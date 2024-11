STIRI TECH ELKO Romania: Ultima versiune Milestone Systems XPROTECT îmbunătățește conectivitatea cloud și experiența ”Care Plus” Ionut Razvan Share







ELKO Romania anunță ultima versiune R2 2024 pentru platforma sa XProtect de la Milestone Systems. Ca furnizor de top de software de management video pe platformă deschisă (VMS), Milestone Systems a introdus în versiunea XProtect Remote Manager un serviciu conectat la cloud care dă valoare suplimentară abonamentelor Care Plus. Actualizarea include, de asemenea, îmbunătățiri ale experienței utilizatorului și suport extins pentru limbaj. Valoare mai mare prin Care Plus Pe măsură ce organizațiile caută din ce în ce mai mult metode flexibile și eficiente de a-și gestiona sistemele de securitate video, Milestone extinde valoarea abonamentului său Care Plus. Compania introduce XProtect Remote Manager, un serviciu conectat la cloud care permite administratorilor XProtect să monitorizeze sănătatea și starea instalărilor XProtect distribuite, dintr-o singură imagine, de oriunde, prin intermediul unui browser. XProtect Remote Manager permite administratorilor: Să vizualizeze starea de sănătate în timp real a dispozitivelor și serverelor de pe mai multe site-uri;

Să gestioneze setările de bază ale camerelor de la distanță;

Să permită sau să revoce accesul reseller-ilor la site-urile clienților. Deși XProtect Remote Manager se află încă în stadiul inițial, acesta reprezintă un pas semnificativ în strategia cloud a Milestone, punând bazele pentru viitoare îmbunătățiri și capabilități. Ultima versiune XProtect include, de asemenea, actualizări menite să îmbunătățească experiența utilizatorului și să extindă accesibilitatea la nivel global, printre care: Un nou layout pentru rețelele video pentru clienții mobili, accesibil de pe tablete, care optimizează utilizarea spațiului și îmbunătățește vizibilitatea;

Suport pentru cât mai multe limbi, inclusiv limba vietnameză, care vine să consolideze angajamentul Milestone de a servi piețe diverse;

În plus, Milestone a revizuit plugin-ul XProtect 360 Split View, îmbunătățind viteza de încărcare a videoclipurilor, ceea ce reduce consumul de memorie și sporește stabilitatea generală pentru utilizatorii care lucrează cu camere la 360 de grade. Aceste actualizări reflectă dedicația continuă a companiei Milestone pentru inovație și disponibilitatea de a întâmpina nevoile clienților. Prin rafinarea constantă a ofertei și explorarea noilor tehnologii, Milestone își propune să ofere soluții de management video care nu doar vin să satisfacă cerințele actuale, ci să fie adaptabile și la provocările viitoare din industria de securitate.

