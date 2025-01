Un oraș istoric îmbrățișează tehnologia modernă de rețea

O rețea rapidă și ușor de gestionat sprijină facilitățile publice ale orașului și în viitor, cu tehnologie cu fir și fără fir.

Weißenburg, un oraș istoric situat în Bavaria, Germania, este cunoscut pentru bogatul său patrimoniu cultural și peisajele pitorești. Orașul se mândrește cu o varietate de atracții, inclusiv Muzeul Roman cu impresionantele sale băi romane și Limes, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Cetatea medievală Wülzburg oferă vederi panoramice și o privire asupra trecutului istoric al orașului. Weißenburg oferă, de asemenea, numeroase activități recreative, cum ar fi drumeții și ciclism în parcurile naturale din jur. Orașul este plin de evenimente culturale, piețe locale și festivaluri, ceea ce îl face un loc fermecător atât pentru rezidenți, cât și pentru vizitatori.

Deși plin de istorie care datează din secolul I, Weißenburg este, de asemenea, un loc modern pentru a trăi și a lucra. Orașul a instalat recent o rețea de înaltă capacitate pentru a sprijini facilitățile publice ale orașului acum și în viitor.

Aducerea rețelelor moderne în oraș

Pentru majoritatea municipalităților moderne, rețeaua de calculatoare cu acces robust la internet este o utilitate la fel de importantă precum electricitatea și apa. În 2020, orașul a întreprins un efort semnificativ de modernizare și extindere a rețelei care, la momentul respectiv, tocmai deservea clădirea primăriei. Rețeaua moștenită a constat în principal din vechi switch-uri Allied Telesis și echipamente de rețea învechite de la HPE. Pe lângă instalarea tehnologiei de ultimă generație, obiectivul a fost extinderea rețelei pentru a include conectivitate pentru școlile locale, o stație de epurare, un muzeu al orașului, atractia băilor termale romane și un oficiu poștal — 24 de clădiri în toate.

Echipa IT a orașului a planificat și proiectat rețeaua, alegând să bazeze infrastructura de rețea pe echipamente și software de management Allied Telesis. Au făcut acest lucru din mai multe motive, inclusiv ușurința de a gestiona central și de la distanță o rețea Allied Telesis, rezistența unei astfel de rețele în fața unor probleme neașteptate și capabilitățile puternice de securitate inerente produselor Allied Telesis. Compania de integrare a sistemelor AMRO IT-Systeme GmbH a fost apoi angajată pentru a furniza toate echipamentele.

Administratorii orașului stabilesc criterii critice pentru soluție

Având în vedere răspândirea geografică a rețelei planificate, a fost trasat un inel de fibră optică prin întreg orașul. Acest lucru a permis ca numărul mare de facilități dispersate să se conecteze la rețea folosind cea mai adecvată tehnologie pentru fiecare clădire, inclusiv rețele LAN cu fir și fără fir dintr-o singură sursă, creând astfel o rețea omogenă. Pentru a facilita managementul și securitatea rețelei, toate proprietățile sunt în propriul lor VLAN.

Apoi, întreaga infrastructură moștenită a fost actualizată la cele mai recente produse Allied Telesis, inclusiv comutatoare, acces Wi-Fi și un cadru de management inteligent. Suprapus tuturor acestor echipamente se află managementul centralizat bazat pe Autonomous Management Framework Plus (AMF Plus) și Vista Manager EX, ambele de la Allied Telesis.

AMF Plus este o suită sofisticată de instrumente de management care oferă o abordare automată și simplificată a managementului rețelei. Funcțiile puternice precum gestionarea centralizată, backupul automat, upgrade-ul automat, furnizarea automată și recuperarea automată permit conectarea în rețea și gestionarea fără atingere.

Software-ul de management al rețelei Vista Manager EX de la Allied Telesis se asociază cu AMF Plus și controlerul wireless Autonomous Wave Control (AWC) pentru a optimiza funcționarea rețelelor cu fir și fără fir. Vista Manager EX oferă o rețea și o hartă clară pentru monitorizarea rețelei și a componentelor Wi-Fi în diferite locații ale orașului. AWC analizează în mod autonom rețeaua wireless și îmbunătățește performanța pentru a oferi o experiență de utilizator excepțională și pentru a reduce timpul și costurile de administrare.

Securitatea este un alt aspect important pentru rețea. Allied Telesis încorporează securitatea inteligentă în produsele sale hardware și instrumentele de management pentru a automatiza apărarea rețelei și pentru a reduce costurile și complexitatea securității.

Pandemia a reprezentat o provocare unică

Momentul acestui proiect a reprezentat o provocare unică pentru echipa de implementare. În 2020, pandemia globală a perturbat foarte mult procesele de afaceri și logistica din întreaga lume. Restricțiile privind distanțarea socială au însemnat că oamenii nu puteau lucra cot la cot pentru a facilita proiectul. Prin urmare, echipamentul a fost instalat și pus în funcțiune de la distanță – prima dată când a fost făcut în regiunea DACH. S-a dovedit a fi de succes și acum este o practică comună.

În ciuda provocărilor, proiectul a fost finalizat cu succes, iar orașul Weißenburg culege beneficiile noii rețele. De exemplu, a extins considerabil capacitatea și conectivitatea pentru un număr tot mai mare de servicii ale orașului.

„Rețeaua este proiectată pentru a fi robustă, scalabilă, rezistentă și sigură”, spune Jürgen Reutelhuber, Managing Director al AMRO IT-Systeme. „Orașul Weißenburg este bine poziționat cu noua sa rețea, acum și în viitor. Acest lucru va ajuta municipalitatea să ofere servicii educaționale și guvernamentale mai eficient pentru anii următori.”