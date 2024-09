COMPUTING STIRI ASUS anunță laptopul ExpertBook BM1 Ionut Razvan Share







ASUS a anunțat ExpertBook BM1, un laptop durabil, fiabil și versatil, conceput pentru a răspunde cerințelor dinamice ale mediului de afaceri. ExpertBook BM1 dispune de un set robust de componente, incluzând un procesor AMD® Ryzen™ 7 cu grafică AMD Radeon™, până la 64 GB de memorie1 și opțiuni generoase de stocare – toate într-un corp2 ușor de 1,4 kg. Ecranul său vibrant, cu un raport de aspect de 16:9, îmbunătățește experiența vizuală. Conceput pentru conectivitate fără întreruperi, laptopul are interfață de rețea fără fir până la Wi-Fi 6E și o gamă completă de porturi I/O. În plus, ExpertBook BM1 este construit conform standardelor de durabilitate de nivel militar3 și integrează un design prietenos cu mediul înconjurător, reflectând angajamentul ASUS pentru sustenabilitate și responsabilitate. ASUS ExpertBook BM1403CDA Sistem de operare Windows 11 Pro/ Home (64-bit)

Windows 11 Pro Education (64-bit)

Windows 11 pure OS (nu pentru canalul de distribuție open)

Win11 PRO 64-bit cu suport Driver WHQL

Fără sistem de operare Procesor AMD® Ryzen™ 7 7735U 2.7GHz (8 nuclee)

AMD® Ryzen™ 5 7535U 2.9GHz (6 nuclee)

AMD® Ryzen™ 3 7335U 3.0GHz (4 nuclee) GPU AMD® Radeon™ Graphics Memorie 2 x SO-DIMM, până la 64GB DDR5 5200MHz

SO-DIMM: 8/16/32GB DDR5 5600MHz Stocare 1 x M.2 2280 NVMe® PCIe® 4.0, până la 1TB PCIe Gen 4 SSD

128 / 256 / 512GB / 1TB M.2 PCIe 4.0 SSD

512GB /1TB M.2 PCIe® 4.0 Performance SSD 1 x M.2 2230 NVMe® PCIe® 4.0, până la 512GB PCIE Gen 4 SSD

512GB M.2 PCIe 4.0SSD Suportă 512GB + 512GB non-RAID/RAID 0/RAID 1 Ecran Fără interfață tactilă

14.0″ FHD (1920 x 1080) Value-IPS, 16:9, Wide View, Anti-Glare, 300 niți, 45% NTSC Raport ecran-corp: 87% Porturi I/O 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® (funcții complete, suport PD+DP)

2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 x HDMI® 1.4b

1 x 3.5mm combo audio jack

1 x Kensington® nano lock slot

1 x RJ45 ethernet Cameră video Cameră HD, paravan pentru webcam

Cameră FHD, paravan pentru webcam Wireless Wi-Fi 6 (802.11ax) (dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3

Wi-Fi 6E (802.11ax) (dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Audio 2 difuzoare cu suport pentru tehnologie Dirac

2 microfoane de tip array

Tehnologie ASUS de atenuare a zgomotului cu ajutorul AI Greutate De la 1,4kg Dimensiuni 324,5 x 214,4 x 19,70 mm Baterie 42Wh 3-cell, li-polymer

50Wh 3-cell, li-polymer

63Wh 3-cell, li-polymer Securitate Nano Kensington® lock slot

Fingerprint sensor (combo touchpad) (opțional)

Webcam shield

TPM 2.0 (opțional) Tastatură și touchpad Tastatură de dimensiune completă cu o cursă a tastelor de 1,35 mm

Iluminare (opțional)

Rezistență la vărsări de până la 66cc*

* Cantitatea utilizată în timpul testării, cu o durată de 3 minute. NumberPad Da (opțional) Software ASUS Control Center (comercializat separat)

ASUS Business Manager

MyASUS Adaptor AC Adaptor AC de 65W, USB Type-C® (Ieșire: 20V DC, 3.25A, 65W; Intrare: 100-240V AC, 50 / 60Hz universal) Standarde de eficiență energetică EPEAT Gold Climate +, Energy Star 8.0, TCO 9.0, FSC Mix, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland ASUS ExpertBook BM1503CDA Sistem de operare Windows 11 Pro/ Home (64-bit)

Windows 11 Pro Education (64-bit)

Windows 11 pure OS (nu pentru canalul de distribuție open)

Win11 PRO 64-bit cu suport Driver WHQL

Fără sistem de operare Procesor AMD® Ryzen™ 7 7735U 2.7GHz (8 nuclee)

AMD® Ryzen™ 5 7535U 2.9GHz (6 nuclee)

AMD® Ryzen™ 3 7335U 3.0GHz (4 nuclee) GPU AMD Radeon™ Graphics Memorie 2 x SO-DIMM, până la 64GB DDR5 5200MHz

SO-DIMM: 8/16/32GB DDR5 5600MHz Stocare 1 x M.2 2280 NVMe® PCIe® 4.0, până la 1TB PCIe Gen 4 SSD

128 / 256 / 512GB / 1TB M.2 PCIe® 4.0 SSD

512GB / 1TB M.2 PCIe 4.0 Performance SSD 1 x M.2 2230 NVMe PCIe® 4.0, până la 512GB PCIe Gen 4 SSD

512GB M.2 PCIe® 4.0 SSD Suportă 512GB + 512GB non-RAID/RAID 0/RAID 1 Ecran Fără interfață tactilă

15.6″ FHD (1920 x 1080) Value-IPS, 16:9, Wide View, Anti-Glare, 300 niți, 45% NTSC

15.6″ FHD (1920 x 1080) TN, 16:19, Wide View, Anti-Glare, 250 niți, 45% NTSC Raport ecran-corp: 87% Porturi I/O 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C® (funcții complete, suport PD+DP)

2 x USB 3.2 Gen1 Type-A

1 x HDMI® 1.4b

1 x 3.5mm Combo audio jack

1 x Kensington® nano lock slot

1 x RJ45 ethernet Cameră video Cameră HD, paravan pentru webcam

Cameră FHD, paravan pentru webcam Wireless Wi-Fi 6 (802.11ax) (dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3

Wi-Fi 6E (802.11ax) (dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Audio 2 difuzoare cu suport pentru tehnologie Dirac

2 microfoane de tip array

Tehnologie ASUS de atenuare a zgomotului cu ajutorul AI Greutate De la 1,6kg Dimensiuni 359.5 x 232.2 x 19.90mm Baterie 42Wh 3-cell, li-polymer

50Wh 3-cell, li-polymer

63Wh 3-cell, li-polymer Securitate Nano Kensington® lock slot

Fingerprint Sensor (combo touchpad) (opțional)

Webcam Shield

TPM 2.0 (opțional) Tastatură și touchpad Tastatură de dimensiune completă cu o cursă a tastelor de 1,35 mm

Iluminare (opțional)

Rezistență la vărsări de până la 66cc*

* Cantitatea utilizată în timpul testării, cu o durată de 3 minute. NumberPad Indisponibil Software ASUS Control Center (comercializat separat)

ASUS Business Manager

MyASUS Adaptor AC Adaptor AC de 65W, USB Type-C® (Ieșire: 20V DC, 3.25A, 65W; Intrare: 100-240V AC, 50 / 60Hz universal) Standarde de eficiență energetică EPEAT Gold Climate +, Energy Star 8.0, TCO 9.0, FSC Mix, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland

