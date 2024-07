ENTERTAINMENT STIRI Sony lansează noile modele ZV-E10 II și E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II Ionut Razvan Share







Sony lansează ZV-E10 II, a doua generație a uneia dintre cele mai bine vândute camerei mirrorless, ZV-E10. Originalul ZV-E10 este un produs de bază în seria de camere Sony ZV pentru crearea de conținut, conceput pentru a oferi un instrument ușor, compact și versatil pentru creatorii de conținut de orice nivel. Noua cameră ZV-E10 II păstrează toate caracteristicile pe care creatorii le iubesc la modelul original, precum funcțiile Creative Looks, Product Showcase Setting, Background Defocus și ecranul rabatabil în unghi variabil și se bazează pe acestea pentru a spori atât nivelul de rafinare, cât și ușurința de utilizare. Hardware-ul intern al modelului ZV-E10 II a fost îmbunătățit față de cel al predecesorul său, cu un senzor CMOS Exmor R™ de 26 de megapixeli (MP) (efectivi, aprox.) și prin adoptarea celui mai recent motor de procesare a imaginilor BIONZ XR™ de la Sony. De asemenea, câteva actualizări suplimentare pentru acest model includ capabilități îmbunătățite de autofocalizare și înregistrare video video: funcția Cinematic Vlog Settingii, o nouă interfață de interacțiune cu utilizatorul (UI) în format vertical, o baterie de mare capacitate Sony Z actualizată pentru o autonomie îmbunătățită și conectivitate sporită pentru streaming live facil și transfer de date. Noul model are un design compact și ușor, lucru care îl face să se potrivească ușor în mâna oricărui tip de creator, cântărind aproximativ 377 de grameiii. În plus, Sony anunță și E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II, un obiectiv compact APS-C cu power zoom care va fi disponibil atât separat, cât și ca parte a unui kit, cu ZV-E10 II. Noul obiectiv de kit este ușor și oferă performanțe îmbunătățite de autofocalizare (AF) și video, comparativ cu modelul din prima generație. „Încă de la început, obiectivul gamei Sony ZV a fost acela de a crea camere care să producă rezultate de înaltă calitate, fiind în același timp extrem de ușor de utilizat. Astăzi, linia ZV continuă să mențină acest standard, dar îl ducem cu un pas mai departe”, spune Yann Salmon Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe. „Scopul nostru cu inovațiile implementate pentru ZV-E10 II este acela de a inspira creatorii să își dezvolte sau să își contureze propriul stil unic prin funcții personalizate precum Creative Looks sau Cinematic Vlog Setting. Suntem dedicați scopului de a dezvolta continuu tehnologiile noastre, pentru a ajuta creatorii de toate nivelurile de experiență și pentru ca viziunile lor să prindă viață.”



Creați propriile fotografii și construiți o estetică video personalizată ZV-E10 II dispune de două funcții cheie concepute special pentru a produce conținut cu aspect premium direct din cameră: Creative Looks și Cinematic Vlog Setting. Atunci când filmează și realizează imagini statice, utilizatorii își pot îmbunătăți instantaneu cadrele, având posibilitatea de a alege din zece opțiuni disponibile prin Creative Look: Standard (ST), Portret (PT), Neutru (NT), Vivid (VV), Vivid 2 (VV2), Film (FL), Instant (IN), Soft Highkey (SH), Alb și Negru (BW) și Sepia (SE). Fiecare dintre aceste teme cromatice poate fi personalizată în continuare și poate fi editată folosind opt parametri diferiți, permițându-le creatorilor să își perfecționeze astfel conținutul. După personalizare, un creator poate salva șase stiluri proprii direct în cameră pentru a le reutiliza cu ușurință. ZV-E10 II le permite creatorilor și să producă conținut video cinematic premium cu o singură atingere, utilizând setarea Cinematic Vlog. Această funcție ajustează automat raportul de aspect, numărul de cadre pe secundă și viteza de tranziție la autofocalizare, aducându-le la setările optime pentru un rezultat video cinematografic. În plus, creatorii își pot îmbunătăți înregistrările selectând din cinci „Look-uri”, cum ar fi S-Cinetone™, care îmbunătățește tonurile de culoare ale pielii, și aplicând una dintre cele patru „Setări de stare (Moods)”iv, care accentuează anumite culori, oferind opțiuni extinse pentru a maximiza potențialul de exprimare creativă. Specificații cheie ale camerei Sistem de autofocalizare (AF v ) în plan focal de înaltă densitate, cu 759 de puncte de detecție de fază și urmărire în timp real pentru oameni/animale/păsări.

) în plan focal de înaltă densitate, cu 759 de puncte de detecție de fază și urmărire în timp real pentru oameni/animale/păsări. Senzorul CMOS Exmor R cu iluminare din spate oferă o combinație ideală de sensibilitate ridicată și zgomot redus, cu un interval ISO de la 100 la 32000 vi .

. Cameră APS-C cu obiective interschimbabile compatibilă cu peste 70 de obiective Sony cu montură E.

Citire de mare viteză, supraeșantionare din 5.6K ce comprimă o cantitate mare de informații în înregistrări video uimitoare 4K la până la 60p vii .

. Stabilizarea electronică a imaginii cu Active Mode viii utilizează un giroscop de precizie și un algoritm avansat pentru a măsura cu exactitate și a compensa mișcarea camerei, oferind astfel o stabilizare extrem de eficientă fără a compromite mobilitatea, chiar și atunci când utilizatorii filmează la rezoluție 4K

Baterie de capacitate mai mare, Z (NP-FZ100), care permite înregistrareaix continuă timp de până la 195 de minute per încărcare. Funcționalități suplimentare care facilitează crearea de conținut Noua interfață de interacțiune cu utilizatorul (UI), configurată pe verticală, care se rotește automat de la orientarea orizontală la cea verticală pentru a simplifica crearea de conținut în acest format. Atunci când este folosită împreună cu ecranul LCD rabatabil unghi variabil, utilizatorii își pot crea și vizualiza conținutul din orice unghi doresc.

Cu posibilitatea de a capta conținut la rezoluție 4K 60p și înregistrare de până la 120p la calitate XAVC-S Full HD, utilizatorii pot înregistra secvențe uimitoare de mișcare utilizând S&Q mode x la 5x slow motion (redare 24p).

la 5x slow motion (redare 24p). Setarea Product Showcase oferă o filmare mai simplă a videoclipurilor de prezentare de produs, cu tranziții fluide de focalizare de la chipul vorbitorului la elementul evidențiat.

Funcția Background Defocus reglează adâncimea de câmp și creează efectul bokeh în fundal, totul cu o singură atingere.

Funcția Face Priority Auto-Exposure detectează imediat fețele și ajustează expunerea pentru a optimiza luminozitatea lor, chiar și în timpul înregistrării active în scenarii de iluminare schimbătoare.

Efectul Soft Skin netezește aspectul tenului și reduce petele de pe pielea subiectului.

Conectivitatea facilă cu portul USB 3.2 Type-C® (SuperSpeed USB 5 Gbps) permite, de asemenea, transferul prin cablu de mare viteză către un smartphone sau PC compatibil prin aplicația Creators App pentru post-producție ușoară și distribuire rapidă pe rețelele sociale xi .

. Secvențele xii time-lapse pot fi create direct în cameră, iar intervalul de expunere poate fi setat de la 1 secundă la 60 de secunde xiii .

time-lapse pot fi create direct în cameră, iar intervalul de expunere poate fi setat de la 1 secundă la 60 de secunde . Microfon avansat încorporat, cu 3 capsule cu direcționare ce poate fi ajustată (integrat anterior pe modelul ZV-E1) pentru captarea sunetului clar, la înaltă calitate. Utilizatorii pot selecta „Auto” sau pot alege între „Front”, „Rear” sau „All Directions” pentru a defini direcția de captare audio, în funcție de setările mediului și de scenariul de înregistrare.

Alături de cameră, utilizatorii vor primi și un paravânt pentru a reduce zgomotul atunci când captează conținut în astfel de condiții.

Multi-Interface (MI Shoe) permite conectarea simplă la un microfon extern pentru opțiuni audio suplimentare, dacă este necesar.

Livestream datorită conectivității Wi-Fi 5 GHz xiv .

. Funcția Screen Readerxv, care citește cu voce tare meniurile și ecranele de redare video pentru a asista operațiunile, și o funcție de meniu Magnify Display sunt incluse pentru a oferi soluții de accesibilitate. Proiectat într-o manieră prietenoasă cu mediul Structura body-ului ZV-E10 II este fabricată din materiale reciclate, inclusiv SORPLAS™ xvi, reducând astfel impactul asupra mediului, dar fără a sacrifica funcționalitatea. Ambalajul individual este fabricat din hârtie reciclată unică Sony „Original Blended Material”, care utilizează materiale precum bambusul, fibra de trestie de zahăr și hârtia reciclată post-consum. În ultimii 11 ani, Sony a înlocuit aproximativ 395 de tonexvii de plastic virgin cu plastic reciclat pentru realizarea camerelor foto și video digitale ale companiei. Principalele caracteristici ale obiectivului versatil E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II este cel de-al 75-lea obiectiv Sony cu montură E și reprezintă o soluție ideală pentru noua cameră ZV-E10 II, datorită dimensiunii sale compacte și a utilizării versatile (distanță focală echivalentă cu 35 mm full-frame: 24-75 mm). Performanța de înaltă rezoluție este obținută prin patru elemente asferice și un element ED (dispersie foarte scăzută) într-un design optic eficient. Cu o distanță minimă de focalizare de 25cm (wide)/ 30 cm (tele) și un raport maxim al factorului de mărire de 0,215x, SELP16502 oferă performanțe versatile pentru captarea detaliilor inclusiv la apropierea de subiect. E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II ajunge la o lungime totală de aproximativ 31,3 mm atunci când alimentarea camerei este oprită. Datorită dimensiunilor sale reduse și greutății mici de aproximativ 107 grame, este un obiectiv portabil care poate susține fotografierea zilnică. Power zoom-ul fluid și util este ideal pentru filmare, iar funcția de autofocalizre este disponibilă chiar și în timpul zoomului. Stabilizarea optică încorporată funcționează cu stabilizarea xviii in-body, inclusiv Active Mode, pentru a minimiza neclaritatea în înregistrările video. E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II suportă funcția de breathing compensationxix in-body, pentru a minimiza modificările unghiului de vizualizare în timpul focalizării, pentru filmări stabile și fluide. Preț și disponibilitate Noua cameră ZV-E10 II și obiectivul E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II vor fi disponibile la sfârșitul lunii iulie 2024. Camera va avea un preț de aproximativ 5500 Lei, iar obiectivul va costa aproximativ 1630 Lei. Kitul format din cameră și obiectiv va avea un preț de aproximativ 6000 Lei. Un videoclip de prezentare a noii camere ZV-E10 II poate fi vizualizat aici: https://www.youtube.com/watch?v=w4o_njpjcFs

