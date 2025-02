FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Telekom Romania Mobile anunță un nou trend în oferta de primăvară Ionut Razvan Share







Telekom Romania Mobile întâmpină primăvara și anunță o promoție dedicată acestei perioade. În armonie cu sezonul, ”Perechea perfectă” propune combinația a două telefoane mobile, același model, împreună cu un singur abonament cu beneficii naționale nelimitate, contractat pe o perioada minima de 24 de luni, pentru clienții persoane fizice. Campania se desfășoară între 11 februarie 2025 și 10 aprilie 2025. „E firesc să te bucuri la achiziția unui nou telefon și imediat să ajungi să te gândești la persoana dragă și la telefonul acesteia: ambele telefoane sunt esențiale pentru a păstra conexiunea dintre voi. Iată un gest frumos, pe care îl poți face primăvara aceasta cu ajutorul Telekom: îi poți oferi persoanei dragi un telefon nou, identic cu al tău, alegând oferta noastră cu doua telefoane la un singur abonament. “Perechea Perfectă” de telefoane este dedicată tuturor celor care își trăiesc primăvara împreună”, explică Mircea Hațegan, Director Executiv Comercial, Telekom Romania Mobile. Concret, persoanele fizice, atât clienții actuali, cât și cei noi, inclusiv prin portarea numărului de telefon din altă rețea, pot alege între următoarele oferte din campania „Perechea perfectă”: 2 x Samsung Galaxy A16 cu abonament Nelimitat 15, utilizatorul achită o rată unică de doar 5 euro/lună.

2 x HONOR 200 Smart cu abonament Nelimitat 15, utilizatorul achită o rată unică de doar 3 euro/lună.

HUAWEI Nova 12i + HUAWEI Watch GT5, cu abonament Nelimitat 21, utilizatorul achită o rată unică de 5 euro/lună . Telekom Romania Mobile are în ofertă o gamă variată de telefoane pentru toate buzunarele, disponibile împreună cu abonamentele Nelimitat: Redmi 14C inclus la Nelimitat 10, Motorola G54 5G sau HONOR 200 Smart 5G incluse la Nelimitat 13, HONOR 200 Lite 5G sau HUAWEI Nova 12i incluse la Nelimitat 15, Motorola G85 5G sau Redmi Note 14 5G incluse la Nelimitat 19, HONOR Magic7 Lite 5G sau Redmi Note 14 Pro 5G incluse la Nelimitat 21, și multe altele. Pe de altă parte, pentru clienții care doresc numai un abonament, oferta de abonamente pleacă de la 3 euro (TVA inclus), atât pentru persoane fizice, cât și pentru clienții business, care conține beneficiile nelimitate naționale, plus acces roaming la Roaming în SEE (Spațiul Economic European). În plus, achiziția de telefoane și abonamente este mai simplă ca niciodată pe telekom.ro, oferindu-le clienților persoane fizice o experiență rapidă și comodă, direct din confortul casei lor. De asemenea, în magazinele TELEKOM, la Cartela Mobil Nelimitat, oferta este de 3 euro + TVA cu totul nelimitat național (net, minute și SMS-uri naționale), cu valabilitate de 30 de zile, plus 1 euro credit CADOU la reîncărcările de minim 5 euro credit efectuate cu un card bancar pe www.telekom.ro sau din MyAccount. Telekom Romania Mobile aduce, de asemenea, oferte foarte atractive și pentru noile modele de telefoane Samsung Galaxy S25, la contractarea unui abonament Nelimitat 21, utilizatorii beneficiind de o capacitate de stocare dublă la același preț: modelul Samsung Galaxy S25cu 256 GB la prețul celui cu 128 GB, modelul Samsung Galaxy S25 Plus sau Samsung Galaxy S25 Ultra cu 512 GB la prețul celui cu 256 GB. Astfel, prețurile telefoanelor Samsung Galaxy S25 la ofertă cu abonamentul Nelimitat 21 (disponibile și în rate), pentru persoane fizice, sunt: Galaxy S25 256 GB – disponibil la prețul de 2280 lei (TVA inclus)

Galaxy S25+512 GB – disponibil la prețul de 3480 lei (TVA inclus)

Galaxy S25 Ultra 512 GB – disponibil la prețul de 4680 lei (TVA inclus). Pentru clienții business, Telekom Romania Mobile vine cu o ofertă premium: HONOR Magic7 Pro 5G inclus în abonamentul Business Global 55, sau Samsung S25 Ultra 5G 512 GB, cu un avans de numai 269 euro plus TVA, cu abonamentul Business Global 55. Clienții business se pot bucura, de asemenea, de noua serie Galaxy S25 AI și pot obține detalii despre ofertă prin agenții dedicați sau apelând numărul 1933. Ofertele cu abonament adresate atât persoanelor fizice cât și clienților business implică încheierea unui contract de abonament pentru o perioada minima de 24 de luni și sunt supuse unor termeni și condiții de eligibilitate.

