Planul de acțiuni al ANCOM pentru anul 2025 a fost adoptat

Proiectele din acest an planificate de ANCOM privesc reglementarea tehnică și economică a serviciilor și rețelelor de comunicații electronice, administrarea și monitorizarea spectrului radio, precum și continuarea elaborării legislației secundare pentru asigurarea aplicării Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA) în România. În domeniul serviciilor poștale, ANCOM se va concentra pe revizuirea reglementărilor din sfera serviciului universal, în contextul derulării unei noi perioade de desemnare a furnizorului de serviciu universal, precum și pe verificarea îndeplinirii obligațiilor acestuia. Forma finală a planului de acțiuni pentru anul 2025 este disponibilă aici. Reglementări privind serviciile de comunicații electronice În vederea asigurării disponibilității unui set minim de servicii de acces funcțional la internet în bandă largă și de servicii de comunicații de voce, la un nivel determinat de calitate, pe teritoriul național, pentru toți utilizatorii finali, Autoritatea va actualiza modalitățile de implementare a serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice, revizuind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal. Pentru cartografierea disponibilității serviciilor de comunicații electronice, ANCOM și-a propus să implementeze proiecte precum publicarea listei zonelor fără servicii funcționale de internet în bandă largă la punct fix și studiul privind determinarea ariei teritoriale de acoperire a reţelelor publice fixe capabile să furnizeze servicii în bandă largă. Pentru protejarea utilizatorilor în contextul intensificării fraudelor în care se utilizează falsificarea identității liniei apelante (CLI spoofing), Autoritatea va analiza și va întocmi propuneri de măsuri în vederea monitorizării și reducerii incidenței utilizării fără drept, ca identificator al liniei apelante, a unor resurse de numerotație din Planul Național de Numerotație. Alte proiecte planificate vizează elaborarea unui ghid privind interconectarea rețelelor de comunicații electronice în vederea terminării apelurilor la puncte fixe/mobile, revizuirea pieței serviciilor de acces local la puncte fixe, precum și actualizarea deciziei privind colectarea datelor statistice. ANCOM va continua implementarea prevederilor Legii Infrastructurii, având în vedere analizele pentru aprobarea sau stabilirea condițiilor tehnice și economice privind accesul la rețelele de comunicații electronice sau la infrastructura fizică destinată acestora, realizate în cadrul anumitor proiecte derulate de către autoritățile publice sau cu sprijinul acestora. Și în acest an continuă, împreună cu ANRCETI, autoritatea omoloagă din Republica Moldova, monitorizarea și raportarea evoluțiilor înregistrate în 2024, ca urmare a aplicării Acordului privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între România și țara vecină, semnat în februarie 2022. Reglementări privind serviciile poștale Având în vedere acțiunile privind desemnarea unui furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale pentru perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2029, desfășurate în anul 2024, Autoritatea își propune revizuirea condiţiilor şi a procedurii de evaluare a respectării obiectivelor de calitate de către furnizorul de serviciu universal, precum și actualizarea măsurilor de reglementare a tarifelor practicate de acesta pentru o serie de servicii din sfera serviciului universal. ANCOM își propune, de asemenea, să actualizeze condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către furnizorul de serviciu universal. Planul de acțiuni pentru anul 2025 mai cuprinde realizarea unui studiu privind implementarea serviciilor de tip self-service pentru livrarea trimiterilor poștale, a unui raport privind calitatea serviciilor de coletărie și impactul comerțului electronic asupra pieței serviciilor poștale, dar și a raportului privind indicatorii statistici ai sectorului. În același timp, Autoritatea va continua monitorizarea aplicării Regulamentului nr. 2018/644 privind livrarea coletelor transfrontaliere inclusiv prin colectarea și verificarea datelor statistice și a informațiilor transmise de către furnizorii de servicii poștale. Servicii digitale ANCOM va continua în acest an elaborarea legislației secundare prevăzute de Legea nr. 50/2024, urmând, printre altele, să stabilească cadrul normativ care definește condițiile pentru derularea inspecțiilor de către personalul de control al ANCOM. Totodată, ANCOM va continua informarea autorităților relevante cu privire la rolul lor în combaterea conținutului ilegal specific domeniului lor de activitate și va organiza întâlniri bilaterale și comune cu reprezentanții marilor platforme (TikTok, Google, Meta), precum și cu Comisia Europeană, pentru înțelegerea rolurilor entităților implicate în aplicarea DSA în România. În paralel, Autoritatea va contribui la înțelegerea rolurilor autorităților cu obiectivul de a răspunde prompt provocărilor din mediul online. Administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe și a resurselor de numerotație În domeniul administrării și gestionării spectrului de frecvențe radio și a resurselor de numerotație, Autoritatea și-a propus revizuirea Tabelului Național de Atribuire a Benzilor de Frecvențe Radio (TNABF), actualizarea interfețelor radio RO-IR din Decizia nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licenţiere și revizuirea Deciziei nr. 543/2017 privind certificarea personalului operator al stațiilor de radiocomunicații. Monitorizarea spectrului de frecvențe și controlul obligațiilor impuse furnizorilor Pentru monitorizarea spectrului de frecvențe radio, ANCOM va realiza măsurări pe principalele artere de circulație feroviară și va publica rezultatele acestora. De asemenea, va fi verificată respectarea de către marii furnizori de comunicații electronice a obligațiilor cu privire la modalitatea de încheiere și conținutul contractelor cu utilizatorii finali, precum și obligațiile referitoare la informarea acestora.

