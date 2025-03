STIRI Zyxel Group este recunoscut printre primii 5% lideri globali în domeniul sustenabilității de către S&P Global Ionut Razvan Share







Zyxel Networks, lider în furnizarea de soluții de rețea cloud securizate, bazate pe inteligență artificială, a anunțat că Zyxel Group și-a pus din nou amprenta prin includerea în S&P Global Sustainability Yearbook 2025. Ieșind în evidență printre cele peste 7.690 de companii la nivel global, Zyxel Group a câștigat un loc în top 5% din industria echipamentelor de comunicații, arătându-și angajamentul puternic față de practicile durabile. S&P Global Sustainability Yearbook evaluează companiile pe baza scorurilor lor de evaluare a sustenabilității corporative (CSA), care este același punct de referință utilizat în indicii de sustenabilitate Dow Jones (DJSI). Un total de 780 de companii din 62 de industrii au fost recunoscute în acest an, reflectând standardele riguroase necesare pentru includere. Dintre cele 54 de companii evaluate în sectorul echipamentelor de comunicații, doar cinci au fost selectate pentru recunoaștere, inclusiv Zyxel, Cisco și Ericsson. Includerea Zyxel Group în S&P Global Sustainability Yearbook este doar cea mai recentă dovadă a angajamentului său de lungă durată față de excelența ESG. Această recunoaștere se bazează pe o serie de premii și evaluări prestigioase pe care Zyxel le-a primit în 2024, inclusiv trei distincții de la Taiwan Corporate Sustainability Awards (TCSA), recunoașterea ca una dintre cele mai bune 100 de întreprinderi de competitivitate a emisiilor de carbon ale Business Weekly timp de trei ani consecutivi, un rating A de la MSCI ESG Rating, un rating de nivel de management B de la Carbon Disclosure Project (CDP), și o medalie de argint de la EcoVadis. Aceste realizări subliniază poziția de lider a Zyxel Group în sustenabilitate și eforturile sale continue de a stabili standarde în industrie. Atingerea obiectivelor de sustenabilitate necesită acțiuni colective în toate industriile și lanțurile de aprovizionare. Ca recunoaștere a acestui lucru, Zyxel Group contribuie activ la o mișcare globală mai largă către sustenabilitate prin urmărirea unor obiective ambițioase de reducere a emisiilor de carbon. Compania își propune să reducă emisiile cu 50% până în 2030 și să atingă emisii nete zero până în 2050, aliniindu-se la inițiativa Science Based Targets (SBTi). În plus, Zyxel Group promovează sustenabilitatea în lanțul său de aprovizionare prin inițiative precum “Zero Carbon Academy”, care ajută furnizorii să îmbunătățească gestionarea carbonului și să dezvolte produse cu emisii reduse de carbon. Includerea continuă a Zyxel Group în Anuarul de sustenabilitate al S&P Global subliniază poziția sa de lider în practicile de afaceri durabile. Mergând mai departe, compania își menține angajamentul de a oferi un impact social și de mediu substanțial și de durată prin inițiative care aduc beneficii comunităților din întreaga lume și contribuie la obiectivele globale de sustenabilitate.

