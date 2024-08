AI. NEWS STIRI Vertiv lansează o soluție de centru de date modulară prefabricată de înaltă densitate pentru a accelera implementarea globală a procesării AI Ionut Razvan Share







Având în vedere că cererea de capacitate pentru centrele de date pregătite pentru inteligență artificială depășește oferta, dezvoltatorii și operatorii se concentrează pe aducerea de noi capacități online cât mai repede posibil. Pentru a sprijini acest obiectiv, Vertiv (NYSE: VRT), furnizor global de infrastructură digitală critică și soluții de continuitate, a lansat astăzi Vertiv™ MegaMod™ CoolChip, o soluție de centru de date modulară prefabricată (PFM) echipată cu răcire lichidă, concepută pentru a permite o procesare AI eficientă și fiabilă. Soluția poate fi configurată pentru a susține platformele furnizorilor de top de procesare AI și poate fi adaptată la cerințele clienților. Prin îmbinarea calității și eficienței procesului oferit de fabricarea offsite cu cele mai bune tehnologii pregătite pentru AI, MegaMod™ CoolChip poate reduce timpul de implementare a infrastructurii digitale critice AI cu până la 50%. Bazându-se pe experiența Vertiv în dezvoltarea altor centre de date modulare prefabricate, MegaMod CoolChip este proiectat să răspundă cerințelor specifice ale procesării AI printr-o soluție la cheie care integrează tehnologia Vertiv™ CoolChip pentru a sprijini răcirea lichidă direct-to-chip, protecția și distribuția energiei de înaltă eficiență, și alte tehnologii critice de infrastructură digitală. Soluția este disponibilă la nivel global și poate fi utilizată ca o modernizare modulară a unei clădiri existente sau ca un centru de date nou, de sine stătător, care permite sute de kilowați pe rând și mai mulți megawați cu unități prefabricate. „MegaMod CoolChip este o soluție de infrastructură digitală critică complet echipată pe care clienții o pot implementa rapid și cu încredere”, a declarat Viktor Petik, vicepreședinte al soluțiilor de infrastructură Vertiv. „Asamblarea din fabrică și testarea într-un mediu controlat ajută la accelerarea timpului de construcție, precum și la asigurarea controlului asupra costurilor și graficelor de implementare. Adăugarea acestei soluții la portofoliul nostru oferă mai multă flexibilitate pentru a accelera cu succes AI.” Proiectat pentru procesarea AI Conform celor mai recente cercetări ale Omdia, cererea pentru soluții prefabricate modulare și micro centre de date a fost accelerată de AI, Vertiv fiind citat drept lider global. Inginerii Vertiv au aplicat lecțiile de succes învățate despre soluțiile prefabricate și nevoile implementărilor AI pentru a dezvolta soluțiie Vertiv™ MegaMod™ CoolChip, în scopul sprijinirii cerințelor AI de astăzi și de mâine. Caracteristicile cheie ale soluției includ: Procesare de înaltă densitate: MegaMod™ CoolChip susține sisteme IT de la furnizorul de procesare AI ales de client, inclusiv platforme de procesare accelerate, integrate în rack-uri de echipamente având conducte integrate și unități de distribuție a energiei în rack (rPDU) Vertiv™ de înaltă densitate. Rack-urile integrate selectate de client de la furnizorii de procesare AI pot fi, de asemenea, consolidate în unitățile prefabricate.

Infrastructură de răcire cu lichid de înaltă densitate: Chiller-ele și unitățile de distribuție a răcirii (CDU) Vertiv™ asigură o gestionare sigură și eficientă a fluidelor de răcire către și dinspre rack. MegaMod CoolChip folosește răcirea direct-to-chip pentru procesoare și GPU-uri de mare putere, gestionând îndepărtarea căldurii de la componentele care nu sunt deservite de plăcile direct-to-chip reci. Echilibrul dintre răcirea cu lichid și cea cu aer este adaptat designului platformei de procesare AI pentru a optimiza eficiența.

Protecție și distribuție a energiei de înaltă eficiență : Tehnologiile de alimentare Vertiv™ asigură protecție și distribuție a energiei de la rețea la rack, inclusiv busway, dispozitivele de comutare și compatibilitatea cu sursa de alimentare neîntreruptibilă (UPS) Vertiv™ Trinergy™ și soluția Vertiv™ PowerNexus de înaltă eficiență, care reduce amprenta la sol a sistemului de alimentare prin cuplarea strânsă a UPS-ului și a comutatorului (switchgear).

Asamblare modulară: MegaMod CoolChip este livrată în unități prefabricate, inclusiv carcasa clădirii și toate sistemele de construcție, care sunt asamblate la fața locului. Este disponibil și în unități montate de sine stătător, oferind opțiuni flexibile pentru noile construcții, modernizări și extinderi. Toate acestea sunt integrate într-un mediu de fabrică curat și controlat, atenuând riscurile din timpul proceselor de asamblare și testare.

Responsabilitatea unei singure surse: De la consultarea inițială până la configurare, fabricare, instalare, punere în funcțiune și service pe întreg ciclul de viață, Vertiv gestionează toate aspectele dezvoltării soluției pentru a eficientiza procesele, reducând cerințele pentru resurse din partea clienților și oferind eficiență a costurilor și a graficului de implementare. Soluția Vertiv MegaMod CoolChip poate permite, de asemenea, atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale operatorilor și dezvoltatorilor de centre de date. Utilizând tehnologii avansate extrem de eficiente, cum ar fi răcirea cu lichid direct-to-chip și infrastructura de alimentare Vertiv™, centrele de date MegaMod CoolChip pot îmbunătăți eficiența consumului de energie (PUE) în comparație cu centrele de date care utilizează tehnologii tradiționale, rezultând o amprentă de carbon mai mică.

