Fraud XDR: Protecție mai inteligentă pentru sistemul bancar modern

Lupta împotriva fraudei bancare online se intensifică. Atacatorii devin din ce în ce mai sofisticați, exploatând vulnerabilități cu mult înainte ca o tranzacție frauduloasă să aibă loc. Metodele tradiționale de detectare a fraudelor, cândva piatra de temelie a securității bancare, se luptă să țină pasul. De ce? Pentru că se concentrează în primul rând pe tranzacții, detectând frauda doar atunci când aceasta are deja loc. Dar până în acel moment, fraudatorii au ocolit deja măsurile de securitate, au preluat conturile și au lăsat instituțiile financiare să se chinuie să atenueze daunele. Pentru a rămâne cu adevărat în frunte, băncile trebuie să-și regândească abordarea. Viitorul prevenirii fraudei nu este doar despre detectarea tranzacțiilor frauduloase, ci este despre oprirea fraudei înainte ca aceasta să se întâmple. Aici intervine Fraud Extended Detection & Response (FxDR). Spre deosebire de sistemele de securitate convenționale, FxDR oferă o vizualizare holistică, în timp real, a întregii experiențe bancare digitale, permițând instituțiilor financiare să detecteze și să oprească activitatea frauduloasă înainte ca aceasta să escaladeze. Băncile nu se mai pot baza pe modele învechite de prevenire a fraudei Sistemele tradiționale se concentrează în primul rând pe monitorizarea tranzacțiilor pentru a identifica activitățile suspecte. Cu toate acestea, escrocii moderni au devenit adepți în a ocoli aceste măsuri prin țintirea întregii sesiuni de utilizator, câștigând adesea controlul înainte de a iniția orice tranzacție. Această schimbare necesită o abordare mai cuprinzătoare care oferă vizibilitate de la capăt la capăt, permițând băncilor să detecteze și să prevină activitățile frauduloase în fiecare etapă a călătoriei utilizatorului. Escrocii nu se bazează pe o singură metodă de a exploata instituțiile și victimele. În schimb, ei folosesc strategii variate, cum ar fi preluări de cont (ATO), sisteme de transfer automat (ATS) și escrocherii cu plăți autorizate push (APP) pentru a ocoli măsurile de securitate. De aceea, Cleafy implementează o abordare stratificată a detectării fraudelor, integrând mai multe metode de detectare, în loc să se bazeze doar pe analiza tranzacțiilor. Cum abordează Fraud Extended Detection & Response (FxDR) aceste provocări FxDR schimbă jocul în prevenirea fraudei. Prin monitorizarea continuă a comportamentului utilizatorului și a interacțiunilor în timp real, FxDR poate identifica anomalii care indică o intenție frauduloasă cu mult înainte de producerea unei tranzacții. Această abordare permite instituțiilor financiare să acționeze rapid, oprind amenințările înainte ca acestea să devină fraude. Platforma FxDR a lui Cleafy merge un pas mai departe prin asigurarea vizibilității pe canalele web, mobile și API, de la interacțiunile pre-autentificare până la și dincolo de tranzacție. Această abordare holistică permite cel mai rapid și mai eficient răspuns, protejând eficient împotriva unui spectru de amenințări și combatând frauda la sursă. Rolul AI în prevenirea fraudelor moderne AI este parte integrantă a eficacității FxDR. Cu toate acestea, AI folosită trebuie să fie atât explicabilă, cât și adaptabilă. Spre deosebire de modelele „cutie neagră” opace, platforma Cleafy bazată pe inteligență artificială oferă perspective transparente asupra proceselor de luare a deciziilor, asigurându-se că echipele de securitate înțeleg rațiunea din spatele fiecărei alerte. Capacitățile Cleafy folosesc microservicii și principii modulare de inteligență artificială, producând un set de micro-modele țintite care nu necesită o pregătire extinsă privind datele de fraudă etichetate. Aceasta înseamnă că sistemul Cleafy funcționează în câteva zile, nu în luni, oferind valoare imediată, asigurând în același timp rezistența pe termen lung împotriva amenințărilor în evoluție. Integrarea FxDR în sistemele de detectare Este bine să existe sisteme de detectare stabilite – lupta împotriva fraudei necesită în cele din urmă mai multe straturi. Cu toate acestea, deși sistemele existente pot oferi un grad de protecție, ele funcționează adesea în silozuri și reacționează la amenințări prea târziu în călătoria utilizatorului. FxDR îmbunătățește aceste configurații prin adăugarea unui nivel de apărare în timp real, înainte de tranzacție, care integrează toate interacțiunile pe canale și sesiuni, astfel încât narațiunea sau povestea digitală completă să fie disponibilă pentru analiză. Această integrare nu numai că întărește securitatea băncii, dar și eficientizează operațiunile, reducând atât pierderile legate de fraudă, cât și costurile operaționale asociate gestionării unor astfel de incidente. Soluția FxDR se integrează perfect cu infrastructura de securitate existentă a unei bănci, operând la nivelul rețelei și al traficului de aplicații. Prin urmare, este discret în furnizarea de informații despre amenințări în timp real, integritatea dispozitivului și a aplicațiilor, analiză comportamentală și capabilități de răspuns automat. În plus, abordarea Cleafy nu se bazează pe o singură metodă de detectare, ci mai degrabă utilizează o combinație de colectare granulară de date pe dispozitive, aplicații, rețele, comportament și tranzacții. Aceste date sunt analizate prin mai multe modele de detectare concepute special, producând semnale de risc deterministe, care pot fi citite de om. Aceste semnale pot fi valorificate pentru răspunsuri personalizate, în loc să fie pur și simplu alimentate într-un scor de risc global, oferind băncilor control deplin asupra atenuării amenințărilor. Concluzie O abordare proactivă este primordială în lupta împotriva fraudei. Prin adoptarea FxDR, băncile pot detecta și preveni activitățile frauduloase înainte ca acestea să afecteze clienții, protejându-le activele și reputația.

Actorii amenințărilor dezvoltă în mod constant tacticile, iar instituțiile financiare trebuie să rămână cu un pas înainte. Abordarea Cleafy depășește în mod constant metodele tradiționale de detectare a fraudei, deseori prezicând frauda în medie cu 15 zile înainte de producerea unei tranzacții frauduloase. Prin valorificarea expertizei Cleafy, a tehnologiei și a cadrului global de partajare a informațiilor, băncile pot neutraliza eficient amenințările de fraudă cu o acuratețe precisă, prevenind atacurile înainte ca acestea să ducă la pierderi financiare. Soluţiile Cleafy sunt distribuite în România de compania SolvIT Networks.

