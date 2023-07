Peste 775.000 de numere de telefon portate in prima jumatate a anului 2023

De la inceputul acestui an si pana la data de 30 iunie 2023, au fost portate 775.108 de numere de telefon. Dintre acestea, 96%, respectiv 745.595, sunt numere de telefonie mobila si 29.513 numere de telefonie fixa. Datele arata ca cele mai multe numere au fost portate de catre persoane fizice – 87% din numerele portate in prima jumatate a anului.

In total, de la lansarea portabilitatii in 2008 si pana in prezent, peste 10 milioane de numere de telefon si-au schimbat operatorul, dar nu si utilizatorul, 9,4 milioane fiind numere de telefonie mobila.

Telefonie mobila

745.595 de numere de telefonie mobila au trecut la un alt furnizor in primele sase luni ale acestui an. Cei mai multi utilizatori au optat pentru reteaua RCS & RDS – 464.189 de numere au fost portate in aceasta retea, in timp ce Vodafone a primit prin portare 135.022 de numere, Orange – 79.990, Telekom Romania Mobile Communications – 53.633, iar Orange Romania Communications 12.758.

Din cele 745.595 de numere de telefonie mobila portate in aceasta perioada, 58% (432.843) au fost numere utilizate pe baza de abonament.

Telefonie fixa

In prima jumatate a anului 2023 au fost portate 29.513 de numere de telefonie fixa, reprezentand 4% din totalul numerelor portate in aceasta perioada. Majoritatea numerelor de telefonie fixa portate au fost impartite astfel: RCS & RDS – 13.095, Orange – 8.188, Vodafone – 2.550.

Din cele 29.513 de numere fixe portate in primul semestru al acestui an, 27.784 au fost numere geografice si 1.729 au fost numere independente de locatie. 32% din totalul numerelor geografice fixe de telefon au fost portate in Bucuresti si Ilfov (8.917 de numere), 5% in Timis (1.425 de numere), 3% in judetele Bacau (784) si Neamt (727) si 2% in Cluj (634 de numere).

Petitii ale utilizatorilor

In primul semestru al acestui an, Autoritatea a inregistrat 244 de petitii avand ca obiect serviciul de portabilitate. Cele mai multe dintre petitii se refera la anularea procesului de portare si la realizarea in termen a procesului.

Informatii utile

ANCOM a creat pentru informare site-ul www.portabilitate.ro, unde utilizatorii pot afla in ce retea functioneaza orice numar de telefon folosit in Romania, chiar daca a fost portat. Site-ul ofera detalii cu privire la pasii care trebuie urmati pentru a porta un numar de telefon, raspunsuri la intrebari care apar frecvent in situatia portarii numerelor, dar si sfaturi pentru a evita posibilele probleme care pot interveni pe parcursul procesului de portare. Sfaturile sunt bazate pe situatiile reale semnalate Autoritatii de utilizatori.