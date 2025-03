STIRI TECH & TRENDING ADATA lansează un SSD extern cu conectori dubli: SC730 Ionut Razvan Share







ADATA anunță lansarea SSD-ului extern SC730, prima unitate ultra-compactă din industrie cu conectori USB-C și USB-A într-un format ușor, de doar 7,8 g. Proiectat pentru conectivitate multiplatformă fără întreruperi, acesta oferă viteze de transfer de până la 600 MB/s, fiind ideal pentru utilizatorii aflați în mișcare. SC730 se remarcă, de asemenea, prin designul său eco-conștient, având o carcasă exterioară realizată din 50% materiale reciclate post-consum (PCR), aliniindu-se angajamentului ADATA față de inițiativele de sustenabilitate ESG. Dimensiuni reduse și conectivitate USB-C & USB-A Caracteristica remarcabilă a noului SC730 este designul său cu interfață dublă, care acceptă USB 3.2 Gen2 pentru a atinge viteze de citire și scriere de 600 MB/s. Fie că transferați fișiere media de înaltă rezoluție, date din jocuri sau proiecte de afaceri, acest SSD asigură o experiență lină și eficientă. Măsurând doar 36 mm în lungime, SC730 este chiar mai mic decât o unitate flash USB obișnuită, dar oferă avantajele conectivității duale și ale stocării de mare viteză, stabilind un nou punct de referință pentru soluțiile de stocare portabile. Conceput pentru o compatibilitate largă, SC730 se conectează cu ușurință la computere, tablete, smartphone-uri și console de jocuri precum PlayStation 5 și Xbox. De asemenea, se aliniază cu adoptarea în creștere a interfeței Type-C, în special pentru iPhone 15 și modelele ulterioare, permițând backup-uri directe ale fotografiilor, videoclipurilor și documentelor esențiale fără a fi nevoie de adaptoare suplimentare. Profesioniștii de business pot transfera eficient prezentări de mari dimensiuni și fișiere de design, în timp ce creatorii de conținut pot accesa și stoca rapid conținut media de înaltă rezoluție direct de pe camerele foto sau dispozitivele lor mobile. Gamerii își pot extinde biblioteca de stocare reducând timpii de încărcare, pentru o experiență de joc mai captivantă. Design sustenabil cu estetică premium SC730 se aliniază angajamentului ESG al ADATA, încorporând 50% materiale reciclate post-consum în carcasa sa, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de carbon cu 39% în timpul producției. Suprafața unității este îmbunătățită în continuare cu un finisaj ecologic iridescent de nanoimprimare, care creează un efect de reflexie a luminii în mai multe straturi, oferind protecție împotriva amprentelor și asigurând atât aspectul estetic, cât și caracterul practic. Combinând tehnologia de ultimă oră, designul ultra-compact și inovația durabilă, noul ADATA SC730 este o soluție inovatoare pentru stocarea portabilă. Disponibil în capacități de 512 GB și 1 TB, acesta oferă utilizatorilor moderni o soluție de stocare versatilă, de înaltă performanță și eco-conștientă.

Tags: