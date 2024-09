FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI La Telekom se lansează Marea Portare! Ionut Razvan Share







Telekom Romania Mobile anunță astăzi lansarea ofertei speciale de toamnă, cu super beneficii pentru clienți: Reducere de 50% la telefoane performante, împreună cu servicii de voce, date și SMS nelimitate național, precum și acces la roaming SEE, la portare

la telefoane performante, împreună cu servicii de voce, date și SMS nelimitate național, precum și acces la roaming SEE, la portare Abonament cu totul nelimitat național la doar 3 euro/luna, valabil pentru persoane fizice și juridice, timp de 24 de luni Clienții care se portează la Telekom și aleg abonamentul Nelimitat 19, cu o durată contractuală de 24 de luni, beneficiază de o reducere de 50% la achiziționarea telefoanelor: Samsung Galaxy A35 5G – doar 2,5 euro/lună .

– doar . Samsung Galaxy A55 5G – doar 4 euro/lună. Alte device-uri din ofertă: HONOR Magic 6 Lite – 2,5 euro/lună.

– 2,5 euro/lună. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G – 2,5 euro/lună.

– 2,5 euro/lună. Motorola Edge 50 Neo , cu 12 GB RAM și 512 GB ROM – 4 euro/lună.

, cu 12 GB RAM și 512 GB ROM – 4 euro/lună. Noul Huawei Watch GT5 Pro 46mm, compatibil iOS și Android – 2,5 euro/lună. Oferta pentru clienții care achiziționează un abonament fără telefon Pentru clienții persoane fizice și juridice care achiziționează un abonament fără telefon, Telekom oferă un abonament de servicii de voce, date și SMS nelimitate național, plus acces la roaming SEE, la doar 3 euro/lună, pentru un contract de 24 de luni. Oferta pentru clienți business Companiile care optează pentru abonamentele Telekom beneficiază de o gamă de dispozitive de ultimă generație, disponibile prin forța de vânzări directe, în magazinele fizice sau online pe telekom.ro. De exemplu, clienții care aleg abonamentul Business Global 30, cu o durată contractuală de 24 de luni, pot achiziționa smartphone-ul Samsung Galaxy S24 (256 GB) la prețul special de 199 euro. „Prin noua ofertă de portare, ne propunem să îndeplinim așteptările și să devenim și mai relevanți pentru clienți, oferindu-le acces la rețeaua 5G, abonamente nelimitate la prețuri avantajoase, cât și reduceri de 50% la telefoane selectate. Vă invităm să descoperiți serviciile noastre, atât în magazinele Telekom, cât și pe telekom.ro, pentru a rămâne conectați cu cei dragi și cu partenerii de afaceri” a declarat Mircea Hațegan, Director Executiv Comercial, Telekom Romania Mobile. Pentru mai multe informații, vizitați www.telekom.ro, sau contactați serviciul clienți Telekom. Ofertele sunt valabile in perioada 19 septembrie – 30 octombrie 2024.

