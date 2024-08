Viața de apoi în lumea digitală: 61% își fac griji cu privire la „moștenirea” online a decedaților

Studiul recent intitulat „Excitement, Superstition, and Great Insecurity – How Global Consumers Engage with the Digital World” dezvăluie faptul că 61% dintre utilizatori cred că identitățile persoanelor decedate sunt deosebit de vulnerabile la furtul de identitate. În ceea ce privește recrearea prezenței online a cuiva folosind inteligența artificială (AI), 35% dintre respondenți o consideră acceptabilă, în timp ce o mare parte (38%) o dezaprobă activ, evidențiind problemele nerezolvate de confidențialitate și respect în mediul digital.

Potrivit „Digital 2024 Global Overview Report”. realizat de Kepios, 95% dintre utilizatorii de internet folosesc acum rețelele sociale în fiecare lună, cu 282 de milioane de noi identități care s-au înregistrat între iulie 2023 și iulie 2024. Pe măsură ce tot mai mulți oameni interacționează online și amprentele lor digitale se extind, preocupările legate de confidențialitate, „moștenire” și utilizarea etică a identităților digitale devin din ce în ce mai relevante.

Pe baza noului studiu al Kaspersky, majoritatea (61%) consumatorilor consideră că identitățile decedaților sunt deosebit de vulnerabile la furtul de identitate, deoarece adesea nu mai rămâne nimeni care să monitorizeze ce se întâmplă cu informațiile postate online.

Mai mult de jumătate dintre respondenți (58%) sunt de acord că prezența online a persoanelor care au decedat ar putea fi recreată folosind AI. Atitudinea față de această posibilitate variază, 35% dintre respondenți considerând că este acceptabil să creeze o identitate digitală a cuiva care nu mai este în viață prin fotografii, videoclipuri sau alte amintiri, o parte mai mare (38%) nu este de acord.

Interesant este că majoritatea oamenilor (67%) sunt siguri că revederea imaginilor sau a poveștilor despre decedați poate fi supărătoare pentru cei care le-au fost aproape. Cu toate acestea, 43% dintre consumatori consideră că nu există un termen de expirare pentru imaginile, videoclipurile sau înregistrările vocale publicate vreodată online, referitoare la o anumită persoană.

Deoarece probabil singura măsură pe care o pot lua consumatorii pentru a-și controla amprenta digitală după moarte este să includă instrucțiuni în testamentul lor, 63% sunt de acord că oricine are o prezență online ar trebui să specifice în testament ce trebuie făcut cu datele și conturile lor sociale.

Pentru a consolida confidențialitatea utilizatorilor, Kaspersky sugerează:

Utilizarea unei soluții moderne de securitate facilitează monitorizarea aplicațiilor cu datele personale și procesarea acestora și, de asemenea, limitarea colectării datelor atunci când este necesar. Menținerea la zi a sistemului de operare, a browserului și a oricărui software de securitate face diferența. Actualizările includ adesea patch-uri pentru vulnerabilități de securitate care pot fi exploatate. Deoarece nu toate serviciile online indică clar ce date colectează și cum le folosesc, urmați instrucțiunile online de Verificare a confidențialității, care vă ajută la limitarea cantității de informații partajate online.

Raportul complet Kaspersky „Excitement, Superstition and great Insecurity – How Global Consumers Engage with the Digital World” este disponibil aici.

Despre studiu

În iunie 2024, Kaspersky a delegat Arlington Research să efectueze un sondaj online pe 10.000 de respondenți pentru a explora atitudinea lor față de prejudecățile digitale actuale, rolul inteligenței artificiale în viața umană și subiectul nemuririi digitale. Eșantionul a inclus 1.000 de respondenți din 10 țări, de pe mai multe continente.