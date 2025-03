AI. NEWS FEATURED STIRI VeloCloud Security for AI-Driven Networks: Noua carte albă Ionut Razvan Share







Adoptarea rapidă a aplicațiilor de inteligență artificială transformă rețelele întreprinderilor în moduri pe care puțini le-ar fi putut prezice. O nouă carte albă a diviziei VeloCloud a Broadcom, VeloRAIN: Next-Gen Security for AI-Driven Networks, examinează aceste schimbări. Organizațiile care adoptă aplicații AI descoperă că arhitecturile tradiționale de rețea, concepute în principal pentru traficul web client-server, se luptă să facă față cerințelor unice ale sarcinilor de lucru AI. Aceste provocări se extind dincolo de problemele legate de performanța rețelei. Ele reprezintă schimbări fundamentale în modul în care rețelele trebuie să fie arhitecturate și securizate. Noua realitate a rețelelor GenAI

Aplicațiile AI generative prezintă caracteristici care încalcă ipotezele convenționale de rețea. Spre deosebire de traficul web tradițional, care circulă în principal în aval către utilizatori, sarcinile de lucru AI generează modele de trafic simetrice cu volume comparabile de încărcare și descărcare. Aceste aplicații sunt remarcabil de sensibile la latență, chiar și întârzieri minore care pot perturba procesarea AI distribuită și conduc la rezultate nesigure. Adăugați la aceasta natura imprevizibilă și explozivă a traficului AI și devine clar de ce organizațiile trebuie să-și regândească infrastructura de rețea. Provocări emergente de securitate

Implicațiile de securitate sunt la fel de profunde. Pe măsură ce aplicațiile AI devin din ce în ce mai răspândite, ele introduc noi suprafețe de atac și vulnerabilități pe care măsurile tradiționale de securitate nu au fost concepute pentru a le aborda. Organizațiile trebuie acum să se confrunte cu amenințări precum atacurile adverse asupra modelelor AI, încercările de otrăvire a datelor și apariția IA din umbră – utilizarea neautorizată a instrumentelor AI care ar putea expune date corporative sensibile. Metodele tradiționale de detectare a amenințărilor, care se bazează în mare măsură pe abordări bazate pe semnături, pur și simplu nu pot ține pasul cu aceste provocări în evoluție. Soluții de securitate de la VeloCloud

Pentru a răspunde acestor cerințe complexe, divizia VeloCloud a Broadcom are o suită de soluții ancorate de arhitectura inovatoare VeloRAIN. Prescurtare de la VeloCloud Robust Artificial Intelligence Networking, VeloRAIN reprezintă o reimaginare fundamentală a modului în care ar trebui să funcționeze rețelele de întreprindere în era AI. La bază se află VeloCloud SD-WAN, care oferă securitate robustă prin mai multe straturi de protecție. Soluția implementează o criptare puternică între toate componentele rețelei, permite o segmentare sofisticată a rețelei pentru a izola diferite tipuri de trafic și include capabilități avansate de inspecție prin serviciul său de firewall îmbunătățit. Aceste caracteristici asigură că încărcările de lucru AI rămân protejate, menținând în același timp nivelurile de performanță de care au nevoie. În completarea capabilităților VeloCloud SD-WAN este Symantec SSE pentru VeloCloud, serviciul de securitate bazat pe cloud care abordează în mod specific provocările de protecție a aplicațiilor AI distribuite. Caracteristicile cheie includ: • Detectarea malware bazată pe învățarea automată care poate identifica și bloca amenințările emergente

• Decriptarea și recriptarea de mare viteză a traficului SSL/TLS pentru a descoperi amenințările ascunse în comunicațiile criptate

• Capacitățile brokerului de securitate pentru acces la cloud (CASB) în linie pentru a combate riscurile IA din umbră

• Protecție avansată a datelor utilizând motoarele de prevenire a pierderii datelor (DLP) alimentate de AI VeloCloud SD-Access oferă rețele de încredere zero optimizate pentru căi, concepute special pentru utilizatorii distribuiți și sarcinile de lucru AI. Soluția oferă criptare end-to-end folosind protocoale avansate, acceptă traficul criptat peer-to-peer esențial pentru procesarea AI distribuită și implementează controale de acces granulare, bazate pe identitate, care asigură că numai utilizatorii și dispozitivele autorizate pot accesa resursele sensibile. Echilibrarea securității cu managementul simplificat

Beneficiile de afaceri ale acestei abordări integrate sunt substanțiale. Organizațiile obțin nu numai securitate sporită împotriva amenințărilor emergente, ci și performanță îmbunătățită pentru sarcinile lor de lucru AI prin gestionarea și optimizarea inteligentă a traficului. Managementul centralizat și vizibilitatea asupra componentelor de securitate simplifică operațiunile, în timp ce flexibilitatea inerentă a arhitecturii asigură că se poate adapta la schimbările viitoare ale peisajului amenințărilor. Pe măsură ce AI continuă să remodeleze peisajul tehnologic al întreprinderii, organizațiile au nevoie de parteneri care să înțeleagă atât oportunitățile, cât și provocările pe care le aduce această transformare. Soluțiile complete de securitate VeloCloud demonstrează angajamentul nostru de a ajuta clienții să navigheze în această nouă realitate în siguranță și cu succes. Combinând protecția avansată împotriva amenințărilor, optimizarea inteligentă a rețelei și principiile zero-trust, le permitem organizațiilor să adopte inovația AI, menținând în același timp cele mai înalte niveluri de securitate și performanță. SolvIT Networks este partener strategic pentru Europa Centrala si de Est al Broadcom.

