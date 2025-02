STIRI TECH & TRENDING Zyxel Networks pune accentul pe creșterea rețelelor cloud prin lansarea unui nou program de parteneriat revoluționar Ionut Razvan Share







Zyxel Networks își intensifică programul de parteneriat, concentrându-se pe platforma sa cloud Nebula, pentru a sprijini și recompensa partenerii pentru creșterea susținută și succesul pe termen lung. Zyxel Networks lansează un program de parteneriat nou și revoluționar, care va pune accent pe sprijinirea partenerilor în creșterea și poziționarea lor ca afaceri de rețea în cloud. Noul program se va baza pe punctele forte ale produselor Zyxel Networks și pe platforma sa unică de gestionare a cloud-ului Nebula. Este conceput pentru a stimula toți partenerii pe măsură ce dezvoltă elementul de servicii gestionate al afacerii lor și se adaptează la nevoile în schimbare ale clienților. “Noul program de parteneriat subliniază angajamentul Zyxel Networks de a stimula rețelele cloud și de a sprijini ambițiile de creștere ale tuturor partenerilor noștri”, a declarat Kevin Drinkall, Director, Marketing și GTM Strategy EMEA. “Aceasta este o etapă importantă în dezvoltarea strategiei noastre de canal, care va asigura că partenerii noștri sunt recompensați pentru că se concentrează pe Zyxel Networks și își construiesc afacerea în jurul produselor noastre.” “Soluțiile noastre oferă niveluri ridicate de performanță, utilizare, scalabilitate și sustenabilitate. Noul program de canal oferă flexibilitatea și sprijinul de care partenerii au nevoie pentru a satisface nevoile în schimbare ale clienților lor. Le oferă instrumente bazate pe inteligență artificială și alte resurse pe care le pot folosi pentru a ajuta clienții să obțină acces la modalități mai inovatoare de gestionare și operare a rețelelor. Acesta reflectă modul în care partenerii și clienții doresc să lucreze astăzi, recunoaște angajamentul și loialitatea lor față de Zyxel Networks și demonstrează încrederea 100% pe care o avem în strategia noastră de rețea în cloud.” Mulți parteneri folosesc deja platforma de management în cloud Nebula de la Zyxel Networks ca bază pentru ofertele lor de servicii gestionate, iar noul program va încuraja și mai mulți dintre ei să facă cu succes această tranziție. “Oriunde s-ar afla în propria lor călătorie ca afacere și indiferent de piața pe care se concentrează, Zyxel Networks va oferi sprijinul și stimulentele de care partenerii au nevoie. Programul face ca a fi partener cloud Zyxel Networks să fie și mai plin de satisfacții, deoarece partenerii vor debloca mai multe beneficii pe măsură ce cresc numărul de dispozitive Zyxel Networks pe care le gestionează.” “Prin construirea bazei lor de clienți de servicii gestionate, partenerii își vor stimula, de asemenea, vânzările de puncte de acces WiFi, dispozitive firewall și switch-uri ale Zyxel Networks”, a spus Kevin. “Partenerii își vor crește vânzările de produse împreună cu veniturile din servicii și vor obține marje bune pentru fiecare soluție Zyxel Networks pe care o vând.” Noul program va oferi partenerilor beneficiul de reduceri la o varietate mai mare de produse, stimulând în același timp acei revânzători care au un număr mai mare de dispozitive Nebula instalate. Toți partenerii existenți ai Zyxel Networks din Europa vor fi migrați în noul program începând cu această lună și li se vor oferi 12 luni pentru a se alinia la noile criterii ale programului, permițându-le suficient timp pentru a lucra cu echipele lor locale pentru a asigura beneficii pe termen lung. Acreditările partenerilor de specialitate – pentru partenerii MSP și pentru sectoarele educației și ospitalității – vor continua să se aplice și să fie disponibile. Programul EliteTech, pentru care se poate califica personalul tehnic individual, rămâne, de asemenea, în vigoare. Pe lângă faptul că sunt concepute pentru gestionarea cloud-ului și oferă funcții, performanță și fiabilitate de clasă enterprise la prețuri pentru IMM-uri, dispozitivele compatibile cu Nebula pot fi instalate și configurate de la distanță. Zyxel Networks oferă MSP-urilor o licență multi-tenant pentru Nebula, permițându-le să gestioneze mai multe locații ale clienților și orice număr de dispozitive de la distanță. Acestea vor fi, de asemenea, disponibile în cadrul noului program, permițând partenerilor să gestioneze clienții din propriul centru de operațiuni sau din orice altă locație. În plus, partenerii care se califică pentru primele două niveluri ale noului program – Prime și Elite – vor avea acces la o nouă opțiune Pay-As-You-Go (PAYG) pentru licențierea abonamentului Nebula, care le va permite să flexibilizeze numărul de dispozitive pe care le folosesc în sus și în jos, plătind doar pentru numărul activ în acea lună. Opțiunea PAYG pentru partenerii Prime și Elite a fost introdusă ca răspuns la feedback-ul partenerilor. Se așteaptă ca partenerii care folosesc această opțiune fie să aibă o bază de clienți în creștere rapidă, fie să aibă clienți care trebuie să îndeplinească cerințele pentru evenimente, construcții sau alte proiecte majore. Acest element al noului program a fost pilotat cu succes cu o serie de parteneri pe

Tags: