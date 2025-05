STIRI TECH & TRENDING Zyxel Networks dezvăluie o nouă eră pentru switchurile de înaltă performanță dedicate companiilor în creștere Ionut Razvan Share







Zyxel Networks, lider în furnizarea de soluții de rețea cloud sigure și bazate pe inteligență artificială, lansează un switch de fibră optică de agregare L3 cu 48 de porturi 10G/25G cu opt uplink-uri 100G, oferind conectivitate de nivel enterprise la o valoare excepțională Cu aplicații noi și tehnologii de ultimă generație care împing cererile de lățime de bandă la noi înălțimi, CX4800-56F oferă scalabilitatea, rezistența și flexibilitatea de care au nevoie companiile mijlocii, întreprinderile și furnizorii de servicii pentru a elimina blocajele de rețea și pentru a-și proteja rețelele pentru viitor. Scalabilitate de neegalat CX4800-56F oferă un spor semnificativ de performanță față de switch-urile 10G tradiționale, datorită celor opt porturi uplink 100G QSFP28 și 48 de porturi de acces SFP28 care pot funcționa la 10G sau 25G, oferind conectivitate ultra-rapidă și o capacitate a switchurilor de neegalat de până la 4 terabiți pe secundă (4Tbps). Cu această scalabilitate excepțională, organizațiile își pot extinde cu ușurință rețeaua din campus și pot gestiona eficient încărcăturile mari de date fără a-și revizui sistemele existente. “CX4800-56F este proiectat nu numai pentru a satisface cerințele actuale ale traficului de rețea de astăzi, ci și pentru a oferi marja de manevră necesară pentru inovațiile tehnologice de mâine”, a declarat Kell Lin, Senior Associate Vice President, Networking Strategic Business Unit, Zyxel Networks. “De exemplu, aplicațiile cu utilizare intensivă a datelor, cum ar fi sarcinile de lucru AI și AR, necesită mai multă lățime de bandă și mai puțină latență. Cu un echilibru corect între performanță, reziliență și scalabilitate, companiile pot adopta aceste noi tehnologii fără să își facă griji că rețeaua lor va crește prea mult. Acest lucru înseamnă economii de costuri prin reducerea timpilor morți și creșterea eficienței operaționale.” Asigurarea unor servicii neîntrerupte CX4800-56F răspunde preocupărilor legate de timpul de inactivitate al rețelei cu module duble de alimentare și patru module de ventilatoare, oferind redundanță îmbunătățită a rețelei și reziliență împotriva întreruperilor de alimentare sau căldură. Designul hot-swappable permite înlocuirea ușoară a modulelor de alimentare și de întreținere a ventilatoarelor fără a fi necesară oprirea sistemului, asigurând un impact minim asupra operațiunilor de rețea. Proiectare pentru viitor CX4800-56F este proiectat ținând cont de creșterea viitoare, servind atât ca switch de agregare, cât și ca switch core, cu funcționalitate Layer 2 și Layer 3 și caracteristici avansate de securitate. Acesta poate fi gestionat on-premises sau prin intermediul platformei de gestionare în cloud Nebula de la Zyxel Networks. Acest lucru permite administratorilor și furnizorilor de servicii să conecteze, să protejeze și să gestioneze puncte de acces wireless, firewall-uri și switch-uri printr-un singur panou de sticlă. Atunci când este utilizat în modul Network AV, CX4800-56F oferă o soluție ușor de implementat pentru aplicații audio-vizuale pe IP (AVoIP). Asistentul de configurare intuitiv și tabloul de bord AV dedicat asigură o performanță fiabilă a rețelei, ceea ce este crucial pentru industrii precum cea medicală. De exemplu, clinicile medicale pot utiliza acum CX4800-56F pentru a transfera imagini medicale la rezoluție 4K pe mai multe ecrane, îmbunătățind acuratețea diagnosticului și eficientizând operațiunile. Zyxel Networks oferă o gamă completă de switch-uri de rețea, de la modele desktop la soluții rackmount, concepute pentru întreprinderi de toate dimensiunile. Cu opțiuni de gestionare on-premises și cloud, organizațiile pot construi rețele robuste și scalabile care să le susțină creșterea. CX4800-56F este disponibil acum. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul Zyxel.

