Xiaomi raportează o performanță anuală record, cu venituri care ajung la 365,9 miliarde RMB în 202

Xiaomi Corporation („Xiaomi” sau „Grupul”; cod bursier: 1810), o companie de electronice de larg consum și producție inteligentă cu smartphone-uri și hardware inteligent conectate printr-o platformă Internet of Things (“IoT”), și-a anunțat rezultatele consolidate auditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024 („Perioada”). Veniturile trimestriale ale Grupului au depășit 100 de miliarde RMB pentru prima dată în al patrulea trimestru al anului 2024 („2024 Q4”), cu performanțe atât pentru întregul an, cât și pentru trimestrul al patrulea, depășind estimările. Venitul total pentru anul a crescut cu 35,0% de la an la an („YoY”) la 365,9 miliarde RMB, în timp ce profitul net ajustat a crescut cu 41,3% de la an la an la 27,2 miliarde RMB. În trimestrul IV 2024, veniturile totale ale Xiaomi au atins 109,0 miliarde RMB, o creștere de 48,8% față de anul trecut, în timp ce profitul net ajustat a crescut cu 69,4% la 8,3 miliarde RMB, depășind așteptările pieței.

În 2024, toate segmentele de afaceri ale Grupului au intrat pe o traiectorie de creștere, condusă de sinergia robustă a ecosistemului inteligent „Human x Car x Home”. Acest lucru a condus la o creștere remarcabilă a smartphone-urilor, a vehiculelor electrice și a electrocasnicelor mari inteligente. Veniturile din smartphone-uri au crescut cu 21,8% la 191,8 miliarde RMB, în timp ce veniturile din EV inteligent și alte inițiative noi au atins 32,8 miliarde RMB, depășind mai multe obiective de performanță. Veniturile din produse IoT și stil de viață au crescut cu 30,0% anual, până la 104,1 miliarde RMB, livrările de aparate de aer condiționat, frigidere și mașini de spălat atingând cote record.

În 2025, Xiaomi face o incursiune semnificativă pe piața ultra-premium, dezvăluind Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi SU7 Ultra și Mijia Central Air Conditioner Pro. În ziua debutului său în China (3 martie), vânzările Xiaomi 15 Ultra au crescut cu peste 50% față de aceeași perioadă, raportat la modelul anterior. Comenzile ferme pentru Xiaomi SU7 Ultra au depășit deja 10.000, atingând obiectivul pentru întregul an înainte de termen. Ambele produse au înregistrat performanțe de vânzări impresionante, prezentând un impuls puternic de creștere.

Livrările globale de smartphone-uri Xiaomi au crescut cu 15,7% față de anul trecut, devenind cel mai mare motor pentru creșterea industriei

În 2024, veniturile din smartphone-urile Xiaomi au ajuns la 191,8 miliarde RMB, în creștere cu 21,8% față de anul precedent. Livrările globale de smartphone-uri ale Grupului au ajuns la 168,5 milioane de unități, în creștere cu 15,7%, ceea ce îl face cel mai mare motor al creșterii industriei. Potrivit Canalys, în 2024, livrările de smartphone-uri Xiaomi s-au clasat printre primele trei la nivel global timp de 18 trimestre consecutive, cu o cotă de piață de 13,8%.

În trimestrul IV 2024, cota de piață a livrărilor de smartphone-uri Xiaomi în China a crescut cu 3,0 puncte procentuale la 15,8%, marcând cele 4 trimestre consecutive de creștere a cotei de piață.

În timpul perioadei, Xiaomi a realizat progrese semnificative în strategia sa de concentrare pe segmentul premium, cota de piață în segmentul respectiv atingând un nivel record. Potrivit datelor de la terți, cota de piață a Xiaomi în segmentul de 3.000 RMB a crescut la 23,3%; cota de piață în segmentul de la 4.000 la 5.000 RMB a crescut la 24,3%, pe locul 1; Cota de piață în segmentul de la 5.000 la 6.000 RMB a crescut la 9,7%, în creștere cu 1,3 puncte procentuale față de anul precedent.

Ecosistemul inteligent „Human x Car x Home” la accelerație maximă; Xiaomi EV conduce segmentul premium pentru toate categoriile de produse

Primul EV inteligent al grupului, seria Xiaomi SU7, a făcut un debut puternic în 2024, livrând 136.854 de vehicule în decurs de nouă luni de la lansare. Veniturile din EV inteligent și din alte inițiative noi au crescut la 32,8 miliarde RMB în 2024, susținute cu 16,7 miliarde RMB în T4. Livrările din seria Xiaomi SU7 au crescut ca ritm în al patrulea trimestru, ajungând la 69.697 de vehicule, depășind ținta totală de livrare înainte de termen.

Seria Xiaomi SU7 se bucură de o cerere puternică, în special din partea utilizatorilor de sex feminin și Apple, remodelând baza de utilizatori a Xiaomi și îmbunătățind imaginea de marcă premium. În 2025, Xiaomi EV face o incursiune semnificativă pe piața ultra-premium, cu lansarea pe 27 februarie a Xiaomi SU7 Ultra. Acest model își propune să stabilească noi standarde premium, iar cererea inițială a fost puternică, precomenzile depășind 19.000 de unități și comenzile ferme depășind 10.000 de unități în primele 3 zile de la lansare, atingând obiectivul anual înainte de termen. Xiaomi vizează livrări de 350.000 de unități de vehicule electrice în 2025.

Începând cu 31 decembrie 2024, Xiaomi a deschis 200 de centre de vânzare inteligente de vehicule electrice în 58 de orașe din China.

Xiaomi intră oficial pe piața de electrocasnice inteligente ultra-premium. În 2025, Xiaomi a lansat Mijia Central Air Conditioner Pro, un produs emblematic de aer condiționat, conceput pentru a ridica standardele din industrie, subliniind angajamentul Xiaomi față de o strategie premium în sectorul electrocasnicelor.

Segmentul IoT depășește pentru prima dată 100 de miliarde RMB, iar livrările de aparate de aer condiționat, frigidere și mașini de spălat ating recorduri

Segmentul Xiaomi IoT și produse pentru stil de viață a atins o etapă de referință în 2024, generând pentru prima dată venituri de peste 100 de miliarde RMB. Veniturile din produsele IoT și stil de viață au atins 104,1 miliarde RMB, în creștere cu 30,0% față de anul anterior, iar marja de profit brută a ajuns la 20,3%, ambele la niveluri record. Electrocasnicele mari inteligente au susținut o traiectorie de creștere robustă, veniturile în 2024 crescând cu 56,4% pe an. Livrările de aparate de aer condiționat, frigidere și mașini de spălat au atins niveluri record, livrările de aparate de aer condiționat au crescut cu peste 50% pe an, la peste 6,8 milioane de unități, livrările de frigidere au crescut cu peste 30% pe an, la peste 2,7 milioane de unități, iar livrările de mașini de spălat cu peste 45% pe an, până la peste 1,9 milioane de unități.

În 2024, tabletele Xiaomi și-au susținut puternic impulsul de creștere. Potrivit Canalys, livrările globale de tablete ale Xiaomi au crescut cu 73,1% pe an, menținându-și locul 5 la nivel global și locul 3 în China. Livrările de brățări smart Xiaomi s-au clasat pe locul 2 atât la nivel global, cât și în China continentală, iar livrările de căști TWS s-au clasat pe locul 1 în China.

Serviciile de internet mențin o marjă ridicată de profit brut, MAU (numarul de utilizatori activi lunar) la nivel global depășește 700 de milioane

Afacerea cu servicii de internet a înregistrat o creștere robustă, veniturile crescând cu 13,3% pe an, până la 34,1 miliarde RMB, atingând un nivel record. Marja de profit brut a ajuns la 76,6%, cu o creștere de 2,5 puncte procentuale față de anul trecut.

Baza de utilizatori ai internetului Xiaomi a continuat să se extindă. MAU la nivel global și în China au atins ambele maxime record. În decembrie 2024, MAU global al Grupului a depășit pentru prima dată 700 de milioane, în creștere cu 9,5% față de anul trecut. MAU în China a ajuns la 172,9 milioane, în creștere cu 11,1% față de anul trecut.

AI alimentează ecosistemul inteligent al Xiaomi, cu o creștere continuă a investițiilor în cercetare și dezvoltare

Descoperirile Xiaomi în domeniul creșterii pe segmentul premium sunt susținute de capabilitățile sale robuste de cercetare și dezvoltare. În 2024, cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale Xiaomi au crescut cu 25,9% pe an, până la 24,1 miliarde RMB, iar numărul total de personal de cercetare și dezvoltare a crescut la 21.190. Până la sfârșitul anului 2024, Xiaomi a obținut peste 42.000 de brevete în întreaga lume, inclusiv peste 1.000 de brevete în tehnologiile legate de EV.

AI este una dintre tehnologiile de bază de bază în care Xiaomi a făcut investiții continue și pe termen lung. În octombrie 2024, Grupul a introdus Xiaomi HyperOS 2, care include trei tehnologii de bază, inclusiv HyperCore, HyperConnect și HyperAI, oferind o experiență proaspătă și avansată în conectivitate inteligentă între dispozitive și funcții AI.

Grupul integrează inteligența artificială în Xiaomi HyperOS 2, implementând tehnologii AI pe vehiculele electrice inteligente, smartphone-uri și dispozitive inteligente pentru casă. Această abordare consolidează strategia „Human × Car × Home” și stimulează un nou val de creștere pe cele trei piețe majore: smartphone-uri, vehicule electrice inteligente și electrocasnice inteligente mari.