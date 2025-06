FEATURED STIRI TECH & TRENDING Zyxel Networks se clasează în clasamentul Champion pentru firewall-uri și VPN-uri în cel mai recent studiu de securitate techconsult Ionut Razvan Share







Produsele firewall și VPN ale Zyxel Networks au primit statutul de campion în cel mai recent sondaj Professional User Ratings (PUR) privind soluțiile de securitate de la techconsult – renumita organizație germană independentă de cercetare și analiză, parte a grupului Heise. Peste 4.500 de experți în securitate din organizații de utilizatori au luat parte la sondajul techconsult Professional User Rating: Security Solutions 2025 survey. Aceștia au fost rugați să evalueze produsele și serviciile într-o serie de domenii, furnizorii fiind ulterior clasificați pe baza excelenței soluției/tehnologiei și a excelenței companiei. Pentru a se califica în categoria techconsult Champion, produsele trebuie să primească clasamente ridicate atât în clasamentul Solution/Technology Excellence, cât și Company Excellence. Zyxel Networks a fost unul dintre cei nouă furnizori care au obținut statutul de Campion de top în categoria Firewall de rețea și unul dintre cei șapte care au obținut acest nivel pentru soluțiile VPN. Firewall-urile Zyxel Networks au fost evaluate foarte bine pentru ușurința în utilizare și fiabilitate și au primit, de asemenea, note mari pentru funcționalitatea generală și conformitate. Zyxel Networks a obținut cel mai mare punctaj pentru satisfacția clienților în evaluarea generală a companiei pentru firewall-ul de rețea, iar utilizatorii au acordat, de asemenea, note mari companiei Zyxel Networks pentru asistența și competența tehnică a suportului oferit de partenerii săi și pentru îmbunătățirea continuă a produselor. În mod similar, soluțiile VPN ale Zyxel Networks au fost foarte bine cotate pentru performanța, utilitatea și beneficiile lor, precum și pentru caracteristicile inovatoare și capacitățile de personalizare. Zyxel Networks a fost lăudată pentru serviciile și suportul său excepțional privind VPN și pentru rețeaua sa competentă de parteneri. În general, Zyxel Networks a obținut cele mai mari ratinguri de satisfacție atât pentru companie, cât și pentru soluții în categoria VPN. Kevin Drinkall, Director, Marketing și Strategie GTM, EMEA, Zyxel Networks, a declarat: “Scopul Zyxel Networks este de a simplifica conectarea clienților și de a rămâne în siguranță și protejați în orice moment. Deoarece se bazează pe experiențe reale ale utilizatorilor, rezultatele celui mai recent studiu techconsult PUR Security Solutions 2025 demonstrează, încă o dată, cât de eficiente sunt soluțiile de securitate Zyxel Networks în medii reale. Acesta plasează firewall-urile și VPN-urile Zyxel Networks printre cele mai bune soluții de pe piață și confirmă înalta considerație în care sunt ținute serviciile și asistența oferite atât de Zyxel Networks, cât și de partenerii săi.” Raphael Napieralski, analist la techconsult, explică: “Atât soluțiile firewall, cât și cele VPN sunt esențiale pentru securitatea rețelelor și este extrem de important ca acestea să fie excelente din punct de vedere tehnic, ușor de implementat și utilizat și să beneficieze de suport adecvat din partea furnizorului. Obținerea statutului de campion în cel mai recent sondaj techconsult PUR demonstrează că Zyxel Networks oferă protecție excepțională, ușurință în utilizare și inovație cu produsele sale firewall și VPN, furnizând servicii remarcabile și atingând niveluri ridicate de satisfacție a clienților.” Pentru raportul techconsult, un firewall de rețea este definit ca orice soluție, hardware, software sau bazată pe cloud, care poate fi atribuită protecției unei rețele. Un VPN este definit ca fiind toate soluțiile care sunt capabile să stabilească o conexiune securizată la o rețea privată virtuală între punctul final și rețeaua centrală a companiei. Furnizorii sunt prezentați în cadrul unui “diamant PUR” care descrie vizual clasamentul lor în funcție de evaluările clienților atât pentru produse, cât și pentru servicii. Sondajul este realizat folosind criterii care explorează performanța, funcționalitatea, ușurința în utilizare, satisfacția utilizatorilor și alte capacități. Sunt incluși numai furnizorii pentru care s-a primit un număr suficient de interviuri pozitive. Cel mai recent diamant techconsult PUR pentru firewall de rețea include 23 de furnizori, cu 21 de companii incluse în raportul VPN. Înființată de peste 30 de ani, techconsult este o firmă specializată în cercetare și analiză care realizează peste 35.000 de interviuri pe an cu factori de decizie din domeniul afacerilor și tehnologiei, sprijinind organizațiile de utilizatori finali în aprovizionarea cu produse și în planificarea strategică.

Tags: