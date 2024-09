AI. NEWS FEATURED STIRI SentinelOne și Lenovo colaborează pentru a asigura protecția PC-urilor Lenovo cu soluții de securitate AI integrate Ionut Razvan Share







SentinelOne (NYSE: S) și Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) au încheiat o colaborare pe mai mulți ani, care prevede integrarea, la nivel de terminale, de soluții de securitate bazate pe inteligența artificială pe milioane de dispozitive Lenovo din întreaga lume. Lenovo va include platforma Singularity™ și capabilitățile oferite de inteligența artificială generativă (Purple AI) de la SentinelOne pe noile PC-uri pe care le va comercializa, dar va oferi și actualizări clienților existenți, pentru a extinde portofoliul de securitate ThinkShield și pentru a proteja în mod autonom dispozitivele împotriva atacurilor avansate de securitate. „Complexitatea și frecvența amenințărilor cibernetice de astăzi necesită o apărare inteligentă și flexibilă,” a declarat Nima Baiati, Director Executiv și Director General, Cybersecurity Solutions, Intelligent Devices Group, Lenovo. „Platforma Singularity și soluția Purple AI de la SentinelOne se află în avangarda acestei transformări, oferind un nivel de protecție fără precedent, bazat pe AI. Pe măsură ce Lenovo lansează pe piață noi PC-uri AI revoluționare, integrăm aceste capabilități de securitate la nivel de terminale, bazate pe inteligența artificială, în platforma de securitate Lenovo ThinkShield. Acest lucru va îmbunătăți securitatea la nivel de terminale și va consolida capacitatea de apărare a companiilor în contextul evoluției continue a amenințărilor cibernetice.” Lenovo este unul dintre principalii furnizori de PC-uri pentru segmentul enterprise, care vinde zeci de milioane de dispozitive anual. Noul acord dintre cei doi parteneri strategici are ca scop creșterea semnificativă a numărului de dispozitive Lenovo echipate cu soluțiile de securitate SentinelOne bazate pe inteligența artificială și care vor beneficia de rețeaua globală extinsă de vânzări și parteneri Lenovo. Astfel, echipa de vânzări directe și partenerii Lenovo vor putea oferi soluții de securitate integrate de ultimă generație pentru companii de toate dimensiunile. „Reziliența cibernetică este extrem de importantă pentru asigurarea continuității afacerii, deoarece organizațiile se confruntă din ce în ce mai mult cu situații imprevizibile. Colaborarea cu SentinelOne în materie de servicii de securitate este un alt aspect cheie al serviciilor de securitate și de reziliență cibernetică ale Lenovo, menite să ajute la protejarea clienților împotriva amenințărilor neobișnuite,” a declarat Patricia Wilkey, SVP și GM al Lenovo Solutions and Services Group International Sales. De asemenea, ca parte a colaborării extinse, Lenovo va dezvolta un nou serviciu Managed Detection and Response (MDR), având la bază capabilități AI și EDR din platforma Singularity a SentinelOne. „Dispozitivele finale rămân unul dintre vectorii principali ai atacurilor cibernetice și cea mai critică parte din operațiunile curente ale unei companii. Datorită colaborării cu lideri de piață precum Lenovo, putem extinde rapid soluțiile de securitate bazate pe AI la milioane de PC-uri și servere din întreaga lume,” a declarat Akhil Kapoor, Vicepreședinte Embedded Business, SentinelOne. „Pentru Lenovo și SentinelOne este o oportunitate de a le oferi clienților Lenovo un avantaj clar în materie de securitate și reziliență prin furnizarea de dispozitive inteligente capabile să se apere în timp real”.

Tags: