu în care activitățile de cercetare pot fi gestionate și accesate mai eficient. Folosind Liferay DXP pentru a ajuta la cercetare, universitățile pot: Crea un centru de cercetare centralizat

Cu Liferay DXP, universitățile pot crea un centru de cercetare centralizat în care toate informațiile, documentele și instrumentele legate de proiect sunt accesibile de pe o singură platformă.

O abordare integrată îmbunătățește operațiunile de cercetare, făcându-le mai eficiente. Integra instrumentele digitale

Liferay DXP facilitează colaborarea între echipe și instituții prin integrarea cu diverse instrumente și aplicații digitale. Aceste capabilități ajută la crearea unui mediu de cercetare unificat și productiv. Oferi tablouri de bord și spații de lucru personalizabile

Cu Liferay DXP, universitățile pot crea tablouri de bord personalizate și spații de lucru adaptate pentru proiecte și roluri de cercetare specifice.

În cele din urmă, această abordare personalizată îmbunătățește eficiența și eficacitatea echipelor de cercetare. Securizarea datelor sensibile Cu Liferay DXP, universitățile pot gestiona datele sensibile de cercetare cu funcții de securitate robuste. Aceste măsuri de securitate asigură că datele de cercetare sunt protejate și gestionate eficient. Îmbunătățirea cercetării pentru un viitor mai bun

Prin eliminarea barierelor din calea colaborării și eficientizarea procesului de cercetare, universitățile pot da putere talentelor academice să aibă un impact mai mare în domeniile lor. Utilizarea instrumentelor precum Liferay DXP pentru a crea o „coloană digitală” robustă nu numai că sporește eficiența activităților de cercetare, ci și stabilește o bază solidă pentru instituțiile pregătite pentru viitor. Prin parteneriatul cu Liferay, SolvIT Networks aduce în România, pe lângă unul din cele mai avansate portale din piață și un portofoliu vast cu servicii de înaltă calitate, specializate în implementarea și personalizarea avansată a portalelor pe nevoile clienților.

