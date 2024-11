STIRI TECH ADATA colaborează cu Intel și principalii producători de plăci de bază pentru a oferi o experiență de overclocking fără probleme Ionut Razvan Share







ADATA Technology, lider mondial în domeniul modulelor de memorie și al memoriilor flash, și marca sa de gaming XPG (Xtreme Performance Gear) au anunțat astăzi că memoriile DDR5 CUDIMM au fost certificate ca fiind compatibile cu cele mai importante patru mărci de plăci de bază din lume – ASRock, ASUS, Gigabyte și MSI – și incluse în listele lor de furnizori calificați (QVL), suportând cele mai recente procesoare Intel® Core™ Ultra 2 din seria desktop. Modulele de memorie de gaming XPG DDR5 CUDIMM pot fi asociate cu plăcile de bază din seria Intel Z890 de la ASRock, ASUS, Gigabyte și MSI. Ca urmare a colaborării strânse între companii, acestea oferă performanțe excelente la toate frecvențele, indiferent dacă se utilizează două sau patru kituri de memorie CUDIMM. Performanța stabilă de mare viteză ajunge până la 9600MT/s, crescând semnificativ viteza de transmisie, în timp ce funcționarea sistemului rămâne lină, toate acestea fără a fi necesară ajustarea plictisitoare a parametrilor sistemului. XPG DDR5 CUDIMM demonstrează, de asemenea, că tehnologia unică ADATA de selecție a circuitelor integrate și CKD (Clock Driver) sunt componente cheie care consolidează stabilitatea și eficiența și duc viteza de transfer a memoriei la noi niveluri. Pentru a-și consolida în continuare linia de memorii DDR5, ADATA a anunțat lansarea modulului de memorie ADATA DDR5 CUDIMM 6400. În același timp, XPG intenționează, de asemenea, să lanseze noua memorie de gaming LANCER RGB DDR5 CUDIMM la patru frecvențe ultra-rapide: 8400, 8800, 9200 și 9600 MT/s. Pentru a continua să ofere consumatorilor cea mai bună și stabilă experiență de overclocking, ADATA Technology menține o relație strânsă cu Intel și continuă să participe la programul Intel „Better Together” oferind astfel module de memorie ADATA și XPG cu performanțe ridicate. În același timp, ADATA Technology continuă să colaboreze cu o serie de mărci globale de plăci de bază pentru certificarea compatibilității, asigurând atât o compatibilitate fără probleme, cât și performanțe excelente de overclocking pe platformele Intel. În urma colaborării reciproce dintre ADATA Technology și partenerii din ecosistemul PC, ADATA continuă să creeze cea mai bună, mai stabilă și mai sigură experiență de utilizare pentru gameri și profesioniști, consolidându-și în același timp puterea competitivă pe piața globală a memoriilor. ADATA Technology și marca sa de gaming XPG vor continua să deservească piața cu un spirit care depășește limitele și să creeze mai multe produse de memorie inovatoare și de înaltă calitate, pentru a satisface cerințele în continuă creștere ale PC-urilor de înaltă performanță. Lista plăcilor de bază compatibile: Asrock-https://asrock.com/mb/Intel/Z890%20Taichi/index.asp#MemoryARLK ASUS-https://rog.asus.com/us/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z890-hero/helpdesk_qvl_memory/ Gigabyte-https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z890-AORUS-MASTER/support#support-memsup MSI-https://www.msi.com/Motherboard/MEG-Z890-UNIFY-X/support#mem

