Sony lansează primul său obiectiv Super Telephoto Zoom G Lens™ de 800 mm

[i] obiectiv super-telephoto zoom G Lens de 800 mm al Sony. Noul obiectiv Alpha se remarcă prin rezoluție înaltă pe întregul interval de zoom, un bokeh frumos, precum și un sistem de autofocalizare (AF) rapidă, precisă și exactă. În plus, designul cu zoom intern, care minimizează schimbările în centrul de greutate, permite o încadrare stabilă. De asemenea, este compatibil cu teleconvertoarele [ii] de 1,4x și 2x, comercializate separat, care pot extinde lungimea focală maximă până la 1600 mm, făcând acest obiectiv ideal pentru fotografierea păsărilor, animalelor sălbatice, sporturilor, avioanelor și peisajelor. Sony lansează FE 400-800mm F6.3-8 G OSS (SEL400800G) – Primulobiectiv super-telephoto zoom G Lens de 800 mm al Sony. Noul obiectivse remarcă prin rezoluție înaltă pe întregul interval de zoom, un bokeh frumos, precum și un sistem de autofocalizare (AF) rapidă, precisă și exactă. În plus, designul cu zoom intern, care minimizează schimbările în centrul de greutate, permite o încadrare stabilă. De asemenea, este compatibil cu teleconvertoarelede 1,4x și 2x, comercializate separat, care pot extinde lungimea focală maximă până la 1600 mm, făcând acest obiectiv ideal pentru fotografierea păsărilor, animalelor sălbatice, sporturilor, avioanelor și peisajelor. „La Sony, nevoile fotografilor și creatorilor sunt întotdeauna prioritatea noastră, așa că suntem foarte mândri să prezentăm FE 400-800MM F6.3-8 G OSS – cea mai mare lungime focală din gama de obiective pentru montură E de la Sony," a declarat Yann Salmon Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe. „Cu o calitate premium G Lens și un design inovator, acest obiectiv zoom super-telefoto oferă o calitate excepțională a imaginii la toate distanțele focale, chiar și până la 1600 mm cu un teleconvertor 2x." Ajungeți mai departe cu zoom super-telephoto de 800 mm FE 400-800mm F6.3-8 G OSS este obiectivul Alpha care acoperă o gamă super-telephoto de la 400 mm la 800 mm și poate fi extins până la o lungime focală maximă de 1600 mm cu un teleconvertor de 2x. Datorită mecanismului de zoom intern, lungimea obiectivului nu se modifică, astfel că centrul de greutate rămâne aproape neschimbat, asigurând manipulare și control stabile. De asemenea, obiectivul dispune de o rotație lină și ușoară a inelului de zoom pentru un zoom precis, în timp ce designul său previne orice modificări accidentale ale lungimii focale. Redare excelentă și bokeh natural pe întregul interval de zoom Noul obiectiv FE 400-800mm F6.3-8 G OSS dispune de o diafragmă circulară cu 11 lamele care ajută la crearea unui bokeh frumos, circular, într-un fundal uniform atunci când fotografiați cu o profunzime de câmp redusă. Șase elemente din sticlă ED (cu dispersie foarte scăzută) controlează eficient aberațiile cromatice, în timp ce reflexiile și efectul de ghosting în condiții de iluminare a subiectului din spate (contre-jour) sunt, de asemenea, complet reduse, pentru o fotografie deosebită. Autofocalizarea precisă și rapidă captează chiar și cele mai rapide subiecte [iii] a camerei Alpha 9 III, iar funcționarea silențioasă extinde gama de posibilități. De asemenea, un comutator pentru distanța de focalizare (FULL/10m-NEAR/¥-8m) poate fi utilizat pentru a optimiza controlul în funcție de distanța subiectului. În plus, pentru o calitate rafinată a filmării, efectul de focus breathing este redus. Două motoare liniare de precizie acționează grupul de focalizare al obiectivului FE 400-800mm F6.3-8 G OSS pentru o focalizare rapidă și precisă. Astfel, urmărirea se menține la viteza maximă de fotografiere în rafală de 120 fpsa camerei, iar funcționarea silențioasă extinde gama de posibilități. De asemenea, un comutator pentru distanța de focalizare (FULL/10m-NEAR/¥-8m) poate fi utilizat pentru a optimiza controlul în funcție de distanța subiectului. În plus, pentru o calitate rafinată a filmării, efectul de focus breathing este redus. Suport solid atât pentru fotografierea din mână cât și de pe trepied Noul obiectiv FE 400-800mm F6.3-8 G OSS poate fi folosit cu ușurință din mână, fără ca imaginea să fie neclară, datorită stabilizării imaginii Optical SteadyShot™ încorporate. Mai mult, stabilizarea este și mai eficientă atunci când este utilizată o cameră Alpha care beneficiază de stabilizare a imaginii. Componentele durabile, construcția bine echilibrată și un picior nedetașabil maximizează fiabilitatea și performanța. Atunci când este utilizat un trepied, piciorul suportului pentru trepied poate fi rotit rapid pentru orientare orizontală sau verticală, facilitând fotografierea unei game largi de subiecte. Control avansat și fiabilitate pentru orice situație [iv] la praf și umiditate maximizează fiabilitatea, în timp ce elementul frontal este acoperit de un strat de fluorină care respinge contaminanții și facilitează curățarea obiectivului. Trei butoane de menținere a focalizării (focus hold) amplasate în trepte de 90° pe corpul obiectivului FE 400-800mm F6.3-8 G OSS permit un acces ușor în orice orientare, iar alte funcții pot fi atribuite butoanelor, în funcție de necesități. Zoomul intern și designul rezistentla praf și umiditate maximizează fiabilitatea, în timp ce elementul frontal este acoperit de un strat de fluorină care respinge contaminanții și facilitează curățarea obiectivului. În plus, funcția Full-time DMF activează automat focalizarea manuală atunci când este acționat inelul de focalizare, facilitând ajustările fine ale focalizării sau chiar focalizare complet manuală. Parasolarul are un design nou, cu buton de blocare si deschidere pentru acces ușor la filtre. Parasolarul are un design nou, cu buton de blocare si deschidere pentru acces ușor la filtre. Preț și Disponibilitate Obiectivul FE 400-800mm F6.3-8 G OSS va fi disponibil începând cu luna martie a anului 2025 la un preț de aproximativ 14.800 Lei la o varietate de distribuitori autorizați Sony. aici . Un videoclip despre noul obiectiv FE 400-800mm F6.3-8 G OSS poate fi vizionat https://www.sony.co.uk/ electronics/camera-lenses/ sel400800g Pentru informații detaliate despre produsul FE 400-800mm F6.3-8 G OSS, vă rugăm să accesați: www.alphauniverse.com , un site creat pentru a informa, educa și inspira creatorii de conținut. Povești exclusive și conținut nou și interesant realizat cu noul FE 400-800mm F6.3-8 G OSS și cu alte produse de imagine Sony pot fi găsite pe, un site creat pentru a informa, educa și inspira creatorii de conținut.

