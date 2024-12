FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Telekom Romania Mobile lansează în premieră #BESTY, cartela preplătită la 2 euro credit, exclusiv pentru Gen Z Ionut Razvan Share







Pentru doar 2 euro credit, fiecare tânăr din România, cu vârsta de la 14 la 25 de ani, poate beneficia până la finalul lunii ianuarie 2025 de noua ofertă pentru cartela preplătită creată de Telekom Romania Mobile special pentru Generația Z. eCartela #BESTYste singura de acest fel din piața de telecom, și, cu ajutorul ei, tinerii pot experimenta libertatea în comunicare, fiind conectați în mediul digital, oricând și oriunde s-ar afla. Oferta promoțională eCartela #BESTY include opțiunea Mobil Nelimitat 2 și vine cu următoarele beneficii: minute și SMS-uri naționale nelimitate plus trafic de date nelimitat, valabilitate de 30 de zile, totul la doar 2 euro credit lunar. Oferta se adresează exclusiv tinerilor cu vârsta între 14 și 25 de ani, care au un telefon compatibil eSIM și este valabilă până la 31 ianuarie 2025. Totodată, împreună cu această ofertă, Telekom Romania Mobile lansează și tehnologia eSIM care permite conectarea si utilizarea rețelei mobile fără a mai fi nevoie de o cartela SIM, pe suport fizic. Astfel, noua eCartela #BESTY beneficiază de o activare simplă și rapidă, exclusiv online, pe www.telekom.ro/besty, urmând pașii indicați. „Lansăm astăzi un produs complet digital: cartela eSIM poate fi achiziționată online, iar prețul este unul foarte competitiv, creat să atragă atenția celor din Generația Z. eCartela #BESTY redefinește comunicarea pentru această categorie de clienți, Telekom Romania Mobile fiind singurul operator care are dezvoltat în prezent un astfel de produs complet personalizat, dedicat Generației Z. Potrivit celui mai recent recensământ, grupa de vârstă 14-25 de ani reprezintă 13% din populația României, peste 2,4 milioane de persoane și e #treabaNOASTRA să ne adaptăm constant și să le oferim servicii simple și ușor de accesat”, explică Mircea Hațegan, Director Executiv Comercial, Telekom Romania Mobile. Acest nou produs este însoțit de o campanie de comunicare fresh: #treabaMEA care vorbește, arată și se mișcă în pas cu cei cărora li se adresează, cu tendințele lor, muzica lor și modul lor de exprimare. Campania va rula pe canalele de comunicare favorite ale tinerilor, precum și în alte medii.

Tags:

Previous Article PC Garage te echipează gratuit cu o pereche de căști sau o sursă