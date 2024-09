AI. NEWS STIRI Vertiv introduce o soluție de monitorizare și gestionare a flotei pentru mediile de infrastructură fizică distribuită și Edge din EMEA Ionut Razvan Share







Pe măsură ce sarcinile de lucru AI se orientează către Edge, nevoia de vizibilitate îmbunătățită în aceste locații de centre de date izolate a devenit din ce în ce mai evidentă. Recunoscând acest lucru, Vertiv (NYSE: VRT), furnizor global de infrastructură digitală critică și soluții de continuitate, a lansat Vertiv™ Environet™ Connect, o soluție de gestionare și monitorizare a flotei, conectată la cloud și bazată pe web. Aceasta dispune de o interfață neutră din punct de vedere al dispozitivelor, care poate gestiona echipamente diverse de infrastructură a centrelor de date din mai multe locații, indiferent de producător. Environet™ Connect este acum disponibil în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) și în America de Nord. Environet Connect accelerează implementarea echipamentelor Vertiv aflate la distanță și îmbunătățește sănătatea și eficiența acestora prin furnizarea în masă și actualizările de firmware ale cardurilor de gestionare a rețelei. Capacitatea de monitorizare a sistemului îmbunătățește supravegherea infrastructurii critice și oferă notificări de alarmă personalizabile și configurabile. Monitorizarea acoperă sisteme UPS, unități de distribuție a energiei în rack-uri (PDU), generatoare și unități termice. “Implementările la marginea rețelei se extind rapid și ar putea fi curând conduse de aplicații AI din viața reală, cum ar fi modelele de limbaj de mari dimensiuni, analize predictive și vehicule autonome. Deși aceste aplicații funcționează în prezent în centre de date, ele s-ar putea muta rapid la marginea rețelei pentru a reduce latența și a evita blocajele de procesare”, a declarat Wesley Lim, vicepreședinte al diviziei de software și soluții digitale pentru Vertiv. “Implementarea unei soluții de monitorizare securizate, ușor de utilizat și accesibile web, precum Environet Connect, ar îmbunătăți vizibilitatea operațională și ar maximiza timpul de funcționare pentru mediile la distanță.” Environet Connect este accesibil atât clienților direcți, cât și partenerilor MSP (Managed Service Provider) din canalul de distribuție. Acesta acomodează toate tipurile de utilizatori și este conceput pentru a servi mai multor chiriași (multi-tenancy), simplificând procesul pentru parteneri și clienți. Vertiv oferă o serie de servicii pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor Environet Connect, incluzând instruire software, birou de asistență pentru clienți și gestionarea activelor. Serviciile includ niveluri ierarhizate, acoperind suport tehnic, actualizări de firmware, aprovizionarea dispozitivelor și monitorizarea la distanță. Recent, Vertiv a anunțat portofoliul său complet pentru implementările de procesare de înaltă performanță (HPC) și AI, Vertiv™ 360AI. Soluțiile includ energie, răcire, carcase, servicii end-to-end pe tot ciclul de viață și gestionare digitalizată. Vertiv™ Environet™ Connect permite o interfață comună pentru soluțiile din ecosistemul AI.

