ELKO Romania anunta intrarea in portofoliu a produselor brandului nJoy

ELKO Romania, parte a ELKO Group, anunta integrarea in portofoliul de produse a brandului nJoy. ELKO va comercializa toata gama de produse, cum ar fi UPS-uri, baterii, carcase de PC si surse.

nJoy este o companie orientata catre solutii business, care produce sisteme de alimentare neintrerupta (UPS) de inalta calitate. De la crearea brandului in 2010, compania furnizeaza partenerilor solutii eficiente de protectie a echipamentelor electronice de mici si mari dimensiuni. In ultima perioada, nJoy si-a utilizat expertiza in securizarea arhitecturii electrice si a echipamentelor electronice pentru a aborda piata energiei regenerabile. A fost extinsa gama de produse pentru a include noi categorii, cum ar fi invertoarele fotovoltaice si sistemele de stocare a energiei.

Abordarea nJoy permite flexibilitate si solutii rapide pentru fiecare cerinta, fie ca este vorba de un proiect complet sau dezvoltare de produs pentru o anumita faza de implementare tehnica. Solutiile nJoy completeaza gama de produse si solutii oferite de ELKO Romania, ceea ce permite o acoperire integrala a cerintelor de proiect ale clientilor ELKO.

nJoy are in portofoliu mai multe serii de UPS, invertoare solare, baterii si accesorii si produse pentru gaming, respectiv PSU si carcase PC

Pe sectorul UPS, nJoy gestioneaza cerintele din proiectele clientilor de la concept, planificare si pana la instalare, prin asistenta si suport dedicat. Compania dezvolta parteneriate in intreaga lume, sustinand si sprijinind actiunile lor de afaceri prin fonduri, cunostinte tehnice si servicii suplimentare (RMA, centre de service, suport tehnic, extinderi de garantie, retea de parteneri de instalare). Pentru a asigura continuitatea pe termen lung a afacerilor cu partenerii si pentru a le oferi expertiza proprie necesara pentru a monetiza, nJoy ofera un plan de actiune extins pentru a instrui departamentul tehnic in procesul de instalare si intretinere.

Din categoria de UPS-uri comerciale si consumer oferite de nJoy, ELKO va distribui pentru inceput produse din gamele Argus, Aster, Aten Pro, Balder, Cadu, Echo PRO, Aira, Horus Plus, Keen, Renton, Soter si Token. Unul dintre produsele care vor fi gasite in oferta este Echo Pro 3000, un UPS monofazat cu tehnologie on-line (VFI), cu o putere de 3KVA.