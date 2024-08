STIRI TECH ADATA lansează SSD-ul LEGEND 970 PRO Ionut Razvan Share







ADATA Technology Co. Ltd., lider mondial în domeniul modulelor de memorie și al memoriei flash, a lansat noul SSD PCIe Gen5 LEGEND 970 PRO. La fel ca predecesorul său, LEGEND 970 PRO adoptă un radiator răcit activ eficient, care economisește spațiu și reduce temperatura unității cu un fenomenal 20%[1]. Cu toate acestea, LEGEND 970 PRO trece la nivelul următor, fiind singurul SSD PCIe Gen5 de pe piață care își alimentează microventilatorul direct prin slotul M.2. Acest SSD revoluționar oferă viteze amețitoare de citire/scriere de 14.000/11.000 MB/s și este disponibil cu capacități de până la 4TB. Cu avantajul suplimentar al răcirii active, LEGEND 970 PRO poate funcționa pe termen lung la viteze maxime într-o manieră stabilă, fără throttling sau crashing. SSD-ul ADATA LEGEND 970 PRO PCIe Gen5 este cu adevărat cel mai bun colaborator în proiecte complexe și solicitante. Răcire activă evoluată LEGEND 970 PRO utilizează un radiator din aluminiu cu două straturi, proiectat cu conducte de aer integrate pentru a devia aerul cald și rece, în timp ce microventilatorul încorporat accelerează evacuarea căldurii. Această arhitectură revoluționară de răcire activă precipită un factor de formă compact care suportă instalarea în spații înguste și permite LEGEND 970 PRO să fie utilizat în sisteme în care heatsink-urile voluminoase supradimensionate nu se potrivesc. În plus, LEGEND 970 PRO este singurul SSD cu răcire activă de pe piață care preia energia ventilatorului din slotul M.2, eliminând dezordinea și complicațiile unui cablu de alimentare suplimentar. Performanță de neegalat LEGEND 970 PRO este echipat cu interfața de transmisie PCIe Gen5 x4 de ultimă generație, care îndeplinește standardul NVMe 2.0 și oferă o viteză secvențială de citire/scriere de 14.000/11.000 MB/s și este complet compatibil cu platformele PCIe 4.0 și 3.0. LEGEND 970 PRO este, de asemenea, construit cu un SLC cache și DRAM Cache Buffer, oferind avantaje unice în încărcarea sistemului și viteze aleatorii excelente de citire/scriere de 1,800K/1,300K IOPS pentru a îmbunătăți eficiența multi-tasking. În plus, suportă cele mai recente platforme Intel și AMD, permițând utilizatorilor să producă animații 3D, randări AI sau creații grafice cu o ușurință fără precedent. Durabilitate și calitate de neegalat LEGEND 970 PRO este fabricat cu memorie flash 3D NAND cu 232 de straturi riguros selectate și este disponibil în capacități generoase de până la 4 TB. Unitatea utilizează o varietate de tehnologii de protecție și corectare a datelor pentru a-și crește semnificativ TBW (Total Bytes Written) și durabilitatea. Sunt utilizate diverse mecanisme precum corecția erorilor LDPC (Low Density Parity Check Code), TCG OPAL și alte tehnologii de criptare de nivel înalt pentru a asigura acuratețea transmiterii datelor și securitatea fișierelor. SSD Toolbox poate fi descărcat gratuit și permite utilizatorilor să înțeleagă instantaneu starea hard disk-ului, iar LEGEND 970 PRO vine cu o garanție limitată de 5 ani. [1] Datele privind disiparea căldurii se bazează exclusiv pe condițiile interne de testare din laborator. Cifrele reale pot varia în funcție de software-ul individual, hardware și mediul de testare.

