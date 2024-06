FEATURED STIRI TECH Hub-ul Vertiv pentru Servicii de Afaceri Integrate, din Cluj, caută candidați Ionut Razvan Share







Vertiv (NYSE: VRT), furnizor global de infrastructură digitală critică și soluții de continuitate, recrutează personal pentru peste 40 de posturi vacante în Hub-ul pentru servicii integrate de afaceri, din Cluj, care susține funcțiile cheie la nivel global și regional. Departamentele de finanțe, vânzări, soluții digitale, resurse umane (HR), marketing și servicii de inginerie intenționează să angajeze o gamă variată de roluri, de la poziții pentru începători până la cele pentru profesioniști cu experiență și roluri de management. Pe lângă o serie de beneficii atractive care pun accent pe bunăstarea angajaților și echilibrul dintre viața profesională și cea personală, compania oferă oportunități semnificative pentru avansare în carieră și roluri extinse. Vertiv a raportat o creștere a numărului de angajați de peste 60% în Cluj în ultimii cinci ani, furnizând servicii profesionale de nivel superior la nivel global. Hub-ul din Cluj susține în prezent numeroase țări cu o suită cuprinzătoare de activități back, mid, and front office în toate funcțiile. Dezvoltare profesională și personală încurajată Strategia de atragere și reținere a talentelor include o selecție de beneficii, inclusiv creșterea profesională susținută prin diverse programe educaționale, atât tehnice, cât și holistice. Cu toate acestea, cel mai mare factor diferențiator rămâne oportunitățile de carieră disponibile și poveștile de succes care pot fi găsite în cadrul echipei. Potențialul înaintea experienței Vertiv evaluează potențialul angajaților săi pe lângă experiența lor actuală, în căutarea persoanelor care arată curiozitate, dorință de a învăța și determinare de a face o diferență. Aceste calități sunt adesea mai relevante pentru succesul viitor decât experiența listată într-un CV tradițional. Adrian Dincă, director HR Vertiv EMEA, explică: „Peisajul HR continuă să evolueze și ne provoacă să facem același lucru. În aceste vremuri, suntem mândri să spunem că munca noastră din Cluj se abate de la calea bătătorită – nu vedem angajatul de astăzi, ci potențialul profesionist de mâine. CV-ul este doar o parte a poveștii; ceea ce contează de asemenea este ca oamenii să demonstreze o minte curioasă și o dorință puternică de a învăța, alături de o aspirație de a face o diferență. Așteptăm cu nerăbdare să primim noi talente și să obținem rezultate grozave împreună.” Ali Hamdan, director general, Vertiv Cluj Hub pentru servicii integrate de afaceri, explică: „Centrul nostru din Cluj a experimentat o creștere remarcabilă, nu doar în numărul de angajați, dar și în complexitatea și diversitatea rolurilor, ajungând astăzi la peste 400 de specialiști dedicați. Acest lucru reflectă angajamentul nostru de a atrage și reține talente de top, precum și de a dezvolta abilitățile acestora pentru a răspunde nevoilor dinamice ale pieței. Centrul din Cluj este un adevărat hub de talente, unde inovația și excelența profesională converg zilnic. Echipele noastre multidisciplinare colaborează eficient, combinând expertiza din diverse domenii pentru a sprijini creșterea Vertiv, consolidând centrul nostru ca un pilon vital al succesului companiei.Suntem mândri de realizările noastre, de progresul și capacitatea noastră de a ne adapta rapid la schimbările tehnologice și de piață, rămânând în același timp dedicați excelenței și inovației. Privim spre viitor cu încredere, pregătiți să sprijinim în continuare creșterea Vertiv și să contribuim la succesul nostru comun.” Locurile de muncă deschise și posibilitatea de a trimite CV-ul pot fi găsite la adresa https://www.vertiv.com/en-emea/about/careers/

