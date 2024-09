FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Cât de importantă este fișa de sinteză a unui contract de telefonie, internet sau televiziune Ionut Razvan Share







Înainte de încheierea unui contract, indiferent de modalitatea de încheiere a acestuia (într-un spațiu comercial sau prin mijloace de comunicare la distanță), furnizorii de servicii de comunicații electronice trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor finali o serie de informații minime, într-un format standard, referitoare la serviciile de care vor beneficia. Fișa de sinteză include aceste informații și reprezintă o modalitate de informare precontractuală, devenind parte integrantă a contractului încheiat cu utilizatorii. Formatul fișei de sinteză Reglementările actuale vin în sprijinul utilizatorilor și obligă operatorii să furnizeze informațiile esențiale despre oferta aleasă de cumpărător sub forma unei fișe de sinteză a contractului. Aceasta ar trebui să fie concisă și ușor de citit, pe un suport durabil (pe hârtie, email, DVD etc.) sau, în cazul în care furnizarea pe un suport durabil nu este fezabilă, într-un document care poate fi deschis, vizualizat și descărcat cu ușurință. Formatul fișei de sinteză se aplică tuturor contractelor de telefonie, internet sau televiziune și le permite utilizatorilor să compare mai ușor ofertele de servicii. Modelul este în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2019/2243 de stabilire a modelului fișei de sinteză a contractului și poate fi vizualizat aici. Conținutul fișei de sinteză Potrivit prevederilor legale în vigoare, fișa de sinteză trebuie să includă: · denumirea, adresa și informațiile de contact ale furnizorului, inclusiv pentru primirea unor reclamații;· principalele caracteristici ale fiecărui serviciu furnizat;· prețurile aferente pentru activarea serviciului de comunicații electronice, precum și orice taxă recurentă sau aferentă consumului;· durata contractului și condițiile de reînnoire și încetare a acestuia;· un rezumat al informațiilor privind parametrii de calitate și remediile pe care consumatorul le are la dispoziție, în cazul serviciilor de acces la internet;· în ce măsură produsele și serviciile contractate sunt concepute pentru utilizatorii finali cu dizabilități.Important!ü Primirea fișei de sinteză în formatul standardizat și simplificat face parte din procesul de informare precontractuală, contractul intrând în vigoare după exprimarea consimțământului utilizatorului pe un suport durabil.ü În cazul în care, în funcție de modalitatea de încheiere a contractului, din motive tehnice obiective, este imposibilă punerea la dispoziția utilizatorului final a fișei de sinteză a contractului la momentul încheierii contractului, aceasta se pune la dispoziție ulterior, fără întârzieri nejustificate, cel târziu la momentul livrării echipamentului terminal sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. ü Obligațiile cu privire la primirea fișei de sinteză se aplică atât contractelor încheiate cu consumatorii, cât și celor încheiate cu alte categorii precum microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații non-profit. Ce, cum și unde reclami Înainte de a sesiza orice aspect cu privire la încheierea unui contract, utilizatorii trebuie să se asigure că dețin și au verificat documentele care alcătuiesc contractul (informarea precontractuală, fișa de sinteză, contractul de bază, condiții generale, broșura de tarife etc). În cazul în care furnizorul nu a pus la dispoziție fișa de sinteză la încheierea contractului de furnizare de servicii de comunicații electronice, utilizatorii pot sesiza ANCOM. În cazul în care furnizorii nu respectă clauzele din contract, consumatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar utilizatorii finali care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații non-profit se pot adresa mediatorilor autorizați sau instanțelor de judecată. ANCOM poate oferi consiliere și mediere, dar nu are atribuții cu privire la sancționarea furnizorilor în astfel de situații.

