Telekom Romania Mobile anunță noile oferte de sărbători

Telekom Romania Mobile a pregătit de sărbători super oferte și cadouri pentru cei dragi, într-o promoție special creată pentru această perioadă, care are ca mesaj „Ne conectăm cu adevărat când barierele dispar”. Campania începe pe 12 noiembrie 2024 și se termină pe 13 ianuarie 2025.

În această perioada specială, clienții care se portează la Telekom și aleg abonamentul Nelimitat 19, cu o durată contractuală de 24 de luni, beneficiază de pachete cu discounturi de 50% la telefoane și cadouri incluse. Astfel, clienții au la alegere, la preț cu 50% mai mic, HONOR 90 5G cu cadou Honor Band 9 sau Redmi Note 13 Pro 5G cu cadou Xiaomi Smart Band 7.

Dacă optează pentru abonamentul Nelimitat 15, clientii se bucură de și mai multe telefoane sau ceasuri smart cu 50% reducere: Motorola G85, HONOR 200 Lite, HONOR Magic 6 Lite, Redmi Note 13 5G, HUAWEI Watch GT 5 41mm sau HUAWEI Watch GT 5 46mm. Ofertele sunt valabile la portare de la abonament la abonamentul Nelimitat 15 pe 24 de luni.

În plus, pentru abonamentele fără telefon, Telekom Romania Mobile are o ofertă specială exclusiv online, cu 50% reducere din prețul lunar al abonamentului, la toate abonamentele NELIMITAT, pe perioada de 24 de luni. Astfel, un abonament cu minute și SMS-uri naționale nelimitate, bonus Net Nelimitat plus acces la roaming in SEE poate fi achiziționat cu doar 2,5 euro/lună, ofertă promoțională disponibilă la toate tipurile de achiziție online, nu doar la portare.

De asemenea, in magazinele TELEKOM, la Cartela Mobil Nelimitat, oferta este de 3 euro + TVA cu totul nelimitat național (net, minute și SMS-uri naționale), cu valabilitate de 30 de zile, plus 1 euro credit CADOU la reîncărcările de minim 5 euro credit efectuate cu un card bancar pe www.telekom.ro sau din MyAccount.

Clienții business beneficiază și ei de oferte atractive: telefonul HONOR Magic V3 la doar 499 euro (fără TVA) la contractarea unui abonament Business Global 55 (55 euro fără TVA), pentru 24 de luni. De asemenea, un voucher de 50 EUR (fără TVA) va fi acordat la orice achiziție a unui abonament de mobil NELIMITAT sau BUSINESS GLOBAL de minim 15 Euro (fără TVA), pe o perioadă contractuală de 24 luni, voucher care poate fi folosit ulterior pentru orice achiziție de smartphone cu abonament.

Campania de Crăciun prin care Telekom Romania Mobile lansează noile sale oferte are ca mesaj principal „Ne conectăm cu adevărat când barierele dispar” și este o demonstrație emoționantă a puterii pe care o are conexiunea umană. Campania prezintă o poveste frumoasă despre două fetițe care, în numele prieteniei lor, reușesc să depășească o barieră socială reprezentată simbolic de globurile de sticlă, demonstrând astfel că întotdeauna comunicarea autentică poate trece dincolo de orice opreliști. Această campanie, difuzată în zece țări europene, reflectă angajamentul Deutsche Telekom pentru conectarea oamenilor și sărbătorirea a tot ceea ce ne unește.