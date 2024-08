ENTERTAINMENT STIRI ROG Ally X intră pe piața românească Ionut Razvan Share







ASUS Republic of Gamers (ROG) anunță disponibilitatea în stoc a consolei portabile ROG Ally X. Proiectat pentru jocuri pe Windows 11, accesibile în deplasări, noul model păstrează procesorul AMD Ryzen™ Z1 Extreme, beneficiind de îmbunătățiri la capitolele: stocare, RAM, autonomia bateriei îmbunătățite, ergonomie, răcire și conectivitate. Împreună cu aplicația Armoury Crate SE 1.5, care include o bibliotecă de jocuri personalizabilă și actualizări de sistem unificate, ROG Ally X este proiectat pentru a te putea juca oricând și de oriunde, mai bine ca niciodată. Consola portabilă ROG Ally X poate fi achiziționată de pe site-ul oficial ASUS la un preț de aproximativ 4499 de lei. Capacitate de stocare mai mare, RAM mai rapid și baterie cu durată de viață mai lungă

Construit pe baza feedback-ul primit de la utilizatori, ROG Ally X oferă multiple îmbunătățiri interne. Astfel, un nou SSD de 1 TB le oferă utilizatorilor suficient spațiu pentru toate jocurile lor, față de 512 GB pe modelul precedent. În plus, ROG Ally X utilizează o placă de bază reproiectată cu un slot de format M.2 2280, permițându-le utilizatorilor să își actualizeze mai ușor stocarea cu unități mai mari decât era posibil anterior. Capacitatea RAM de 24 GB LPDDR5X-7500 oferă și multă flexibilitate. Ca APU, AMD Ryzen Z1 Extreme partajează RAM-ul video cu RAM-ul sistemului. Cum jocurile moderne au nevoie de mai mult VRAM pentru texturi de înaltă rezoluție și mai realiste, capacitatea de 24 GB de memorie permite o alocare mai mare atât sistemului, cât și GPU-ului, conducând la performanțe superioare în noua generație de titluri AAA. ROG Ally X a fost echipat și cu o baterie de 80 Wh, dublul capacității modelului anterior, astfel încât utilizatorii să se poată juca mai mult timp atunci când nu dispun de o sursă externă de alimentare. Creșterea semnificativă a duratei de viață a bateriei a condus la o greutate cu doar 70 de grame mai mare comparativ cu modelul anterior. Aceasta e perfect distribuită, fiind centrată acolo unde degetul mare și cel arătător sunt poziționate în timpul folosirii dispozitivului. Astfel, jucătorul percepe ROG Ally X ca fiind mai ușor decât ar sugera greutatea de 678 de grame, oferind un joc confortabil și portabilitate pentru toată lumea. Controale și conectivitate actualizate

Carcasa lui ROG Ally X a fost reproiectată cu exterior negru, cu mânere puțin mai adânci și o formă mai rotunjită pentru confort îmbunătățit, fără a îngroșa prea mult dispozitivul. Butoanele și joystick-urile sunt aranjate într-un unghi ușor mai ergonomic, cu o înclinare a trăgaciurilor care le face mai ușor de apăsat. Butoanele macro de pe spate sunt, de asemenea, mai mici, pentru a reduce apăsările accidentale, menținându-le în același timp ușor accesibile. Joystick-urile au fost înlocuite cu un modul mai durabil, evaluat pentru o durată de viață de 5 milioane de cicluri, cu arcuri mai rigide pentru o curbă de răspuns mai familiară jucătorilor obișnuiți cu controllere. D-Pad-ul a fost îmbunătățit similar, cu o intrare mai precisă în opt direcții pentru jocurile de luptă și cele retro. De vreme ce utilizatorii au solicitat interfețe I/O universale, portul original XG Mobile a fost înlocuit cu două porturi USB-C®, dintre care unul este compatibil Thunderbolt™ pentru interoperabilitate largă cu dock-uri și GPU-uri externe de la terți. Îmbunătățiri termice pe toate planurile

Pentru a permite instalarea noii baterii, ROG Ally X dispune de ventilatoare cu 23% mai mici, dar care utilizează pale cu 50% mai subțiri pentru a îmbunătăți fluxul de aer. Două tuneluri noi în carcasa ventilatorului direcționează aerul în sus și în afară spre o fantă de evacuare suplimentară, a treia, pe marginea superioară a ROG Ally X. Noua soluție termică oferă un debit de aer cu 24% mai mare care este împins prin dispozitiv, răcind nu doar componentele interne, ci și ecranul tactil, care este cu până la 6°C mai rece, pentru o utilizare confortabilă pe termen lung. Trailer video ROG Ally X:

www.youtube.com/watch?v= cQjKXtaAzAw. Specificații generale ASUS ROG Ally X : Sistem de operare Windows 11 Home Ecran 7” FHD (1920 x 1080) 16:9, luminozitate de 500 niți, 100% sRGB, Corning® Gorilla® Glass Victus™ cu strat Gorilla® Glass DXC, tactil, rată de refresh de 120 Hz, timp de răspuns de 7 ms, AMD FreeSync Premium CPU Procesor AMD Ryzen™ Z1 Extreme (arhitectură “Zen4” cu proces de fabricație pe 4 nm, 8 nuclee / 16 fire de execuție, 24 MB cache total, până la 5,10 GHz prin boost) GPU AMD Radeon™ Graphics (AMD RDNA™ 3, 12 CUs, până la 2,7 GHz, până la 8,6 Teraflops) Memorie 24 GB LPDDR5X memorie integrată (7500 MHz dual channel) Stocare 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® G4x4 Value SSD Porturi I/O 1x jack audio combo, 1x cititor de carduri Micro SD (UHS-II, 312MB/s), 1x USB-C® cu suport USB 3.2 Gen 2 (DisplayPort™ 1.4 cu suport FreeSync, Power Delivery 3.0 (intrare: 20V/5A, ieșire 5V/1.5A)), 1x USB4® (compatibil cu Thunderbolt™ 4, DisplayPort™ 1.4 cu suport FreeSync, Power Delivery 3.0 (intrare: 20V/5A, ieșire:5V/3A) Audio Sistem de două difuzoare cu Smart Amplifier Technology, Dolby Atmos®, Tehnologie de anulare a zgomotului de fond prin AI, Certificare Hi-Res Audio, Matrice de microfoane Baterie 80 Wh Alimentare USB-C®, Adaptor de 65W, ieșire: 20V DC, 3.25 A, 65 W, intrare: 100~240V AC 50 / 60 Hz universal Dimensiuni 28,0 x 11,1 x 2,47 cm Greutate 678 de grame

Tags: