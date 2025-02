FEATURED STIRI TECH & TRENDING Reglementarea DORA: O schimbare a jocului pentru securitatea bancară și rezistența digitală Ionut Razvan Share







În ecosistemul financiar interconectat de astăzi, perturbările sunt inevitabile. Atacurile cibernetice, întreruperile sistemului și încălcările datelor provoacă instituțiile la fiecare nivel, punând în pericol continuitatea operațională și încrederea clienților. Noua Digital Operational Resilience Act (DORA) este o reglementare transformatoare menită să întărească reziliența operațională a sectorului financiar european. Până la 17 ianuarie 2025, instituțiile financiare din Europa trebuie să adere la noi standarde stricte. DORA nu se referă doar la conformitatea cu reglementările; este un cadru cuprinzător pentru a se asigura că întreprinderile se pot adapta, recupera și prospera pe fondul provocărilor neprevăzute. Ce este DORA? DORA stabilește un cadru de reglementare robust, menit să asigure rezistența operațională a sectorului financiar. Recunoaște dependențele complexe din cadrul ecosistemului financiar și introduce măsuri de atenuare a riscurilor din surse interne și externe. Instituțiile financiare, furnizorii terți și furnizorii de servicii critice sunt toate incluși în umbrela DORA, ceea ce face ca aceasta să fie o abordare holistică pentru protejarea sectorului. Componentele cheie ale DORA includ: • Raportarea incidentelor: protocoale clare pentru raportarea în timp util a incidentelor operaționale, permițând răspunsuri rapide și îmbunătățiri sistemice. • Managementul riscului de la terți: Supraveghere cuprinzătoare a furnizorilor și partenerilor pentru a se asigura că respectă aceleași standarde de rezistență ca și instituțiile pe care le sprijină. • Testarea rezistenței: testarea de rutină a sistemelor pentru a se pregăti pentru diverse scenarii de perturbare, asigurând pregătirea pentru provocările din lumea reală. • Planuri de recuperare și răspuns: planificare detaliată pentru a restabili operațiunile rapid și eficient după un incident. Impactul DORA asupra securității bancare Accentul DORA pe reziliența operațională are implicații profunde pentru securitatea bancară. Iată câteva dintre efectele transformatoare: 1. Standarde îmbunătățite de securitate cibernetică: DORA impune garanții riguroase împotriva amenințărilor cibernetice, solicitând instituțiilor să întărească apărarea împotriva phishingului, ransomware-ului și a altor activități rău intenționate. Accentul actului pe testare asigură că vulnerabilitățile sunt identificate și abordate înainte ca atacatorii să le poată exploata. 2. Reziliența holistică a ecosistemului: prin extinderea supravegherii de reglementare la furnizorii terți și furnizorii de servicii critici, DORA se asigură că întregul lanț de aprovizionare financiar este rezistent. Acest lucru reduce riscul defecțiunilor sistemice care decurg dintr-o singură verigă slabă. 3. Management îmbunătățit al incidentelor: cadrul standardizat de raportare a incidentelor DORA asigură că întreruperile sunt gestionate eficient, minimizând timpul de nefuncționare și menținând încrederea clienților. Instituțiile financiare trebuie să stabilească canale de comunicare clare cu părțile interesate în timpul crizelor. 4. Încrederea clienților consolidată: transparența și pregătirea stimulează încrederea. Instituțiile conforme cu DORA semnalează clienților și autorităților de reglementare deopotrivă că acordă prioritate securității și fiabilității, consolidând încrederea în sistemul financiar. Cum se aliniază Cleafy cu reglementările DORA La Cleafy, sunt înțelese provocările adaptării la noile reglementări precum DORA, menținând în același timp eficiența operațională. Soluțiile noastre de detectare a fraudei și de gestionare a riscurilor sunt concepute pentru a vă completa strategia de rezistență fără a adăuga dependențe inutile. Perspective îmbogățite cu riscuri Cleafy vă îmbogățește eforturile de detectare a fraudelor prin identificarea tranzacțiilor potențial riscante, fără a vă perturba sistemele principale de procesare a plăților. Independență operațională Platforma noastră funcționează asincron, asigurându-ne că orice întrerupere din partea noastră nu compromite capacitatea dumneavoastră de a furniza servicii financiare neîntrerupte. Strategii de securitate adaptive Chiar și în cazul rar al indisponibilității temporare a lui Cleafy, băncile pot implementa măsuri adaptative, cum ar fi aplicarea Autentificării puternice a clienților (SCA), pentru a menține securitatea și stabilitatea. Prin clasificarea adecvată a serviciilor în cadrul DORA, Cleafy vă asigură că vă puteți concentra asupra zonelor critice fără sarcini de reglementare inutile. Soluțiile noastre adaugă valoare fără a vă spori dependența de sistemele terțe, făcând conformarea mai simplă și mai eficientă. Transformarea provocărilor DORA în oportunități Adaptarea la DORA poate părea descurajantă, dar este și o șansă de a reevalua și a perfecționa abordarea instituției dumneavoastră cu privire la risc și fiabilitate. În loc să revizuiască sistemele existente, DORA încurajează investițiile strategice în domenii care sporesc rezistența și încrederea. Misiunea Cleafy este să simplifice acest proces. Platforma FxDR oferă instituțiilor capacități avansate de detectare a fraudei și de gestionare a riscurilor asigurarea independenței operaționale. Cu Cleafy, nu doar îndepliniți standardele de reglementare, ci stabiliți un nou punct de referință pentru rezistență și încredere în serviciile financiare. Soluţiile Cleafy sunt distribuite în România de compania SolvIT Networks

