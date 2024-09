COMPUTING STIRI ASUS a prezentat noile PC-uri Copilot+ Ionut Razvan Share







ASUS a prezentat cele mai recente inovații tehnologice la evenimentul pentru presă „Always Incredible” în contextul IFA 2024, în Berlin, Germania. Compania a subliniat angajamentul său față de viziunea „Ubiquitous AI. Incredible Possibilities” prin dezvăluirea unei noi game de PC-uri ASUS Copilot+ de nouă generație. Echipate cu cele mai noi procesoare Intel® Core™ Ultra (Seria 2), acestea au un design excepțional și oferă performanțe de vârf pentru experiențe AI superioare. Seria Zenbook S: Proiectat cu precizie, ghidat de performanță

Noul Zenbook S 14 (UX5406) redefinește limitele laptopurilor ultra-portabile, combinând designul rafinat cu performanțele excepționale. Acest dispozitiv premium este cel mai subțire laptop ultra-portabil ASUS de 14 inci, având un profil de doar 1,1 cm și o greutate de 1,2 kg. Capacul acoperit cu materialul exclusiv ASUS Ceraluminum oferă o senzație tactilă plăcută, asemănătoare ceramicii, și rezistența aluminiului, creând un design remarcabil de durabil. Zona deasupra tastaturii este îmbunătățită cu un grilaj geometric format din 2.715 fante de răcire prelucrate CNC, optimizând fluxul de aer și disiparea căldurii pentru performanțe maxime. În ciuda dimensiunilor sale ultra-subțiri, Zenbook S 14 oferă performanțe puternice grație procesorului Intel® Core™ Ultra 9 (Seria 2), atingând până la 48 TOPS NPU și oferind cele mai noi experiențe AI. Carcasa elegantă integrează un display ASUS Lumina OLED 3K de 120 Hz, care redă imagini uimitoare, iar sistemul audio cu patru difuzoare oferă o experiență sonoră de nivel cinematografic. Funcția de anulare a zgomotului bazată pe AI garantează apeluri clare, iar camera FHD AiSense IR suportă efecte AI pentru conferințe video îmbunătățite. În completarea performanțelor sale excepționale, Zenbook S 14 dispune de o baterie de lungă durată, de 72 Wh, de o gamă completă de porturi I/O pentru conectivitate perfectă și de funcții avansate de securitate. Touchpad-ul mărit, cu raport 16:10, suportă gesturi inteligente intuitive, permițându-le utilizatorilor să ajusteze rapid luminozitatea ecranului și sonorul. Zenbook S 14 este disponibil pentru precomandă pe asus.com și la distribuitori, la un preț ce pornește de la aproximativ 9499 lei. ASUS a lansat , de asemenea, Zenbook S 16 (UX5606), un laptop ultra-portabil de 16 inci, subțire și ușor, echipat cu cel mai recent procesor Intel® Core™ Ultra (Seria 2), ideal pentru utilizatorii care au nevoie de un spațiu de lucru extins și mobilitate ridicată. Vivobook S 14: Performanță maximă într-un design minimalist

ASUS Vivobook S 14 (S5406SA) este un laptop elegant de 1,3 kg, proiectat pentru productivitate și divertisment pe parcursul deplasărilor, combinând performanța cu un design minimalist într-o carcasă complet metalică, subțire de doar 1,39 cm. Echipat cu tehnologia termică ASUS IceCool, care include două ventilatoare IceBlade cu 97 de lame și două fante de aerisire, laptopul poate atinge un TDP maxim de 35 W, menținând performanțe optime chiar și în sarcinile solicitante. Echipat cu un procesor Intel® Core™ Ultra 7 (Seria 2), un motor AI până la un NPU de 47 TOPS, Vivobook S 14 excelează în rularea eficientă a aplicațiilor AI. O tastă dedicată Copilot oferă asistență rapidă AI pentru optimizarea fluxului de lucru, iar bateria de 75 Wh oferă până la 27 de ore 3 de utilizare fără încărcare, pentru productivitate pe tot parcursul zilei. Designul ergonomic al laptopului include tastatura stilată ASUS ErgoSense, cu iluminare RGB personalizabilă pe o singură zonă, și un touchpad ErgoSense supra-dimensionat pentru confort și control îmbunătățite. Împreună cu conectivitatea ultrarapidă WiFi 7, o gamă largă de porturi I/O, un ecran 3K la 120 Hz în format 16:10 și un sistem audio Harman Kardon certificat Dolby Atmos®, Vivobook S 14 reprezintă partenerul ideal al utilizatorilor dinamici care vor un dispozitiv puternic și de încredere. Vivobook 14/16 Flip: AI și versatilitate

ASUS Vivobook 14 Flip (TP3407) este un laptop convertibil de ultimă generație, conceput pentru a îmbunătăți productivitatea și divertismentul atât pentru studenți, cât și pentru profesioniști. Balama cu deschidere la 360° permite tranziții ușoare între modurile laptop, cort, stand sau tabletă, permițându-le utilizatorilor să adapteze și să îmbunătățească toate fluxurile de lucru cu ajutorul unui singur dispozitiv. Suportul pentru ASUS Pen 2.0 adaugă un plus de versatilitate. Cu un corp ultra-subțire și ușor, având doar 1,7 cm grosime și cântărind doar 1,5 kg, este partenerul ideal pentru cei aflați mereu în mișcare. Vivobook 14 Flip este echipat cu un procesor Intel® Core™ Ultra 7 (Seria 2), oferind până la 47 TOPS NPU pentru rularea eficientă a aplicațiilor AI și pentru performanțe fluide. Dispozitivul este dotat cu o baterie eficientă de 70 Wh, conectivitate ultra-rapidă WiFi 7 și o gamă largă de porturi I/O pentru o conectivitate perfectă. Sistemul audio Dolby Atmos redă un sunet de calitate superioară, făcând din acest laptop o alegere avansată și de încredere pentru cei care caută un dispozitiv dinamic, alimentat de AI. Vivobook 14 Flip dispune de un ecran tactil FHD NanoEdge de 14 inci, care oferă imagini vibrante și o experiență vizuală captivantă, perfectă atât la muncă, cât și în divertisment. ASUS a introdus, de asemenea, Vivobook 16 Flip (TP3607), echipat cu ecran OLED 3K de 16 inci, care oferă mai mult spațiu pe ecran pentru imagini captivante și productivitate sporită, fără a compromite performanța. Seria ExpertBook P: Evoluția lucrului asistat de AI

ASUS a dezvăluit seria inovatoare ExpertBook P, marcând un avans semnificativ în domeniul computerelor alimentate de AI destinate antreprenorilor, profesioniștilor și afacerilor de mici dimensiuni. Modelul de vârf, ExpertBook P5 (P5405), conduce gama, fiind echipat cu cele mai recente procesoare Intel® Core™ Ultra (Seria 2) și integrând instrumentele ASUS AI ExpertMeet pentru o experiență de lucru îmbunătățită prin AI. Aceste instrumente revoluționează întâlnirile online prin funcții avansate, precum transcriptul prin AI, traducere AI, subtitrări AI, rezumate asistate ale întâlnirilor, cameră cu AI, anularea zgomotului de fundal prin AI și aplicarea de watermark-uri business. Profitând de cel mai nou procesor Intel, care oferă până la 47 TOPS NPU și până la 120 TOPS performanță totală a platformei, ExpertBook P5 este optimizat pentru rularea aplicațiilor AI. De asemenea, oferă o autonomie de excepție, cu până la 28 de ore de redare video sau 20 de ore de productivitate office. Seria include, de asemenea, modelele ExpertBook P3 (P3405/P3605) și ExpertBook P1 (P1403/P1503), care oferă performanțe fiabile și durabilitate pentru afacerile mici și profesioniști. Seria ExpertBook P oferă securitate pe mai multe niveluri, extinsă până la nivelul BIOS, incluzând funcții avansate precum Secure Boot și un modul TPM (Trusted Platform Module) discret pentru protejarea împotriva intervențiilor neautorizate la pornire. De asemenea, oferă un instrument opțional SafeGuard Backup, care securizează backup-ul datelor importante cu protecție criptată. ASUS a colaborat cu McAfee pentru a preinstala McAfee+ Premium Individual Unlimited pe toate laptopurile din seria ExpertBook P, gratuit timp de un an, la nivel global, începând din septembrie 2024. ExpertBook P5 sporește securitatea cu tehnologia exclusivă de detectare a deepfake-urilor bazată pe AI, oferind McAfee Deepfake Detector gratuit pentru un an în SUA, Marea Britanie și Australia. Seria ExpertBook P îmbină perfect estetica elegantă cu funcționalitatea robustă, fără a face compromisuri în privința performanțelor. ASUS își reafirmă angajamentul față de sustenabilitate prin integrarea practică a unor măsuri prietenoase cu mediul înconjurător. În mod particular, ExpertBook P5 utilizează aliaje de aluminiu reciclat din industrie și oțel reciclat post-consum, reducând impactul asupra mediului și fiind printre primele laptopuri comerciale ASUS care folosesc magneți reciclați. ASUS plănuiește să extindă seria cu noi formate, inclusiv desktopuri și all-in-one-uri, programate pentru lansare în 2025. ASUS NUC 14 Pro AI: Putere AI în format compact

ASUS NUC 14 Pro AI reprezintă un progres revoluționar în tehnologia mini-PC-urilor NUC bazate pe AI. Echipat cu un procesor până la cel mai recent Intel® Core™ Ultra 9 (Seria 2), oferă performanțe excepționale printr-o arhitectură multi-componente ce include CPU, GPU și NPU, atingând până la 120 TOPS la nivel de platformă. NPU-ul său puternic furnizează până la 48 TOPS, îmbunătățind considerabil capabilitățile AI și oferind o performanță AI de trei ori mai mare pentru aplicațiile de ultimă generație comparativ cu generația anterioară de procesoare Intel. Integrat într-o carcasă compactă cu un volum mai mic de 0,6 litri, cu o înălțime de doar 34 mm, ASUS NUC 14 Pro AI îmbină performanța ridicată cu designul eficient din punct de vedere al spațiului, fiind perfect pentru utilizarea în mediile comerciale și aplicațiile de edge computing. Acesta dublează capacitățile grafice și integrează memorie LPDDR5x pentru performanță de mare viteză și stabilitate în scenarii variate de IoT. ASUS NUC 14 Pro AI asigură operare fiabilă non-stop, 24/7, cu gestionare termică avansată, respectă standardele de eficiență energetică EPEAT Climate+ și prioritizează securitatea prin funcții precum Secure Boot, recunoașterea amprentei și Trusted Platform Module (TPM) integrat. Difuzoarele și microfoanele încorporate susțin comenzile vocale, iar ASUS Control Center Remote Management și Microsoft Windows Autopilot simplifică operațiunile IT și desfășurarea dispozitivelor. În plus, răcirea inteligentă garantează performanțe maxime în sarcinile intensive, iar designul fără șuruburi facilitează upgrade-ul. Cu o eficiență și o fiabilitate de excepție, ASUS NUC 14 Pro AI este soluția AI ideală pentru mediile profesionale solicitante.

