Sony lansează tehnologia de afișare LED RGB de generație următoare

Sony anunță dezvoltarea unui nou sistem de display care integrează un ecran LED RGB comandat independent și o iluminare de fundal (backlight) LED de înaltă densitate, capabil să controleze individual cele trei culori primare – R (roșu), G (verde) și B (albastru) [RGB], fiind astfel potrivit pentru ecrane de mari dimensiuni. Panoul permite fiecărei culori RGB să emită lumină în mod independent, oferind o fidelitate ridicată a culorilor și capacitatea de a reproduce imagini cu o gamă variată și vibrantă de culori. În plus, sistemul de afișare este echipat cu tehnologie avansată de control al luminii de fundal, dezvoltată de Sony, concepută pentru a maximiza caracteristicile ecranului. Această tehnologie de control a iluminării de fundal permite reproducerea fidelă a nuanțelor delicate și a gradațiilor subtile de lumină în fiecare colț al ecranului, chiar și pe ecrane de mari dimensiuni. În producțiile cinematografice, capacitatea de a exprima povestea se bazează în mod semnificativ pe subtilitățile culorilor și redarea nuanțelor de negru, precum și pe gradațiile de lumină. Noul sistem îmbunătățește aceste elemente pentru a oferi o calitate a imaginii ce reflectă cu fidelitate intenția creatorului și este potrivit atât pentru producția de filme, cât și pentru vizionarea acasă.

Sony a sprijinit activitățile creatorilor de ani de zile prin monitoarele profesionale utilizate pentru etalonarea culorilor în producția video și prin BRAVIA, folosit ca monitor de referință. Astfel, sistemul de afișare a fost dezvoltat valorificând experiența unică și expertiza tehnică dobândită din aceste domenii. Producția de masă a acestui sistem va începe în 2025, având ca obiectiv extinderea integrării sale în televizoarele destinate consumatorilor și în ecranele pentru crearea de conținut.

<Principalele caracteristici ale noului sistem de afișare>

În 2004, Sony a dezvoltat primul televizor LCD din lume cu iluminare de fundal RGB LED full-array. De atunci, Sony a lucrat continuu pentru a îmbunătăți precizia controlului iluminării de fundal, dobândind astfel o înțelegere profundă a caracteristicilor elementelor LED. În dezvoltarea noului sistem de afișare, tehnologia unică de control al iluminării de fundal a Sony contribuie la maximizarea performanței panoului.

1. Performanță cu gamă extinsă de culori, datorită unui LED RGB cu acționare independentă

Emisia independentă a culorilor asigură o fidelitate ridicată a acestora, acoperind peste 99% din spațiul de culori DCI-P3*1 și aproximativ 90% din standardul ITU-R BT.2020*2.

2. Calitate unică a imaginii obținută prin tehnologia nou dezvoltată de control a iluminării de fundal

・Volum de culoare extins pentru o reprezentare mai naturală a imaginii

Prin combinarea unui LED RGB cu acționare independentă și a tehnologiei proprie de control a iluminării de fundal, Sony a optimizat complet performanța gamelor extinse de culori ale panoului pe întregul ecran — oferind nuanțe delicate și cu gradații fine, chiar și pe ecrane mari. În plus, noul sistem dispune de o funcție care alocă dinamic puterea optimă fiecărui canal RGB, în funcție de scena specifică. Spre deosebire de televizoarele convenționale de înaltă luminozitate care concentrează lumina pe elemente luminoase, cum ar fi stelele sau luna în scenele de noapte, pentru a spori luminozitatea maximă, abordarea Sony ajustează luminozitatea în armonie cu gradația culorilor. Aceasta asigură faptul că chiar și scenele cu o singură culoare dominantă — precum un cer albastru profund sau frunzișul vibrant de toamnă — sunt redate cu detalii clare și vii. Mai mult decât atât, sistemul poate atinge niveluri de luminozitate*3 maximă de peste 4000 cd/m², un punct de referință deja realizat în monitoarele profesionale Sony, ceea ce duce la cel mai mare volum de culoare din istoria dispozitivelor de afișare Sony.

・Gama dinamică extinsă și reprezentare precisă a gradațiilor

Sistemul de afișare procesează semnalul la viteză mare și cu o precizie ridicată, la un bit-rate mare, respectiv 96 de biți. Aceasta nu numai că permite redarea simultană a nuanțelor de negru profund și alb strălucitor, dar permite și reprezentarea delicată a diferențelor de luminozitate și întuneric în scenele cu multe culori intermediare. Noul sistem poate realiza ceea ce este dificil pentru panourile OLED existente: redarea culorilor cu luminozitate și saturație moderate. Mai mult, procesarea semnalului la bit-rate mare ajută la oferirea unui unghi larg de vizualizare prin controlul precis al gradațiilor, minimizând deplasarea culorilor și variațiile de luminozitate atunci când conținutul este vizualizat din unghiuri pe un ecran mare.

・Reproducerea precisă a culorilor cu ajutorul unui procesor de control dedicat

Prin controlul individual al luminozității LED-urilor RGB cu densitate mare, este posibilă redarea zonelor luminoase într-un mod intens, fără a pierde detaliile din zonele deschise (fără white clipping), și reprezentarea delicată a nuanțelor de lumină în zonele întunecate, fără a pierde detalii (fără black crushing). În plus, sistemul de afișare este echipat cu aproximativ de două ori mai multă putere de procesare și tehnologie de corectare a pixelilor comparativ cu procesarea convențională de retroiluminare locală, permițând reproducerea diferențelor subtile de nuanță și culori precise, fără deplasarea culorilor.

Sony colaborează la dezvoltarea comună a procesoarelor de control cu MediaTek Inc., partenerul său strategic de lungă durată, dar și cu o companie cu un istoric dovedit în dezvoltarea și furnizarea de SoC-uri (Pentonic) pentru televizoare inteligente. De asemenea, Sony colaborează la dezvoltarea circuitului integrat de control al LED-urilor împreună cu ROHM Co., Ltd., și la dezvoltarea LED-urilor împreună cu Sanan Optoelectronics Co., Ltd. Acești parteneri susțin direcția Sony pentru următoarea generație de ecrane.

Sony va continua să extindă posibilitățile expresiei vizuale prin tehnologie de top, construind viitorul divertismentului împreună cu creatorii.