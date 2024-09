ENTERTAINMENT FEATURED STIRI Studiu: jumătate dintre români au făcut 1-3 achiziții online în ultima lună, iar 40% au achitat 301-1.000 lei per comandă Ionut Razvan Share







Jumătate dintre români au realizat cel puțin una, dar nu mai mult de trei comenzi online în ultimele 30 de zile, potrivit unui studiu realizat pe un eșantion relevant național de către easySales. În timp ce 29,21% dintre respondenți au plasat între 4 și 10 comenzi, doar un procent mic, de 1,15% dintre români, nu a comandat niciodată online. Valoarea totală a comenzilor segmentează publicul în două categorii mari: 40,93% dintre respondenți cheltuie între 301 și 1.000 de lei, iar 35,15% între 100 și 300 de lei. Doar 2,27% au raportat cheltuieli mai mari de 5.000 de lei, în ultimele 30 de zile, la data efectuării sondajului. easySales va prezenta un raport complet al pieței de comerț electronic în 18 septembrie, la a cincea ediție a eCommerce Talks by easySales. Cea de-a cincea ediție a evenimentului reunește echipe executive ale unor jucatorii importanti din eCommerce din România, Ungaria și Bulgaria, care vor prezenta cele mai bune practici pentru strategii de succes în eCommerce. eCommerce Talks by easySales este susținut de partenerii: eMag Marketplace, the Marketer, Kaufland Global Marketplace, Innoship, Aqurate, Infinity.ro, MerchantPro, Prim.io, Planograma, LaJumate, Fan Courier, Skroutz, OLX, Simplify by KLG, DPD, DHL, tbi bank, Compari!, AltExpress, Daktela, Call2all, Consulting Hungary, Doctor SEO, Pactic, Altex, Decathlon, Packeta, Colete Online, Pluriva, Alcalia, Nestea, Julius Meinl, Born Winner, Beciul Domnesc, Cubano, Lazy Duck, Japanos, Rountrip, Pepsi, Lay’s, Scenta, Quasar.

