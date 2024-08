STIRI TECH ELKO Romania introduce în portofoliul său produsele de încărcare VEGER Ionut Razvan Share







ELKO Romania, parte a ELKO Group, anunță introducerea în portofoliul său a produselor VEGER care oferă soluții de încărcare, mai exact baterii externe portabile, cabluri de încărcare și standuri de încărcare. Acest parteneriat completează gama de produse ELKO pentru încărcare, VEGER situându-se în top 5 al jucătorilor din această industrie. Fondată în 2013, compania VEGER este printre liderii din industrie pentru soluțiile de încărcare, fiind specializată în baterii externe portabile și încărcătoare de calitate. Susținută de fabrici cu experiență și materiale premium, combinând designul inovator cu tehnologia de vârf, VEGER este cunoscută pentru produsele sale fiabile, serviciile premium și prețurile accesibile, produsele sale fiind distribuite în peste 110 țări din întreaga lume. Cu sediul în Shenzhen, China, UTOPIA este o companie de electronice, care operează dintr-o facilitate ultramodernă de 12.000 mp. Compania deține peste 200 de brevete pentru designul exterior al bateriilor externe. VEGER este brandul global și brandul de bază al UTOPIA, fiind larg exportat și comercializat în peste 110 țări. Este prezent în Europa, Asia, Dubai, Arabia Saudită, USA ș.a., situându-se în top 100 cel mai bine vândut brand de baterii externe pe Amazon UK și USA. Cu un design elegant și inovator, produsele Veger sunt atractive, dar în același timp, ușor de utilizat. Echipa de producție combină cea mai recentă tehnologie cu ani de feedback cules de la clienți pentru a crea produse care nu doar că îndeplinesc cerințele minime ale utilizatorilor, dar devin și o extensie a productivității lor.

