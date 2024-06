ENTERTAINMENT STIRI Vara aceasta, în magazinele Telekom Mobile ai totul Nelimitat la 3 euro! Ionut Razvan Share







Telekom Romania Mobile lansează o nouă ofertă specială, atât la abonament cât și la cartela preplătită, la prețul promoțional de 3 euro, disponibilă atât în magazinele Telekom cât și pe www.telekom.ro/nelimitatshop, sub sloganul „Vino în Nelimitat Shop și ai totul la 3 euro!”. Oferta se adresează atât persoanelor fizice, cât și antreprenorilor. „Suntem încântați să vă invităm în magazinele noastre sau digital pe www.telekom.ro/nelimitatshop , unde veți găsi o ofertă super atractivă, la numai 3 euro, cu beneficii naționale nelimitate, Net+minute+ SMS, servicii de calitate, o experiență comercială care depășește așteptările, precum și consultanță în alegerea celor mai bune soluții pentru fiecare. Ne dorim să fim partenerul dumneavoastră de încredere în achizițiile de servicii de telecomunicații si produse digitale, oferindu-vă tot ceea ce aveți nevoie pentru a rămâne în permanență conectați cu toți cei dragi vouă sau cu partenerii de business. Vă așteptăm pentru a descoperi noutățile și a beneficia de o ofertă super atractivă la doar 3 euro!” spune Mircea Hațegan, Director Executiv Comercial, Telekom Romania Mobile. Oferta Telekom Mobile vine la scurt timp după ce operatorul a anunțat lansarea serviciului VoWiFi, care oferă libertatea de a comunica din orice locație, indiferent de gradul de acoperire a rețelei mobile, atât timp cât există acces la internet prin WiFi. Astfel, până pe 31 iulie 2024, clienții de abonament rezidențiali și de business beneficiază de oferta de 3 euro , cu totul nelimitat național (Net + Minute+ SMS), minute internaționale și roaming inclus. De asemenea, și la Cartela Mobil Nelimitat oferta este de 3 euro + TVA cu totul nelimitat, cu valabilitate de 30 de zile.

