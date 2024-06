Youni4YOUth organizează, în perioada 18-19 iunie, conferință How to College

Youni4YOUth, comunitatea tinerilor doritori să studieze în străinătate, creată sub umbrela Youni, organizează în perioada 18-19 iunie, How to College, o conferință aflată la a patra ediție, care se adresează deopotrivă tinerilor interesați să studieze în străinătate și părinților acestora. How to College reprezintă un proiect special creat pentru liceeni, de către liceeni care aduce studenți de la din străinătate alături de elevi dornici să își continue studiile în alte țări.

La eveniment vor participa studenți ai unor universități de prestigiu precum University of California Berkeley, Clark, NYU, LSE, Cambridge, Oxford, Rochester, Drexel, MIT, Harvard, University of Chicago, UCLA, Bocconi, IE, UCL, Kings, University of Michigan, Purdue, Carnegie Mellon și multe altele. Ei vor povesti experiențele lor din școală și din afara ei, iar elevii participanți vor putea adresa întrebări în scopul unei cunoașteri mai profunde a parcursului academic din țara și universitatea unde studiază.

„Se spune că în viață, experiența este cel mai bun profesor. Cu ocazia acestei conferințe, elevii români au ocazia să verifice ei înșiși acest fapt, stând de vorbă cu tineri care au făcut deja pasul pe care ei abia urmează să îl facă, acela de a căuta cea mai bună opțiune de studii universitare, pliată cât mai bine pe profilul lor”, explică Daniela Bordei, profesor coordonator al acestui eveniment și expert consultant în cadrul Youni, compania românească edtech care investește în formarea unui ecosistem regional de dezvoltare personală și mentorat pentru tinerii care doresc să studieze în străinătate.

Evenimentul se va desfășura prin bunăvoința și patronajul Ministerului Culturii, în aula instituției, între orele 10:30 și 18:30. Doritorii (elevi și părinți) se pot înscrie la eveniment folosind linkul acesta: https://ticketing.connecteens.org/connecteens/HTC-4/