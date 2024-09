STIRI Binance prezintă BNSOL, pentru depozite Solana flexibile și sigure Ionut Razvan Share







Binance, ecosistemul blockchain global din spatele celui mai mare schimb de criptomonede din lume ca volum de tranzacționare și de utilizatori, anunță lansarea viitoare a produsului său Solana Staking, Binance SOL Staking, care va fi disponibil ulterior în septembrie. Această nouă ofertă le va permite utilizatorilor să-și lege jetoanele Solana (SOL) în siguranță pe Binance, păstrând în același timp controlul deplin asupra activelor și flexibilitatea lor, prin Binance Staked SOL (BNSOL). Cu Binance SOL Staking, utilizatorii își pot lega la blockchain cu ușurință jetoanele SOL și pot primi în schimb BNSOL, un token lichid care reprezintă activele lor legate. BNSOL le permite utilizatorilor să câștige recompense, păstrând în același timp flexibilitatea de a tranzacționa, împrumuta sau utiliza activele pe diverse produse Binance și platforme DeFi externe. „Fiind unul dintre primele schimburi de criptomonede care oferă staking SOL lichid, Binance oferă o modalitate simplă și flexibilă de a câștiga recompense, permițând în același timp utilizatorilor să mențină controlul deplin asupra activelor lor”, a declarat Vishal Sacheendran, Head of Regional Markets, Binance. „Spre deosebire de staking-ul nativ, care blochează active, BNSOL permite utilizatorilor să deblocheze lichidități, să se bucure de acumularea continuă de recompense și să participe fără probleme atât la platforma Binance, cât și la ecosistemul mai larg DeFi, făcându-l o soluție ideală pentru cei care doresc să maximizeze potențialul token-urilor Solana”. Binance SOL Staking le permite utilizatorilor să-și valorifice pe deplin jetoanele Solana, oferind: Recompense dinamice: BNSOL va reprezenta atât staked SOL, cât și recompensele acumulate în timp. Utilizatorii vor beneficia de un APR dinamic care urmează recompensele Solana on-chain, ajustate pentru comision, asigurând randamente competitive. Raportul de conversie BNSOL:SOL va fi actualizat în fiecare epocă Solana (la aproximativ fiecare 2 zile), pentru a reflecta recompensele acumulate și valoarea în creștere a BNSOL față de SOL.

Lichiditate extinsă: BNSOL poate fi utilizat nu numai în ecosistemul Binance, ci și în diverse aplicații DeFi, oferind utilizatorilor o utilitate și flexibilitate mai mare. Deținătorii BNSOL vor putea să tranzacționeze, să investească, să cultive, să împrumute și să își folosească token-uri după cum doresc, în conformitate cu strategiile lor de investiții.

Rambursare flexibilă: flexibilitatea BNSOL le permite utilizatorilor să-și răscumpere jetoanele în orice moment, sub rezerva unei perioade de așteptare pentru răscumpărare, sau instantaneu prin tranzacționarea BNSOL pe piață.

Proces ușor: procesul de staking pe Binance este conceput pentru a fi ușor de utilizat și simplu, necesitând doar un clic pentru a începe câștigul recompenselor. Această simplitate îl face accesibil atât utilizatorilor începători, cât și celor experimentați. Binance și-a dezvoltat produsul Solana Staking folosind programul original Stake Pool menținut de Solana Labs, un cadru robust care a fost auditat de mai multe firme de securitate, pentru a asigura siguranța totală a fondurilor. Acest program Stake Pool a fost, de asemenea, validat de diverși furnizori de token-uri de staking lichid (LST), consolidându-i și mai mult fiabilitatea și securitatea. Data oficială de lansare a produsului și detaliile suplimentare vor fi anunțate în curând.

