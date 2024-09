STIRI Schneider Electric o numește pe Hanne Sjøberg Vice President, Channels, Secure Power Europa Ionut Razvan Share







Schneider Electric a anunțat că a numit-o pe Hanne Sjøberg ca noul său Vice President, Channels, pentru divizia Secure Power, Europa. Ea va conduce dezvoltarea continuă a organizației pe canalele de distribuție – punând în practică misiunea acesteia, de a fi partenerul de încredere al clienților, pentru sustenabilitate și eficiență. Hanne contribuie cu o experiență vastă, acumulată în rolurile sale anterioare și va putea valorifica înțelegerea profundă a relațiilor cu clienții și partenerii pentru a stimula creșterea strategică în întreaga regiune – răspunzând cererii accelerate în ceea ce privește centrele de date și infrastructura electrică, sisteme de alimentare critice și serviciile de sustenabilitate. Hanne s-a alăturat Schneider Electric în 2016 și a deținut roluri în domeniul satisfacției clienților, al resurselor umane (HR) și al dezvoltării afacerilor atât pentru regiunile baltice, cât și pentru cele nordice. În ultimii doi ani și jumătate, ea a ocupat și rolul de VP Customer Satisfaction and Quality, unde a condus noi inițiative care au transformat experiența clienților și calitatea interacțiunii pentru utilizatorul final. Eforturile lui Hanne au fost esențiale în integrarea unei culturi centrate pe vânzări și pe clienți și vor fi esențiale în implementarea strategiei Schneider Electric de prioritizare a partenerilor, după introducerea noului său program de parteneri EcoXpert în iulie 2024. Hanne îi urmează lui David Terry, cu o carieră îndelungată în poziția de VP IT Channels pentru Europa al Schneider Electric, care a condus compania printr-o perioadă de succes și creștere fără precedent. În timpul mandatului său, el a stabilit parteneriate multiple, de mare anvergură, cu organizații de nivel înalt din domeniul distribuției pe canale, inclusiv Arrow Electronics, ATEA și Bechtle, a supravegheat lansarea și livrarea de noi inițiative de parteneriat și sustenabilitate și a generat creșteri pentru soluțiile Schneider Electric pentru centre de date, critical power și sustenabilitate în întreaga regiune. David va prelua un rol nou format, conducând ecosistemul AI al Schneider Electric. Din această postură, se va asigura că distribuția pe canale este capabilă să acopere eficient cererea de creștere determinată de acest megatrend, ajutând în același timp partenerii și utilizatorii finali să folosească infrastructura extrem de rezistentă și eficientă energetic pentru centre de date, pentru a-și susține operațiunile care implică utilizarea inteligenței artificiale. „Sunt încântat să o numesc pe Hanne Sjøberg noul nostru vicepreședinte european pentru canalele de distribuție, pasiunea sa pentru oameni, sustenabilitate și inovație va fi extrem de importantă atât pentru succesul noului nostru program de parteneri EcoXpert, cât și pentru valorificarea cu succes a viitoarelor noastre produse, inițiative comerciale și parteneriate”, a declarat Marc Garner, Senior Vice President, Schneider Electric, Secure Power, Europa. „Aș dori, de asemenea, să profit de ocazie pentru a-i mulțumi lui David Terry pentru leadership-ul său excepțional din ultimii unsprezece ani și aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea, acum în domeniul ecosistemului în evoluție din jurul inteligenței artificiale.” Vorbind despre numirea ei, Hanne Sjøberg a spus: „Am fost întotdeauna fascinată de viteza de transformare care are loc în sectorul tehnologic, iar acum mai mult ca oricând, având în vedere cererea în creștere pentru soluții AI, infrastructură IT critică și sustenabilitate. Sunt încântată să încep noul meu rol de VP Channels, Europa, și aștept cu nerăbdare să lucrez cu partenerii noștri pentru a mă asigura că sunt echipați cu instrumentele, formarea și sprijinul necesare pentru a satisface aceste oportunități de piață în evoluție.” Înainte de a se alătura Schneider Electric, Hanne a deținut rolul de Managing Director la TD SYNNEX Denmark – fosta Tech Data – conducând filiala daneză timp de cinci ani și contribuind la implementarea unei strategii globale de transformare a vânzărilor și a inițiativelor vizând clienții. Ea își începe mandatul ca Vicepreședinte Channels, divizia Secure Power, Schneider Electric, Europa cu efect imediat.

Tags: