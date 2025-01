FEATURED SMARTPHONES STIRI ANCOM: În ce condiții se pot livra echipamentele achiziționate la încheierea unui contract la distanță de telefonie sau internet Ionut Razvan Share







În contextul primirii unor sesizări referitoare la nelivrarea terminalelor comandate ca urmare a încheierii unui contract la distanță, ANCOM informează consumatorii cu privire la cadrul legal aplicabil în aceste situații. Utilizatorii finali microîntreprinderi, întreprinderi economice fără personalitate juridică, întreprinderi mici sau organizații non-profit beneficiază de aceleași drepturi pe care le au și consumatorii, în măsura în care nu au convenit în mod explicit să renunțe, în tot sau în parte, la aceste drepturi. Contractul la distanță – telefonic sau online Contractul la distanță este acel contract care se încheie fără prezența fizică simultană a părților, fiind utilizate doar unul sau mai multe mijloace de comunicație la distanță (de exemplu, telefon, scrisoare, e-mail, aplicații online etc.), înainte și inclusiv la momentul încheierii contractului. Înainte de încheierea unui contract la distanță, indiferent de modalitatea de încheiere (în urma unei convorbiri telefonice sau în urma plasării unei comenzi online), furnizorul are obligația de a oferi o serie de informații minime, cum ar fi: identitatea furnizorului, serviciile oferite, caracteristicile echipamentelor și dacă acestea sunt incluse în pachet, prețul total (servicii și echipamentele asociate), durata și condițiile de încetare a contractului, precum și informații despre dreptul de retragere din contract. Furnizorul trebuie să transmită utilizatorului aceste informații pe un suport durabil (hârtie, e-mail, fax) sau, în cazul în care furnizarea pe un suport durabil nu este fezabilă, într-un document care poate fi deschis, vizualizat și descărcat cu ușurință. În cazul unui contract inițiat la telefon, pentru finalizarea procesului de încheiere a contractului, utilizatorul trebuie să-și transmită consimțământul fie prin semnarea olografă a ofertei și returnarea acesteia către furnizor (dacă o primește pe hârtie), fie printr-o confirmare transmisă furnizorului pe un suport durabil (e-mail, fax). În cazul unui contract online, momentul încheierii acestuia îl constituie momentul în care furnizorul confirmă, pe un suport durabil, că a acceptat comanda transmisă de utilizator. Indiferent de modul de încheiere a contractului, furnizorul trebuie să pună la dispoziția utilizatorului fișa de sinteză a contractului, cel mai târziu înaintea începerii furnizării serviciilor sau la momentul livrării echipamentelor, după caz. Livrarea echipamentelor în urma încheierii unui contract la distanță (telefonic sau online) La încheierea la distanță a unui contract de furnizare servicii de telefonie sau internet, în funcție de oferta comercială a furnizorilor, utilizatorii pot alege să achiziționeze și un echipament (terminal mobil, aparat fix, desktop – PC, laptop, tabletă etc.). Furnizorul este obligat să ofere informații despre prețul total al echipamentului, incluzând eventuale costuri pentru livrarea echipamentului achiziționat și, după caz, pentru returnarea acestuia în cazul retragerii din contract. Conform legii, termenul maxim de livrare a unui echipament este de 30 de zile de la încheierea contractului, cu excepția cazurilor în care părțile au agreat un alt termen. În cazul în care echipamentul nu este livrat în 30 de zile sau în termenul convenit, utilizatorul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanțelor. În cazul în care furnizorul nu livrează echipamentul în termenul suplimentar, utilizatorul are dreptul să solicite încetarea contractului. De reținut! Acceptarea telefonică de către utilizator a ofertei prezentate de furnizor nu presupune, în mod automat, încheierea unui contract la distanță! Contractul se consideră încheiat la data la care a fost semnată oferta sau la care a fost transmis consimțământul scris, pe suport durabil, către furnizor.

Contractul se consideră încheiat la data la care a fost semnată oferta sau la care a fost transmis consimțământul scris, pe suport durabil, către furnizor. Simpla transmitere a unei comenzi pe site-ul furnizorului nu produce efecte juridice decât dacă furnizorul transmite un mesaj de confirmare a comenzii.

După încheierea contractului la distanță, utilizatorul are dreptul să se răzgândească și să se retragă din contract, fără a invoca vreun motiv, în termen de 14 zile de la data încheierii contractului, respectiv de la data primirii echipamentului achiziționat, după caz. Retragerea din contract ar trebui să se realizeze prin completarea formularului de retragere sau a unei declarații explicite în acest sens. În cazul returnării echipamentului achiziționat, formularul de retragere va fi însoțit de o cerere de returnare a acestuia.

În cazul în care furnizorul omite informații cu privire la costurile de livrare sau returnare a unui echipament asociat unui contract la distanță, utilizatorul nu va plăti costurile respective. Ce, cum şi unde reclami În cazul unor probleme legate de livrarea echipamentelor comandate online sau în urma unei convorbiri telefonice, utilizatorii trebuie să se adreseze în primul rând furnizorilor cu care au încheiat contractul la distanță. ANCOM poate interveni în situația în care furnizorii nu respectă drepturile utilizatorilor cu privire la încheierea contractelor la distanță prin care sunt achiziționate servicii de comunicații electronice cu sau fără echipamente asociate. Sesizările pot fi trimise aici. În cazul în care furnizorii nu respectă clauzele unui contract la distanță, consumatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar alte categorii de utilizatori finali se pot adresa mediatorilor autorizați sau instanțelor de judecată.

