Zyxel Networks îl numește pe Ken Tsai în funcția de președinte

Zyxel Networks, lider în furnizarea de soluții de rețea în cloud sigure și bazate pe inteligență artificială, a anunțat numirea lui Ken Tsai în funcția de președinte al Zyxel Networks, începând cu februarie 2025. De la separarea sa de Zyxel Communications în 2019, Zyxel Networks s-a concentrat pe piața rețelelor pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), construind cu succes o poziție puternică pe piață prin intermediul platformei sale de gestionare în cloud, Nebula, alături de soluții de securitate a rețelelor. Se așteaptă ca sub conducerea lui Ken Tsai, Zyxel Networks să aducă strategii progresiste și perspective de piață care vor alimenta impulsul de creștere al companiei pe piețele globale. Ken Tsai: are ca obiectiv dezvoltarea companiei “Zyxel Networks s-a angajat să ofere soluții de rețea excepționale pentru IMM-uri încă din prima zi”, a declarat Tsai. “Cu platforma de gestionare în cloud Nebula și soluțiile de securitate, ne-am distins cu succes cu o puternică activitate internă de cercetare și dezvoltare, pe piețele internaționale și am stabilit un model de afaceri robust. Bazându-ne pe acest succes, suntem încrezători în viitorul nostru. Simt o mare responsabilitate și mă voi dedica pe deplin conducerii Zyxel Networks în creșterea și inovarea continuă.” Ken Tsai are 19 ani de experiență, acumulați în cadrul grupului Zyxel, ocupând anterior poziții cheie, în diferite departamente, găsește un termen mai bun de operațiuni strategice și de gestionare a produselor, inclusiv în unitatea de afaceri strategică Gateway, centrul de management, divizia de servicii Corporate HR și centrul de sprijinire a afacerilor. Experiența sa vastă în gestionarea brand-ului, și – dobândită prin poziții în cadrul sediulului central și mai mulți ani de pe piețele europene – îl poziționează ca un lider dovedit, capabil să ghideze echipe interdepartamentale și interculturale către atingerea obiectivelor. Această experiență va stabili o bază solidă pentru dezvoltarea pe viitor a Zyxel Networks. Ajutăm IMM-urile să depășească provocările Provocările de amploare pe care le înfruntă în prezent IMM-urile din întreaga lume includ presiuni legate de reglementare, resurse limitate și dificultăți în recrutare, care necesită practici operaționale și alocarea resurselor într-un mod mai eficient. Continua creștere a atacurilor de securitate subliniază, de asemenea, nevoia urgentă de soluții sigure și fiabile. Soluția de gestionare în cloud Nebula de la Zyxel Networks este special concepută pentru a rezolva aceste probleme prin integrarea dispozitivelor cu fir, wireless și de securitate printr-o singură platformă care utilizează gestionarea în cloud și inteligența artificială pentru monitorizarea analitică. Această abordare simplifică procesele de gestionare, reducând în același timp riscurile asociate cu amenințările cibernetice, ușurând sarcinile IMM-urilor. Zyxel Networks subliniază că bogata experiență de colaborare a lui Tsai și valoarea echipei vor facilita o integrare mai profundă în cadrul companiei, sporind capacitatea acesteia de a profita de oportunitățile pe o piață în plină dezvoltare. Acest lucru va permite companiei să continue să ofere soluții inovatoare care răspund cerințelor clienților, sprijinind în același timp IMM-urile în depășirea provocărilor și stimularea creșterii afacerilor.

