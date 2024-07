AI. NEWS FEATURED STIRI Aqurate atinge pragul primelor 100 de magazine online clienți, vizează o nouă rundă de finanțare seed Ionut Razvan Share







Aqurate, platformă SaaS care crește conversiile din eCommerce prin personalizare bazată pe Inteligenţă Artificială (AI), a ajuns, după primele șase luni ale anului, la pragul de 100 de clienți în rândul magazinelor online relevante din piața românească. În plus, Aqurate mizează pe atragerea unei noi runde de finanțare tip seed, pentru a accelera dezvoltarea proiectului și expansiunea regională. Aqurate a atras deja, până în prezent, finanțări în valoare de 500.000 de euro „Am evoluat constant, atât ca inovație și funcționalități ale soluției noastre AI, cât și ca număr de clienți și rezultate financiare. Prima jumătate a anului ne confirmă traiectoria conformă planurilor și estimărilor noastre, iar rezultatele înregistrate confirmă potențialul de creștere și nevoia concretă la care soluția noastră răspunde”, declară Vlad Marincaș, CEO și cofondator Aqurate. Reprezentanții Aqurate mizează pe o creștere constantă a veniturilor recurente lunare, în acest an în care proiectul va fi extins și la nivel internațional. Printre magazinele online care au ales soluția AI Aqurate se numără și evoMag, Librex, Mezoni, PC Garage sau TheHome. Aqurate ajută la colectarea datelor cu care interacționează utilizatorii magazinelor online și la introducerea acestora în motorul de recomandare de produse. Soluția AI este bazată pe analizarea și interpretarea unor volume mari de date privind comportamentul clienților – produse cumpărate, click-uri, produse adăugate în coș și altele. Aceasta compară acțiunile similare ale diferiților utilizatori și estimează, prin intermediul inteligenței artificiale, ce ar putea prezenta interes pentru fiecare utilizator. Aqurate Personalize crește veniturile din eCommerce cu până la 23%, prin recomandările de produs generate cu AI, personalizate fiecărui vizitator al site-urilor. Serviciul crește atât rata de conversie din eCommerce, cât și valoarea medie a comenzii.

