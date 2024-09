FEATURED Games STIRI Acer anunță noi PC-uri de gaming, inclusiv desktop-ul Predator Orion 7000 și laptopurile Nitro V 14 / Nitro V 16 Ionut Razvan Share







Acer a prezentat astăzi mai multe PC-uri noi de gaming cu Windows 11, inclusiv puternicul desktop Predator Orion 7000 care etalează caracteristici de înaltă performanță pentru ridicarea nivelului de joc, noul laptop de gaming Nitro V 14 care dispune de un șasiu unic de culoare alb perlat și un laptop de gaming Nitro V 16 perfecționat. Predator Orion 7000 este un “monstru” pentru gaming care oferă performanțe de ultimă generație care îi vor entuziasma chiar și pe cei mai competitivi jucători și include cea mai recentă tehnologie de procesare, susținută de procesoare Intel® de ultimă generație și plăci grafice până la NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 (1321 AI TOPS). De asemenea, dispune de ventilatorul de sistem patentat Predator CycloneX 360™ și de un cooler cu lichid pentru CPU pentru a menține dispozitivul rece și gata de luptă. Modelul complet nou Nitro V 14 va fi pe placul tuturor celor care caută un laptop de gaming elegant, care să echilibreze performanțele de gaming, portabilitatea și accesibilitatea. Finisajul său alb perlat și iluminarea în nuanța teal îmbină estetica elegantă cu performanța fiabilă. Cel mai nou laptop de gaming Nitro V 16 este creat special pentru studenți, gameri la început de drum și entuziaști multimedia. Aceste dispozitive îmbină tehnologia actuală cu funcționalitățile avansate la un preț rezonabil, transformându-se astfel în dispozitive bine echilibrate și versatile, care pot fi utilizate pentru școală, divertisment și jocuri. Predator Orion 7000 Echipat cu procesoare Intel de ultimă generație, Predator Orion 7000 (PO7-660) este un “monstru” de gaming care promite performanțe de ultimă generație și suport AI care îi vor entuziasma chiar și pe cei mai competitivi jucători. Această platformă robustă oferă o placă grafică până la NVIDIA GeForce RTX™ 4090 de ultimă generație cu DLSS bazat pe AI care multiplică performanțele în scene virtuale spectaculoase. Iar cu trei luni de PC Game Pass incluse, jucătorii se vor bucura de sute de jocuri PC de înaltă calitate. Conceput pentru sesiuni intense de gaming, Orion 7000 găzduiește un sistem avansat de răcire pentru a-și menține performanțele superioare. Dispune de noul ventilator de sistem Predator CycloneX 360 și de un cooler cu lichid pentru CPU care lucrează în tandem pentru a menține componentele vitale reci, maximizând în același timp performanța. Sistemul patentat Predator CycloneX 360 utilizează o configurație avansată 3-în-1 a ventilatorului și un canal de ventilație proiectat în mod unic pentru a expulza eficient căldura din zonele critice, cu maximizarea volumului fluxului de aer și presiunii statice. Împreună cu un sistem de răcire cu lichid de 360 mm pentru CPU, acest combo creează un mediu optim de răcire și crește eficiența de răcire a desktop-ului cu 15%, reducând în același timp temperatura plăcii de bază cu 9 grade față de modelul anterior[1]. Aplicația utilitară integrată PredatorSense 4.0 permite gamerilor să overclockeze rapid și ușor componentele și să își personalizeze preferințele de iluminare ARGB/RGB. Conectivitatea fulgerătoare este asigurată de Thunderbolt™ 4 și Wi-Fi 7, cel mai recent standard de rețea care oferă viteze de 40 până la 46 Gbps[1]. Cu opțiuni de stocare de până la 4 TB HDD, 6 TB PCIe M.2 NVMe SSD și un slot SSD swap pentru extindere, Predator Orion 7000 poate stoca o gamă largă de titluri de jocuri. Nitro V 14 Gamerii, studenții și profesioniștii care își doresc un laptop elegant și foarte portabil pentru jocuri, dar care poate face față cu ușurință și sarcinilor de productivitate, vor aprecia micul dar puternicul Nitro V 14 (ANV14-61). Dimensiunile compacte și capacitățile sale îl fac potrivit pentru jocuri în deplasare, pentru a fi luat la școală într-un rucsac sau pentru a fi transportat la un loc de muncă la distanță, la biroul clientului sau la o cafenea. În plus, estetica albă sofisticată se poate integra în orice mediu și adaugă o notă rafinată oricărei configurații de joc sau de lucru. Ecranul cu dimensiunea unică de 14,5 inci (16:10) este o alegere ideală pentru persoanele aflate în mișcare și oferă o suprafață mai mare decât un panou tradițional de 14 inci. Ambele opțiuni de afișare, WQXGA (2560 x 1600) sau WUXGA (1920×1200), sunt însoțite de o rată de reîmprospătare de 120 Hz, timp de răspuns overdrive de 3 ms și suport 100% pentru gama de culori sRGB, transformându-se astfel într-un companion excelent pentru jocurile portabile și munca creativă. Gamerii vor aprecia, de asemenea, includerea unui comutator MUX care le permite să activeze sau să dezactiveze manual iGPU, pentru o creștere a performanței grafice atunci când joacă titlurile preferate. Propulsat de un procesor până la AMD Ryzen™ 7 8845HS, o placă grafică până la NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (194 AI TOPS), până la 32 GB memorie DDR5 și un SSD PCIe Gen4 NVMe cu capacitate de până la 2 TB, Nitro V 14 este întotdeauna pregătit pentru sesiuni intense. Procesoarele din seria AMD Ryzen 8040 sunt create pentru a introduce utilizatorii în noi experiențe premium încântătoare, oferind performanțe de încredere, autonomie incredibilă și integrarea inovatoare a tehnologiei Ryzen AI. Cu avantajul suplimentar al funcției de gestionare a energiei din generația a 3-a (PMF), procesoarele din seria AMD Ryzen 8040 fac un pas înainte în gestionarea inteligentă a acumulatorului, asigurând cea mai lungă durată de funcționare posibilă. Beneficiile aduse de inteligența artificială asupra duratei de viață a bateriei includ durate mai lungi pentru conferințele video deoarece rularea pe CPU în loc de GPU necesită un consum energetic mai redus. Placa grafică NVIDIA GeForce 4050 Laptop GPU este susținută de platforma NVIDIA RTX AI cu peste 600 de jocuri și aplicații. Utilizatorii pot accesa ecosistemul NVIDIA RTX AI pentru capabilități de gaming și accelerare. Jucătorii pot beneficia de tehnologia DLSS 3.5 bazată pe AI pentru imagini uimitoare la rate ridicate ale cadrelor, iar creatorii de conținut pot exploata puterea AI prin sute de aplicații accelerate RTX deja disponibile. Performanța dispozitivului poate fi monitorizată în timp real cu aplicația NitroSense™ care servește și ca un centru de control al sistemului, dar și ca bibliotecă de funcționalități AI existente pe dispozitiv care pot fi exploatate la maximum. Nitro V 16 Cel mai nou laptop Nitro V 16 (ANV16-71) este ideal pentru toate tipurile de sarcini de productivitate și aplicații multimedia datorită opțiunilor sale de afișare de înaltă rezoluție, a componentelor puternice și a sistemului de răcire care menține laptopul rece și funcționând fluent. Oferind o calitate superioară a imaginii și o densitate ridicată a pixelilor pe ecrane de până la 16 inci (16:10) WQXGA (2500 x 1600) la 180 Hz, acesta reprezintă o alegere excelentă pentru editare foto, sarcini de gradare a culorilor, jocuri și alte tipuri de conținut cu ritm rapid. Laptopul include, de asemenea, și un comutator MUX pentru amplificarea performanței GPU. Configurat cu un procesor până la Intel Core i7-14650HX, o placă grafică până la NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU[2], până la 32 GB de memorie și un SSD PCIe Gen4 NVMe de până la 2 TB, este suficient de puternic pentru a aborda cu ușurință cele mai recente aplicații și jocuri actuale. Sistemul său de răcire cu ventilatoare duale, patru admisii și patru evacuări extrage aerul rece din partea superioară a tastaturii și din zona butoanelor și expulzează căldura prin orificiile de ventilație laterale și din spate, eliminând fenomenul de throttling și asigurând performanțe de vârf ale unităților CPU și GPU. Valorificarea puterii inteligenței artificiale GPU-urile NVIDIA GeForce RTX Laptop din cele mai recente PC-uri de gaming sunt susținute de arhitectura ultra-eficientă NVIDIA ADA Lovelace care permite peste 600 de aplicații și jocuri accelerate de AI. Acestea obțin un spor masiv al performanțelor prin tehnologia DLSS 3.5 bazată pe AI[1], eliminarea zgomotului și înlocuirea fundalului cu aplicația Broadcast și ajută utilizatorii să completeze mai repede cursurile, prin aplicațiile pentru științele exacte accelerate de AI. NVIDIA DLSS 3.5 face jocurile chiar mai frumoase, imersive și realiste prin introducerea Ray Reconstruction, o nouă tehnică bazată pe AI care îmbunătățește și mai mult calitatea ray tracing-ului. În completarea funcționalităților laptopurilor se află instrumentul Copilot din Windows 11, companionul zilnic Microsoft cu inteligență artificială, care oferă răspunsuri și inspirație, ajutând la stimularea creativității și productivității. O tastă Copilot dedicată, prezentă pe tastatură, face ca activarea asistentului AI să fie rapidă și ușoară. O suită de funcționalități activate de AI poate fi de asemenea utilizată la maximum în timpul streaming-ului sau conversațiilor video cu ajutorul camerei web Acer PurifiedView™ cu suport AI și Acer PurifiedVoice™ 2.0 cu trei microfoane cu tehnologie de reducere a zgomotului AI. Prețuri și disponibilitate Acer Nitro V 16 (ANV16-71) va fi disponibil în EMEA din luna octombrie, la prețuri începând de la 1.449 EUR. Acer Nitro V 14 (ANV14-61) va fi disponibil în EMEA din luna septembrie, la prețuri începând de la 1.199 EUR. Specificații: Nume Predator Orion 7000 Model PO7-660 Sistem de operare Windows 11 Home CPU Intel® next gen processors GPU Până la NVIDIA® GeForce RTX 4090 GPU Memorie 32/16 GB DDR5 5600 MHz RGB 32/16 GB DDR5 6000XMP MHz RGB Up to 128 GB (32 GB*4) Dual Channel DDR5 MHz Răcire CPU Predator CycloneX 360 + CPU Liquid Cooling Stocare Opțional: Up to 4 TB HDD Opțional: Up to 6 TB PCIe M.2 NVMe SSD SSD swap slot Porturi Frontal: • USB 3.2 Gen1 5Gbps Type A port(s): 3 • USB 3.2 Gen1 5Gbps Type C port(s): 1 Spate: • LAN port(s): 1 • Audio jack(s): 3 [line in, audio out, mic] • USB 2.0 Type A port(s): 2 • USB 3.2 Gen2 10Gbps Type A port(s): 3 • Thunderbolt 4: 1 Sursă alimentare 1200W Wireless și Conectivitate Wi-Fi 7 Wireless LAN și Bluetooth 5.4 sau peste Periferice incluse Tastatură cu fir și tastă Copilot, mouse Xbox Game Pass 3 luni gratuity PredatorSense Versiunea 4 Dimensiuni 219 (W) x 504.8 (D) x 485 (H) mm Greutate 25 Kg Nume Acer Nitro V 16 Model ANV16-71 Sistem de operare Windows 11 Home CPU Intel® Core™ i7-14650HX Intel® Core™ i5-14450HX GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Memorie Până la 32 GB DDR5, dual-channel support Display 16” IPS + WQXGA (2560×1600), 16:10 aspect ratio, luminozitate 400 nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD, 180 Hz, 100% sRGB color gamut 16” IPS + WUXGA (1920×1200), 16:10 aspect ratio, luminozitate 300 nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD, 165 Hz, 100% sRGB color gamut 16” IPS + WUXGA (1920×1200), 16:10 aspect ratio, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD, 165 Hz, NTSC 45% color gamut Stocare Până la 1 TB PCIe Gen4 NVMe, 16 Gb/s Până la 2 TB NVMe, Raid 0 SSD Audio DTS® X: Ultra, Acer Purified Voice 2.0 with AI noise reduction and 3-mic array, Acer TrueHarmony technology Camera Cameră HD (1280×720) cu 720p HD video la 30 FPS cu Temporal Noise Reduction, Dual mic Porturi 1x USB Type-C cu Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, DisplayPort, USB Charging 2x USB Type-A cu suport USB 3.2 (Gen 1 și Gen 2 cu USB charging) HDMI 2.1 Baterie 57 Wh 4-cell Li-io (pentru modelele cu ecran WQUXGA) Wireless și Conectivitate Wi-Fi 6 AX201, suportă Bluetooth 5.1 sau peste Dimensiuni și greutate 361.24 (W) x 278.4 (D) x 24.74/25.46 (H) mm 2.5 kg, cu baterie de 4-celule, WQXGA display Nume Acer Nitro V 14 Model ANV14-61 Sistem de operare Windows 11 Home CPU AMD Ryzen™ 7 8845HS (AMD Ryzen AI capable) AMD Ryzen™ 5 8645HS GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Memorie Până la 32 GB DDR5, dual-channel support Display 14.5” IPS + WQXGA (2560×1600), 16:10 aspect ratio, luminozitate 350 nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD, 120 Hz, 100% sRGB color gamut 14.5” IPS + WUXGA (1920×1200), 16:10 aspect ratio, luminozitate 300 nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD, 120 Hz, 100% sRGB color gamut Stocare Până la 2 TB PCIe Gen4 NVMe, 16 Gb/s Audio DTS® X: Ultra, Acer Purified Voice 2.0 cu AI noise reduction și 3-mic array, tehnologie Acer TrueHarmony Camera USB HD camera (1280×720) Porturi 1x USB Type-C cu suport USB 4 la 40 Gbps, DisplayPort, USB Charging 2x USB Type-A cu support USB 3.2 (Gen 1 și Gen 2 cu USB charging) HDMI 2.1 cu suport HDCP MicroSD Card Reader Baterie 57 Wh 4-cell Li-io battery (pentru modelele cu ecran WQXGA) Durata de viață a bateriei: până la 6 ore Wireless și Conectivitate Wi-Fi 6E Wireless LAN, suportă Bluetooth 5.3 sau peste Dimensiuni și greutate 328.79 (W) x 234.5 (D) x 21.36/22.51 (H) mm 1.7 kg cu baterie 4-cell

